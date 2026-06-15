Die volatilsten Forex-Paare

StartseiteMärkteForexDie volatilsten Forex-Paare
Die Volatilität bezieht sich auf den Umfang der Kursbewegung eines bestimmten Marktes über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Volatilität kann beim Forex für Währungstrader potenzielle Möglichkeiten bieten, da große Bewegungen Spielraum für entsprechend große Gewinne bieten. Zugleich stellen solche Bedingungen jedoch auch ein erhebliches Risiko eines Kapitalverlusts dar, da sich Positionen schnell gegen Sie wenden können.
Die Forex-Volatilität lässt sich auf unterschiedliche Weise messen, unter anderem als historische Volatilität, die als Standardabweichung der Renditen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Ebenso kann die implizite Volatilität verwendet werden, bei der anhand von Optionspreismodellen die Erwartung der zukünftigen Volatilität berechnet wird. An der Front der technischen Indikatoren misst die Average True Range oder auch ATR die Marktvolatilität, indem die Range zwischen den Höchst- und Tiefstkursen einer Währung innerhalb eines bestimmten Zeitraums berechnet wird.Die Bollinger Bänder® können ebenfalls eingesetzt werden, da die Größe des von einem gleitenden Durchschnitt abgeleiteten „Bands“ anhand der Breite der Bänder Aufschluss über die Volatilität geben kann.
Die Marktvolatilität kann beim Forex wie bei anderen Anlageklassen auch durch eine Reihe von makroökonomischen Ereignissen ausgelöst werden. Wenn zum Beispiel eine von den Markterwartungen abweichende Zinsentscheidung verkündet wird, kann der Kurs von Forex-Paaren schnelle Bewegungen verzeichnen, da das Halten bestimmter Währungen somit attraktiver oder weniger attraktiv wird. Auf technischer Ebene kann das Durchbrechen wichtiger Unterstützungs- und Widerstandspunkte außerdem zu weitreichenden Kauf- oder Verkaufsentscheidungen führen. Die Marktstimmung, Zeiten mit geringer Liquidität und das spekulative Traden von Institutionen können die Volatilitätsniveaus ebenfalls beeinflussen.
Beim Margin-Trading, oder Trading mit Hebel, können Trader Positionen eingehen, die größer sind als die Höhe ihrer ursprünglichen Einlage. Das bedeutet, dass sie einen höheren Gewinn erzielen können als den eingesetzten Betrag, aber bei ungünstigen Marktbedingungen auch mehr verlieren können. Beim Margin-Trading müssen Sie nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtwerts der Position (die sogenannte Margin) hinterlegen. Wenn sich Ihre Position gegen Sie entwickelt, könnten Sie einen Margin-Call erhalten. Das bedeutet, dass das Eigenkapital auf Ihrem Konto unter den erforderlichen Mindestbetrag gefallen ist. Demnach sollten Sie mehr Mittel einzahlen oder Ihre Positionsgröße reduzieren, um den Trade offen halten zu können.