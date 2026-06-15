Die heutigen Indizes-Verlierer

Woraus besteht ein Finanzindex?

Ein Index besteht aus einer ausgewählten Gruppe von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten, die ein bestimmtes Segment eines Marktes repräsentieren. Die Zusammensetzung eines Index wird vom Indexanbieter bestimmt und basiert auf spezifischen Kriterien, die unter anderem die Marktkapitalisierung, die Branche, die Liquidität und den geografischen Standort umfassen können.

Viele Indizes sind nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, dass Unternehmen mit einem höheren Marktwert einen größeren Einfluss auf die Wertentwicklung des Index haben. Einige Indizes sind auf spezifische Sektoren (wie Technologie oder Gesundheitswesen) oder Branchen ausgerichtet und bieten einen Einblick in deren Performance.

Indizes können ebenfalls nationale Märkte repräsentieren (wie der Nikkei 225 für Japan), regionale Märkte (wie der Euro Stoxx 50 für die Eurozone) oder sogar globale Märkte.

Zwar beinhalten die meisten Indizes Aktien von börsennotierten Unternehmen, doch einige Indizes bilden auch andere Dinge ab, wie die Wertentwicklung von Staats- oder Unternehmensanleihen. Indizes können auch andere Arten von Vermögenswerten wie Rohstoffe enthalten.