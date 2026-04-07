StartseiteHandelWie Auszahlungen funktionieren
Sie möchten Geld auf eine schnelle, zuverlässige Weise auszahlen. Wir möchten Ihnen helfen.
Erfahren Sie hier alles, was Sie über die Auszahlung von Ihrem Capital.com wissen müssen.
Gemäß unseren internen Serverdaten von 2025 viel schneller in vielen Fällen.
Ihre Auszahlung kann jedoch bis zu 5 Werktage benötigen, bis diese auf Ihrem Konto erscheint. Dies variiert je nach Ihrem Zahlungsanbieter.
Manchmal können Auszahlungen etwas länger benötigen. In der Regel ist dies auf zusätzliche Überprüfungen zurückzuführen, die wir durchführen, um die Einhaltung der Regulierungen sicherzustellen.
Laden Sie alle von uns angefragten Dokumente unter „Meine Anfragen“ hoch und antworten Sie schnell auf jegliche zusätzlichen Anfragen.
Um Gewinne auszuzahlen – also mehr als Ihre Einzahlung – tätigen Sie die Auszahlung an ein verifiziertes Bankkonto.
Sie können bis zu dem Betrag zurück an die gleiche Zahlungsmethode auszahlen, den Sie eingezahlt haben.
Auszahlungen an eine Zahlungsmethode mit einem anderen Namen als dem auf Ihrem Handelskonto sind nicht möglich.
Sie können Gewinne nur auf ein verifiziertes Bankkonto auszahlen. Sie können Gewinne nicht auf eine Debit- oder Kreditkarte auszahlen.
Dies hilft uns bei der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen. So können Sie Ihr Bankkonto verifizieren:
Sollten Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.
Wir sind weltweit in allen Ländern reguliert, in denen wir tätig sind. Das bedeutet, dass wir strenge Regeln bezüglich „Know your customer“ und Anti-Geldwäsche befolgen, um Ihr Kapital zu schützen.
Sollte Ihre Auszahlung länger als erwartet dauern, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass wir sicherstellen, dass alles sicher ist.
Wir verarbeiten 99 % der Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden (interne Serverdaten, 2025). Viele werden innerhalb von 5 Minuten verarbeitet.
Wir sind ein regulierter Broker. Wir befolgen strenge Regeln bezüglich Know your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML), um Ihr Kapital zu schützen.
Deshalb führen wir manchmal zusätzliche Überprüfungen durch, bevor wir eine Auszahlung genehmigen. Dies kann in den folgenden Fällen passieren:
Ihre Zahlungsmethode ist nicht verifiziert
Sie zahlen mit einer neuen Methode aus
Sie zahlen mit einer anderen Methode als Ihre Einzahlung aus
Der Name auf Ihrem Zahlungskonto stimmt nicht mit Ihrem Handelskonto überein
Es gibt verdächtige oder ungewöhnliche Aktivitäten
Sie möchten Gewinne mit einer Methode auszahlen, die Auszahlungen nur bis zur Höhe Ihres Einzahlungsbetrags unterstützt (wie bei einer Karte)
Befolgen Sie unsere oben genannten Richtlinien, um schnellstmögliche Auszahlungen vorzunehmen.
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Sie möglicherweise nicht in der Lage sind, Ihr Geld auszuzahlen. Lassen Sie uns jeden dieser Gründe anschauen.
Wenn Ihre Auszahlung länger als 24 Stunden benötigt, könnte es sein, dass Ihre Bank diese noch bearbeitet.
Sie können Ihrer Bank eine Trackingnummer senden – eine ARN oder RRN – um dieser dabei zu helfen, die Zahlung zu finden.
Wenn Ihre Bank Ihre Auszahlung abgelehnt hat, kontaktieren Sie diese bitte zunächst. Sie können auch unser Support-Team um Unterstützung bitten.
Manchmal benötigen wir Dokumente, um Ihre Identität oder die Herkunft Ihrer Mittel zu verifizieren.
Dies hilft uns dabei, die Vorschriften bezüglich „Know your Customer“ und Anti-Geldwäsche einzuhalten – das ist wichtig, um Sie und Ihr Geld zu schützen.
Gehen Sie zu „Meine Anfragen“ auf der Web-Plattform oder in der App, um zu sehen, was wir benötigen und Ihre Dokumente hochzuladen.
Versuchen Sie, einige Positionen oder Orders zu schließen, um etwas Kapital freizugeben. Oder zahlen Sie einen geringeren Betrag aus.
In einigen Ländern gibt es ein Limit für den Betrag, den Sie auf einmal abheben können. Versuchen Sie, Ihre Auszahlung in kleinere Beträge aufzuteilen.
An Karten oder E-Wallets können Sie nur bis zu dem Betrag auszahlen, den Sie eingezahlt haben.
Um mehr auszuzahlen, als Sie eingezahlt haben – also jegliche Gewinne – verifizieren Sie bitte Ihr Bankkonto und zahlen an dieses aus.
Sie können Ihre Zahlungsmethoden verifizieren, indem Sie die von uns angefragten Dokumente hochladen.
Gehen Sie zu „Meine Anfragen“ auf der Web-Plattform oder in der App, um zu sehen, was wir benötigen und Ihre Dokumente hochzuladen.
Sie können nur an eine Zahlungsmethode auszahlen lassen, die auf denselben Namen läuft wie Ihr Handelskonto. Dies ist wichtig, um uns bei der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen zu helfen.
Ja, Sie können mehr auszahlen, als Sie ursprünglich eingezahlt haben.
Wenn Sie jedoch eine Karte oder E-Wallet verwenden, können Sie in der Regel nur bis zu dem Betrag auszahlen, den Sie eingezahlt haben. Dies soll uns dabei helfen, die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen einzuhalten.
Um mehr als Ihre Einzahlung auszuzahlen (also jegliche Gewinne), müssen Sie die Auszahlung auf ein verifiziertes Bankkonto vornehmen.
Folgen Sie den oben stehenden Schritten, um Ihr Bankkonto zu verifizieren.
Nein, Capital.com ist kein Scam. Wir sind ein legitimer Broker und in jedem Land, in dem wir tätig sind, von (abhängig vom Standort) ASIC, CySEC, der FCA, der SCA und SCB reguliert.
Die meisten Probleme in Bezug auf die Auszahlung von Geld können in der Regel gelöst werden, indem Sie den Ratschlägen auf dieser Seite folgen. Die wichtigsten zu beachtenden Punkte sind:
An die meisten Zahlungsmethoden können Sie nur bis zu dem Betrag zurück auszahlen, den Sie eingezahlt haben
Um mehr auszuzahlen – also Ihre Gewinne – verifizieren Sie ein Bankkonto in Ihrem Namen, indem Sie die von uns angefragten Dokumente unter „Meine Anfragen“ bereitstellen und auf dieses Konto auszahlen
Beide dieser Schritte helfen uns dabei, die Vorschriften bezüglich „Know your Customer“ und Anti-Geldwäsche einzuhalten. Sie helfen uns sicherzustellen, dass Ihre Gelder geschützt sind und nur dorthin gelangen, wo sie hingehören.
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