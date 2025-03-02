Was ist Forex- und Forex-Forward-Trading?

Der Begriff „Forex“ ist die Abkürzung für „Foreign Exchange“. Forex-Trading ist der Prozess des Kaufs und Verkaufs internationaler Währungen mit dem Ziel, von Schwankungen der Wechselkurse zu profitieren.

So können Sie beispielsweise den Euro gegenüber dem US-Dollar (EUR/USD) traden. Der Kauf des Währungspaars EUR/USD bedeutet, dass Sie darauf spekulieren, dass der Euro gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt. Die meisten Währungspaare werden bis zur vierten Dezimalstelle notiert, sodass eine Bewegung um einen Punkt (Pip) der vierten Dezimalstelle entspricht.

Bei Capital.com können Sie sowohl Spot-Forex als auch Forex-Forward-Kontrakte traden – Derivate, die es Ihnen ermöglichen, auf zukünftige Wechselkursbewegungen zu spekulieren und die häufig zur Absicherung von Währungsrisiken oder auf Basis makroökonomischer Erwartungen genutzt werden.

Warum Forex traden?

Der Forex-Markt ist gemessen am globalen Handelsvolumen der größte Markt der Welt. Er ist 24/5 geöffnet und äußerst liquide, sodass Sie in der Regel jederzeit Positionen eröffnen und schließen können. Die hohe Liquidität führt außerdem dazu, dass Spreads tendenziell enger sind als bei weniger liquiden Anlageklassen.

Während die durchschnittlichen täglichen Bewegungen im Forex-Markt oft moderat sind – typischerweise unter 1 % unter normalen Bedingungen – ermöglicht die Notierung in der vierten Dezimalstelle die Entwicklung von Strategien auf Basis kleiner Kursbewegungen und kurzfristiger Marktdynamiken.

Mit CFDs kann der von Trading-Anbietern angebotene Hebel das Exposure von Kleinanlegern um bis zu 30:1 erhöhen. Das bedeutet, dass kleine Bewegungen im Basiswert zu großen Gewinnen oder Verlusten führen können, was gehebeltes Trading riskant macht.

Forex-Forwards können Ihnen zudem Zugang zu längerfristigen Positionierungen oder Absicherungsstrategien bieten, da Sie auf erwartete zukünftige Wechselkurse und nicht auf Spotpreise traden.

Warum Forex mit Capital.com traden?

Wir bieten CFD -Trading auf Spot-Forex und Forex-Forwards sowie Knock-out-Trading auf Spot-Forex, sodass Sie an den Kursbewegungen von Währungspaaren partizipieren können, ohne die Währungen tatsächlich kaufen oder tauschen zu müssen. Bei uns können Sie über 120 Währungspaare traden – sowohl Long als auch Short.

Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über bedeutende Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*

Erfahren Sie mehr über Forex-Trading und Forex-Trading-Strategien. Entdecken Sie mehr über die wichtigsten Forex-Währungspaare, die wir anbieten, und verbessern Sie Ihre Trading-Strategie. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Forex-Marktnachrichten, Einblicken und Analysen.

*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Losses verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.