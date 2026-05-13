Bewerben Sie sich für ein professionelles Konto

Erfahrene Händler, die die Voraussetzungen erfüllen, können sich als professionelle Kunden von Capital.com bewerben. Dies bedeutet, dass sie nicht denselben Hebelbeschränkungen wie Privathändler unterliegen, jedoch einige der Schutzbestimmungen von Privatkunden verlieren.

Sind Sie teilnahmeberechtigt?

Wenn Sie mindestens zwei der folgenden Fragen mit Ja beantworten können, sind Sie möglicherweise teilnahmeberechtigt

#1

Haben Sie im letzten Jahr durchschnittlich zehn Transaktionen von signifikantem Umfang pro Quartal auf dem betreffenden Markt durchgeführt?

#2

Besitz eines liquiden Anlageportfolios von mehr als 500.000 €?

#3

Sind oder waren Sie mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position im Finanzsektor tätig, die für die Dienstleistungen und Fremdkapitalprodukte des Unternehmens relevant ist?

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen

Hier sind die erforderlichen Schritte zur Bewerbung. Sobald Sie sich beworben haben, prüfen wir, ob Sie für ein Profi-Konto infrage kommen, und benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen

Noch kein Konto bei Capital.com?

  1. Laden Sie unsere CFD-Trading-App aus dem App Store herunter
  2. Eröffnen und verifizieren Sie ein neues Privatkundenkonto
  3. Klicken Sie in der App auf das Banner im oberen Bereich des Startbildschirms und geben Sie die erforderlichen Informationen ein
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Bestehender Kunde?

  1. Laden Sie bei Bedarf die App herunter
  2. Melden Sie sich in der App an und gehen Sie zu „Konto“ oder klicken Sie oben rechts auf der Plattform auf „Live“
  3. Klicken Sie auf „Upgrade auf Pro“ und geben Sie die erforderlichen Informationen ein
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Wir sind für Sie da

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Um mehr über die spezifischen Bedingungen und Eigenschaften des professionellen Kontos zu erfahren, kontaktieren Sie bitte unseren Kundensupport

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