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Über Capital.com

Capital.com ist eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen der Welt – tatsächlich wurden wir im Jahr 2024 im Deloitte Technology Fast 50 als das am schnellsten wachsende Unternehmen im Nahen Osten eingestuft. Wir betreuen unsere Kunden von Büros im Nahen Osten, Großbritannien, Europa und Australien aus. Wir stellen unsere Trader in den Mittelpunkt jeder Entscheidung, die wir treffen, und unterstützen sie mit intuitiver Technologie, umfassender Schulung und engagierter Unterstützung beim Handel.

Unsere Mission ist es, Tradern zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir ihnen die Tools und Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um mit Vertrauen zu handeln. Diese Mission hat uns mehrere Auszeichnungen von führenden Branchenexperten eingebracht – wie z. B. 'Best Overall Trading Platform' (Online Money Awards 2024) und 'Best Trading App 2023' (Good Money Guide) – und half uns, eine 'ausgezeichnete' Bewertung auf Trustpilot zu erlangen.

Auf einen Blick

Weltweiter Preisträger

Schließen Sie sich einem Broker an, der für die Unterstützung Ihres Handels anerkannt ist – Best Overall Trading App 2024 und Best CFD Provider 2023 (Online Money Awards), Best Trading App 2023 (Good Money Guide). 

1 Billion Dollar von unseren Kunden gehandelt

Verlassen Sie sich darauf, dass wir nicht nur große Versprechungen machen – Kunden auf der ganzen Welt vertrauen uns. Unsere Kunden sind so sehr von uns überzeugt, dass sie bis 2024 über 1 Billion Dollar mit uns gehandelt haben. 

Die Märkte, die Sie wollen

Handeln Sie CFDs auf einer Vielzahl beliebter globaler Märkte, von Bitcoin bis Dogecoin, von Rohöl bis Erdgas, von Gold bis Kupfer sowie einer breiten Auswahl an bekannten shares, Währungspaaren und stock indices.  

Was Sie'll bekommen

Egal, ob Sie bereits Erfahrung im Handeln haben oder gerade erst anfangen, bei uns finden Sie die Werkzeuge, die Sie benötigen, um mit Vertrauen zu handeln.

Schneller Zugriff auf Ihr Geld

Bringen Sie Ihr Geld mühelos dorthin, wo Sie es brauchen. Schnelle Auszahlungen – wir bearbeiten 94% innerhalb einer Stunde und 99% der Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden, und (Daten von Capital.com, 2024).

Den Hebel, den Sie wollen

Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Hebelwirkung: bis zu 30:1 auf Rohstoffe, FX und Indizes, bis herunter auf 1:1, falls Sie es bevorzugen, die 0 % Übernachtfinanzierung auf Aktien und Krypto zu nutzen.

Eine Plattform, auf die Sie sich verlassen können

Handeln Sie auf einer mehrfach ausgezeichneten Plattform und App – 'Best Overall Trading Platform' (Online Money Awards 2024) und 'Best Trading App 2023' (Good Money Guide) – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Weltklasse Kundenerlebnis

Öffnen Sie schnell und einfach ein Konto. Sobald Sie sich uns anschließen, werden Sie betreut von unserem Expertenteam – und Sie werden Zugang zu einem umfassenden Angebot an Bildungsinhalten, Nachrichten und Analysen haben. 

Wofür wir bekannt sind

Als mehrfach preisgekrönter Broker sind wir bekannt für unsere technologiegetriebene, benutzerfreundliche Plattform, qualitativ hochwertigen Kundensupport und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Technologie im Zentrum unseres Handelns bieten wir smarte Funktionen wie Echtzeit-Marktdaten, fortschrittliche Charting-Tools und eine responsive Mobile-App für das Trading unterwegs. Unser Ziel ist es, Privatanlegern nahtlosen Zugang zu globalen Finanzinstrumenten zu bieten, darunter über 5,500 Märkte aus verschiedenen Asset-Klassen.

 

Wir suchen stets nach neuen Wegen, um unseren Kunden zu mehr Handelsvertrauen und fundierten Entscheidungen zu verhelfen. Dazu bieten wir modernste Technologie, informative Bildungsressourcen und wettbewerbsfähige Preise in einer sich ständig verändernden Handelslandschaft. 

857K+
Globale Trader
110K+
Monatlich aktive Kunden
24/7
Kundensupport
100
Technische Indikatoren

Das sagt die Branche über uns 1

Unsere intuitiven Produkte, engagierter Kundenservice und kontinuierliche Innovation werden immer wieder von führenden Branchenexperten anerkannt.

Im Jahr 2023 wurden wir von Deloitte Technology Fast 50 als eines der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen im Mittleren Osten und auf Zypern eingestuft. Hier sind nur einige der Auszeichnungen, die wir kürzlich erhalten haben:

award
BrokerChooser
Bester CFD-Broker (2026)
award
Trading.de
Beste Handelsplattform (2025) *
award
Good Money Guide
Bestes Handelskonto: Publikumspreis (2025)
award
Rankia Germany Awards
Bester Broker für Trading (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Provisionen & Gebühren (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Benutzerfreundlichkeit (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Krypto-Trading (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Bildung (2025)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: TradingView-Broker (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – CFD-Anbieter (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
5-Sterne-Gewinner – Selektive Plattform (2024)
award
Finder Forex Trading Platform Award
Forex-Handelsplattform mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis (2024)
award
Finder Forex Trading Platform Award
Beste Casual Forex-Handelsplattform (2024)
award
Online Money Awards
Insgesamt beste Handelsplattform (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Kommissionen & Gebühren (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Benutzerfreundlichkeit (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Bildung (2024)
award
ForexBrokers.com
Best In Class: Anfänger (2024)
award
Deloitte Technology
#1 am schnellsten wachsende Technologieunternehmen in Zypern und im Nahen Osten (2023)
award
Good Money Guide
Beste Trading-App 2023
award
Online Money Awards
Bester CFD-Anbieter (2023)
award
ForexBrokers.com
Am schnellsten wachsender Broker (2023)

Was wir anbieten

CFD-Trading

Gehen Sie long oder short auf Devisen, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen

Beginnen Sie mit CFD-Handel

Handelsplattformen

Wählen Sie zwischen den Branchenfavoriten TradingView oder MT4 oder handeln Sie auf unserer eigenen Webplattform mit einer Vielzahl von Tools und Indikatoren
Entdecken Sie unsere Handelsplattformen

Schulung

Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit umfassenden Einblicken in verschiedene Asset-Klassen sowie in die neuesten fundamentalen und technischen Markttreiber
Traden lernen

Büros weltweit

Wir betreuen Trader weltweit mit Büros auf vier Kontinenten.

1 Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.

* Die 20 besten Trading Plattformen im Vergleich (Top Liste 2026)

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