StartseiteMärkteWährungen
Der Begriff „Forex“ ist die Abkürzung für „Foreign Exchange“. Forex-Trading ist der Prozess des Kaufs und Verkaufs internationaler Währungen mit dem Ziel, von Schwankungen der Wechselkurse zu profitieren.
So können Sie beispielsweise den Euro gegenüber dem US-Dollar (EUR/USD) traden. Der Kauf des Währungspaars EUR/USD bedeutet, dass Sie darauf spekulieren, dass der Euro gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt. Die meisten Währungspaare werden bis zur vierten Dezimalstelle notiert, sodass eine Bewegung um einen Punkt (Pip) der vierten Dezimalstelle entspricht.
Bei Capital.com können Sie sowohl Spot-Forex als auch Forex-Forward-Kontrakte traden – Derivate, die es Ihnen ermöglichen, auf zukünftige Wechselkursbewegungen zu spekulieren und die häufig zur Absicherung von Währungsrisiken oder auf Basis makroökonomischer Erwartungen genutzt werden.
Der Forex-Markt ist gemessen am globalen Handelsvolumen der größte Markt der Welt. Er ist 24/5 geöffnet und äußerst liquide, sodass Sie in der Regel jederzeit Positionen eröffnen und schließen können. Die hohe Liquidität führt außerdem dazu, dass Spreads tendenziell enger sind als bei weniger liquiden Anlageklassen.
Während die durchschnittlichen täglichen Bewegungen im Forex-Markt oft moderat sind – typischerweise unter 1 % unter normalen Bedingungen – ermöglicht die Notierung in der vierten Dezimalstelle die Entwicklung von Strategien auf Basis kleiner Kursbewegungen und kurzfristiger Marktdynamiken.
Mit CFDs kann der von Trading-Anbietern angebotene Hebel das Exposure von Kleinanlegern um bis zu 30:1 erhöhen. Das bedeutet, dass kleine Bewegungen im Basiswert zu großen Gewinnen oder Verlusten führen können, was gehebeltes Trading riskant macht.
Forex-Forwards können Ihnen zudem Zugang zu längerfristigen Positionierungen oder Absicherungsstrategien bieten, da Sie auf erwartete zukünftige Wechselkurse und nicht auf Spotpreise traden.
Wir bieten CFD -Trading auf Spot-Forex und Forex-Forwards sowie Knock-out-Trading auf Spot-Forex, sodass Sie an den Kursbewegungen von Währungspaaren partizipieren können, ohne die Währungen tatsächlich kaufen oder tauschen zu müssen. Bei uns können Sie über 120 Währungspaare traden – sowohl Long als auch Short.
Identifizieren Sie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte mit unseren intelligenten, intuitiven Charting-Tools und setzen Sie Preisalarme, um über bedeutende Marktbewegungen informiert zu werden. Schützen Sie sich vor ungünstigen Marktbewegungen mit unserer Auswahl an Risikomanagement-Tools, einschließlich Trailing-Stops, die Gewinne sichern und gleichzeitig Verluste begrenzen.*
Erfahren Sie mehr über Forex-Trading und Forex-Trading-Strategien. Entdecken Sie mehr über die wichtigsten Forex-Währungspaare, die wir anbieten, und verbessern Sie Ihre Trading-Strategie. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Forex-Marktnachrichten, Einblicken und Analysen.
*Stop-Losses sind nicht garantiert. Garantierte Stop-Losses verursachen eine Gebühr, wenn sie ausgelöst werden.
Beherrschen Sie die Grundlagen des Forex-Handels mit unseren kompakten Leitfäden. Erfahren Sie mehr über Handelszeiten, wichtige Währungspaare und die stärksten Währungen der Welt.
Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️
Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.
Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.
Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.
Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.
Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.
Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!
Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.
Reviews for the homepages Reviews for the homepages 100% To comply with policies, fill in missing fields. D2 Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien . Summarize this table Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es
Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe
Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!
Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.
wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.
Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.
Warum Capital.com? Diese Zahlen sprechen für sichCapital.com-Gruppe
1 Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.
2 Hebel vergrößern sowohl Gewinne als auch Verluste.