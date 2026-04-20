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Traden Sie mit MetaTrader 4

Schalten Sie eine äußerst anpassbare Trading-Plattform mit Tools für die fortgeschrittene technische Analyse frei. Verbinden Sie Ihre Konten bei Capital.com und MT4 noch heute.

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Das fortschrittliche Charting in Ihrer Hand

Nutzen Sie die Technologie des MetaTrader 4 mit Capital.com bereits heute

Erhalten Sie tiefere Einblicke

Verfeinern Sie Ihre technische Analyse mit einer großen Auswahl an individuellen Indikatoren, von Pivot-Punkten bis hin zu angepassten Oszillatoren und Varianten des gleitenden Durchschnitts.

Passen Sie Ihr Trading-Hub individuell an

Erstellen Sie Ihre eigenen Indikatoren und Skripte – und personalisieren Sie Ihr Dashboard, Ihre Charts, Symbolleisten und mehr.

Treffen Sie besser informierte Entscheidungen

Stärken Sie Ihre Analyse mit den Smart Trader Tools, darunter 30 beliebte Indikatoren und 24 Analyseobjekte.

Managen Sie Ihre Positionen schnell

Greifen Sie auf mehrere Chart-Setups zu und passen Sie Ihre Layouts, Vorlagen sowie Profile an Ihren Stil an.

Verfeinern Sie Ihre Trading-Strategien

Optimieren Sie Ihren Ansatz mit Feedback und Einblicken in Echtzeit über das Guardian Angel-Tool.

Verbinden Sie Ihr Konto mit MT4 in drei Schritten

Nutzen Sie die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen.

Schritt 1

Öffnen Sie Ihr Capital.com-Konto, um MT4 zu aktivieren (stellen Sie sicher, dass Sie bereits für das Traden verifiziert sind).

Schritt 2

Erstellen Sie Ihr MT4-Konto in unserer App oder auf unserer Web-Plattform, indem Sie den Anweisungen in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen.
Wie man ein MT4-Konto erstellt

Schritt 3

Laden Sie MT4 für mobile Betriebssysteme, das Web oder den Laptop herunter. Geben Sie Ihre MT4-Anmeldedaten im MT4-Client ein. Jetzt sind Sie bereit, um mit MT4 zu traden.
Wo Sie Ihre MT4-Anmeldedaten finden

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Vergleichen Sie mehrere Märkte auf schnellen Charts. Finden Sie handelbare Muster mit 100+ Indikatoren. Traden Sie direkt aus den Nachrichten auf der Plattform. Eine nahtlose Integration von TradingView und MT4. Es gibt noch vieles mehr, aber uns geht der Platz aus!
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Häufig gestellte Fragen

Was ist ein MT4-Broker?

Jeder regulierte Broker, der die MT4-Software anbietet, kann als MT4-Broker angesehen werden – wie auch Capital.com!

Ist MT4 ein Broker?

Nein, MT4 ist kein eigenständiger Broker, sondern eine Softwareumgebung, die mit einem Broker – wie Capital.com – für das Trading verbunden wird.

Warum benutzen Traders MetaTrader 4?

MetaTrader 4 verbessert Ihr Trading-Erlebnis mit Echtzeit-Charts, Live-Kursen, ausführlichen Analysen und einer Reihe von Auftragsmanagement-Tools und Indikatoren. Es handelt sich außerdem um eine äußerst anpassbare Plattform, mit der Sie die Darstellung Ihres Dashboards, der Charts, der Symbolleisten und vieles mehr individuell gestalten können.

Ist MetaTrader 4 gut für Einsteiger geeignet?

MetaTrader 4 kann aufgrund der hoch anpassbaren, benutzerfreundlichen Oberfläche für Einsteiger hilfreich sein. Es bietet außerdem eine große Auswahl an intelligenten Trader-Tools, Add-ons und Indikatoren, die Ihnen dabei helfen können, besser informierte Entscheidungen zu treffen.

Kann ich MT4 in meinem Demo-Trading-Konto verwenden?

Ja. Kunden in Ländern, die unter unseren Lizenzen der ASIC, CySEC, FSA, FCA und SCB registriert sind, können ihr Live- oder Demokonto bei Capital.com auf MetaTrader 4 nutzen. Diese Integration ist noch nicht für Einwohner Frankreichs verfügbar.

Wie viel kostet MetaTrader 4?

Die Nutzung von MetaTrader 4 ist vollkommen kostenlos. Jedoch können Ihnen von Ihrem Broker Kosten in Form von Gebühren aus Spreads oder Provisionen (oder andere Gebühren) berechnet werden.

Wie erstellt man ein MetaTrader4-Konto?

Sie können Ihr Capital.com-Konto erstellen und mit Ihrem MetaTrader 4-Konto verbinden, um eine äußerst anpassbare Trading-Plattform sowie eine große Auswahl von Tools für die technische Analyse zu erhalten. Befolgen Sie hierzu bitte die nachfolgende Anleitung:

 

  1. Erstellen Sie ein verifiziertes Konto mit Capital.com; 

  2. Um ein MT4-Konto über unsere App hinzuzufügen:

    • Gehen Sie zu Konto

    • Tippen Sie auf Meine Konten

    • Tippen Sie auf Live-Konto (oder Demokonto) hinzufügen

    • Wählen Sie ein Capital.com MT4-Konto und tippen Sie auf Weiter

  3. Um ein MT4-Konto über die Webversion hinzuzufügen:

    • Zu den Einstellungen gehen

    • Wählen Sie „Meine Konten“

    • Wählen Sie „Live-Konto (oder Demokonto) hinzufügen“

    • Wählen Sie ein „Capital.com MT4-Konto“ und wählen Sie dann „Weiter“

  4. Ihr MT4-Konto ist jetzt bereit.

Wo finde ich meine Zugangsdaten für MetaTrader 4?

Zur Überprüfung Ihrer Anmeldedaten für das MT4-Konto-

In der Capital.com-App:

  1. Gehen Sie zu Konto und wählen Sie Meine Konten

  2. Tippen Sie auf die Anmeldedaten neben dem MT4-Konto.

 

Auf der Capital.com-Web-Plattform:

  1. Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Meine Konten

  2. Klicken Sie auf die Anmeldedaten neben dem MT4-Konto.

 

Das Passwort sollte gleich sein mit dem, das Sie zur Anmeldung auf der Capital.com-Plattform verwenden. 

1 Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.