Verfeinern Sie Ihre technische Analyse mit einer großen Auswahl an individuellen Indikatoren, von Pivot-Punkten bis hin zu angepassten Oszillatoren und Varianten des gleitenden Durchschnitts.
Erstellen Sie Ihre eigenen Indikatoren und Skripte – und personalisieren Sie Ihr Dashboard, Ihre Charts, Symbolleisten und mehr.
Stärken Sie Ihre Analyse mit den Smart Trader Tools, darunter 30 beliebte Indikatoren und 24 Analyseobjekte.
Greifen Sie auf mehrere Chart-Setups zu und passen Sie Ihre Layouts, Vorlagen sowie Profile an Ihren Stil an.
Optimieren Sie Ihren Ansatz mit Feedback und Einblicken in Echtzeit über das Guardian Angel-Tool.
Nutzen Sie die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen.
Jeder regulierte Broker, der die MT4-Software anbietet, kann als MT4-Broker angesehen werden – wie auch Capital.com!
Nein, MT4 ist kein eigenständiger Broker, sondern eine Softwareumgebung, die mit einem Broker – wie Capital.com – für das Trading verbunden wird.
MetaTrader 4 verbessert Ihr Trading-Erlebnis mit Echtzeit-Charts, Live-Kursen, ausführlichen Analysen und einer Reihe von Auftragsmanagement-Tools und Indikatoren. Es handelt sich außerdem um eine äußerst anpassbare Plattform, mit der Sie die Darstellung Ihres Dashboards, der Charts, der Symbolleisten und vieles mehr individuell gestalten können.
MetaTrader 4 kann aufgrund der hoch anpassbaren, benutzerfreundlichen Oberfläche für Einsteiger hilfreich sein. Es bietet außerdem eine große Auswahl an intelligenten Trader-Tools, Add-ons und Indikatoren, die Ihnen dabei helfen können, besser informierte Entscheidungen zu treffen.
Ja. Kunden in Ländern, die unter unseren Lizenzen der ASIC, CySEC, FSA, FCA und SCB registriert sind, können ihr Live- oder Demokonto bei Capital.com auf MetaTrader 4 nutzen. Diese Integration ist noch nicht für Einwohner Frankreichs verfügbar.
Die Nutzung von MetaTrader 4 ist vollkommen kostenlos. Jedoch können Ihnen von Ihrem Broker Kosten in Form von Gebühren aus Spreads oder Provisionen (oder andere Gebühren) berechnet werden.
Sie können Ihr Capital.com-Konto erstellen und mit Ihrem MetaTrader 4-Konto verbinden, um eine äußerst anpassbare Trading-Plattform sowie eine große Auswahl von Tools für die technische Analyse zu erhalten. Befolgen Sie hierzu bitte die nachfolgende Anleitung:
Erstellen Sie ein verifiziertes Konto mit Capital.com;
Um ein MT4-Konto über unsere App hinzuzufügen:
Gehen Sie zu Konto
Tippen Sie auf Meine Konten
Tippen Sie auf Live-Konto (oder Demokonto) hinzufügen
Wählen Sie ein Capital.com MT4-Konto und tippen Sie auf Weiter
Um ein MT4-Konto über die Webversion hinzuzufügen:
Zu den Einstellungen gehen
Wählen Sie „Meine Konten“
Wählen Sie „Live-Konto (oder Demokonto) hinzufügen“
Wählen Sie ein „Capital.com MT4-Konto“ und wählen Sie dann „Weiter“
Ihr MT4-Konto ist jetzt bereit.
Zur Überprüfung Ihrer Anmeldedaten für das MT4-Konto-
In der Capital.com-App:
Gehen Sie zu Konto und wählen Sie Meine Konten
Tippen Sie auf die Anmeldedaten neben dem MT4-Konto.
Auf der Capital.com-Web-Plattform:
Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Meine Konten
Klicken Sie auf die Anmeldedaten neben dem MT4-Konto.
Das Passwort sollte gleich sein mit dem, das Sie zur Anmeldung auf der Capital.com-Plattform verwenden.
1 Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.