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Sind Sie neu im Indizes-Trading? Hier sind einige wichtige Fragen und Antworten, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Indizes sind Finanzinstrumente, die die Performance einer Gruppe von Vermögenswerten, wie z. B. Aktien, abbilden. Das Traden von Indizes bedeutet daher, mit einem einzigen Trade Exposure gegenüber einer ganzen Gruppe von Vermögenswerten zu erhalten.
Durch die Abbildung der Performance einer großen Gruppe von Aktien soll ein Aktienindex den Zustand eines breiteren Marktes widerspiegeln. Es gibt Aktienindizes, die den Aktienmarkt eines ganzen Landes repräsentieren, wie den US 500, und solche, die einen bestimmten Sektor abbilden, wie den NASDAQ Biotechnology Index, der aus etwa 200 Unternehmen der Biotechnologiebranche besteht.
Das bedeutet, dass Indizes tendenziell diversifiziert sind und Sie mit einem einzigen Trade Zugang zu einem ganzen Sektor oder einer gesamten Volkswirtschaft erhalten.
Bei Capital.com können Sie sowohl Spot-Index-CFDs als auch Index-Futures traden – Derivate, die zukünftige Preise wichtiger Indizes abbilden und häufig genutzt werden, um auf Erwartungen hinsichtlich Marktrichtung, Volatilität oder makroökonomischer Ereignisse zu traden oder diese abzusichern. Hinweis: Knock-outs sind für Futures nicht verfügbar.
Da ein Index ein Maß und kein physischer Vermögenswert ist, kann er nicht direkt gekauft werden: Sie können beispielsweise keinen Anteil am UK 100 kaufen. Stattdessen müssten Sie Aktien aller enthaltenen Unternehmen in entsprechenden Gewichtungen kaufen.
Trading macht Indizes zugänglicher, indem es Ihnen ermöglicht, an deren Kursbewegungen teilzuhaben, ohne die zugrunde liegenden Werte zu besitzen. Das bedeutet, dass Sie mit einem einzigen Trade Exposure gegenüber einem gesamten Sektor oder einer Volkswirtschaft erhalten und Ihr Portfolio sofort diversifizieren können.
Index-Futures bieten eine zusätzliche Möglichkeit, auf breitere Marktbewegungen zu spekulieren, häufig mit unterschiedlichen Handelszeiten und Vertragsstrukturen im Vergleich zu Spot-Index-CFDs. Futures-Kontrakte werden häufig von Tradern genutzt, die auf Berichtssaisons, Wirtschaftsdatenveröffentlichungen oder geopolitische Risiken reagieren möchten.
Da Sie den Basiswert nicht besitzen, können Sie sowohl Short als auch Long gehen. Viele Trading-Anbieter stellen zudem auch nach Börsenschluss Kurse für Indizes, sodass diese rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, handelbar sind.
Wir bieten CFD- und Knock-out-Trading auf eine Reihe globaler Indizes (für Index-Futures sind nur CFDs verfügbar), mit Kursstellung außerhalb der regulären Handelszeiten, sodass Sie viele davon rund um die Uhr traden können.
Nutzen Sie unsere intelligenten Tools und umfassenden Lernangebote, um große Kassaindizes oder futuresbasierte Indexmärkte in Ihrem eigenen Tempo zu traden, oder integrieren Sie führende Drittanbieter-Technologien wie TradingView und MT4.
Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über bedeutende Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten, Einblicken und Analysen zu Indizes- und Index-Futures-Märkten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indizes traden können.
*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Losses verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.
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Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
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