Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Sie möglicherweise nicht in der Lage sind, Ihr Geld auszuzahlen. Lassen Sie uns jeden dieser Gründe anschauen.

Ihre Bank hat die Auszahlung abgelehnt oder bearbeitet diese noch

Wenn Ihre Auszahlung länger als 24 Stunden benötigt, könnte es sein, dass Ihre Bank diese noch bearbeitet.

Sie können Ihrer Bank eine Trackingnummer senden – eine ARN oder RRN – um dieser dabei zu helfen, die Zahlung zu finden.

Wenn Ihre Bank Ihre Auszahlung abgelehnt hat, kontaktieren Sie diese bitte zunächst. Sie können auch unser Support-Team um Unterstützung bitten.

Wir benötigen einige Dokumente von Ihnen

Manchmal benötigen wir Dokumente, um Ihre Identität oder die Herkunft Ihrer Mittel zu verifizieren.

Dies hilft uns dabei, die Vorschriften bezüglich „Know your Customer“ und Anti-Geldwäsche einzuhalten – das ist wichtig, um Sie und Ihr Geld zu schützen.

Gehen Sie zu „Meine Anfragen“ auf der Web-Plattform oder in der App, um zu sehen, was wir benötigen und Ihre Dokumente hochzuladen.

Sie haben nicht genügend Geld zum Auszahlen

Versuchen Sie, einige Positionen oder Orders zu schließen, um etwas Kapital freizugeben. Oder zahlen Sie einen geringeren Betrag aus.

Sie haben das Transaktionslimit überschritten

In einigen Ländern gibt es ein Limit für den Betrag, den Sie auf einmal abheben können. Versuchen Sie, Ihre Auszahlung in kleinere Beträge aufzuteilen.

Sie haben versucht, mehr auszuzahlen, als Sie eingezahlt haben

An Karten oder E-Wallets können Sie nur bis zu dem Betrag auszahlen, den Sie eingezahlt haben.

Um mehr auszuzahlen, als Sie eingezahlt haben – also jegliche Gewinne – verifizieren Sie bitte Ihr Bankkonto und zahlen an dieses aus.

Ihre Zahlungsmethode ist nicht verifiziert

Sie können Ihre Zahlungsmethoden verifizieren, indem Sie die von uns angefragten Dokumente hochladen.

Gehen Sie zu „Meine Anfragen“ auf der Web-Plattform oder in der App, um zu sehen, was wir benötigen und Ihre Dokumente hochzuladen.

Sie zahlen an ein Konto in einem anderen Namen aus

Sie können nur an eine Zahlungsmethode auszahlen lassen, die auf denselben Namen läuft wie Ihr Handelskonto. Dies ist wichtig, um uns bei der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen zu helfen.