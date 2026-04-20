CFD-Trading-Rechner

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Erstellen Sie hypothetische Berechnungen von Gewinn und Verlust (GuV) ganz einfach mit unserem kostenlosen CFD-Gewinnrechner.
Ein CFD-Rechner ist ein Tool, mit dem Sie Gewinne oder Verluste mit CFDs auf einer hypothetischen Basis berechnen können, basierend auf der historischen Preisbildung. Das Tool verdeutlicht, wie viel Sie verdienen oder verlieren würden, wenn sich der Kurs in eine Richtung entwickelt, entsprechend der Hebelwirkung des Vermögenswerts und der gewählten Auftragsgröße.
Unser Rechner zeigt die potenziellen Gewinne aus den Trades, die innerhalb der letzten 30 Tage eröffnet und geschlossen wurden.
Berechnen Sie Ihren GuV für einen hypothetischen CFD-Trade, indem Sie den nachfolgenden Schritten folgen.
Nutzen Sie den unten stehenden Trading-Rechner, indem Sie Ihre Vermögenswerte, die Hebelwirkung und die Positionsgröße eingeben, um Ihren hypothetischen GuV für einen bestimmten Zeitraum zu ermitteln.
Hinweis: Der Rechner berücksichtigt keine Übernachtfinanzierung, Spread-Kosten oder andere Gebühren, die auf Positionen anfallen. Trader sollten die Auswirkungen dieser Kosten auf die potenziellen Gewinne berücksichtigen. Außerdem wird das Eigenkapital-Margin-Verhältnis nicht berechnet, welches Trader stets persönlich überwachen sollten.
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Rechner bezieht keine Kosten für Übernachtfinanzierungen oder Spreads ein, die auf Positionen angewendet werden. Trader sollten die Auswirkungen solcher Kosten auf die potenziellen Gewinne berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zu den Kosten und Gebühren.
Berechnen Sie Ihre hypothetischen Gewinne und Verluste mit Leichtigkeit (Gebühren nicht enthalten).
Erfahren Sie, mit welchen potenziellen Gewinnen und Verlusten Sie sich wohlfühlen, basierend auf den potenziellen Resultaten.
Benutzerfreundlich, kostenlos und sowohl für Long- als auch für Short-Positionen verfügbar.
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*Capital.com wurde im Jahr 2022 von TradingView als „Innovativste Technologie“ und „Bester Forex-Broker“ ausgezeichnet. Bei den Investors' Chronicle Awards 2022 wurde das Unternehmen zudem zur „Besten Plattform für neue Investoren“ ernannt. Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Capital Com Group.
**Der CFD-Rechner ist nur für Zwecke der Trading-Demonstration gedacht. Die Preisbildung basiert auf historischen Daten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Ein CFD-Rechner funktioniert, indem er variable Eingaben wie die Positionsgröße und Hebelwirkung verarbeitet, um den Gewinn und Verlust für einen hypothetischen CFD-Trade zu berechnen. Zunächst geben Sie ein Start- und Enddatum für eine Position auf einen ausgewählten Vermögenswert ein. Dann wählen Sie die Hebelwirkung sowie die Auftragsgröße und entscheiden sich für eine Long- oder Short-Position. Der Rechner zeigt den resultierenden Gewinn, wenn der Markt zu Ihren Gunsten verläuft, oder den Verlust, wenn der Markt gegen Sie läuft.
Ein CFD-Rechner kann Ihnen dabei helfen, Ihre Strategien zu planen und zu verfeinern. So können Sie zum Beispiel sehen, wie hoch Ihre Gewinn- oder Verlustchancen sind, bevor Sie eine Position auf einen bestimmten Vermögenswert eingehen. Der CFD-Rechner hilft Ihnen dabei, die Auftragsgröße und Hebelwirkung zu wählen, mit denen Sie sich wohlfühlen, bevor Sie eine Position eröffnen.
Ja, Sie können einen CFD-Rechner sowohl für Long- als auch für Short-Positionen verwenden.
Unser CFD-Trading-Rechner ist so programmiert, dass er auf Grundlage der eingegebenen Daten genaue mathematische Informationen für hypothetische Trades bereitstellt. Er sollte jedoch nicht als Vorhersage zukünftiger Entwicklungen angesehen werden. Außerdem berücksichtigt der Rechner keine Gebühren wie Spreads und die Übernachtfinanzierung, weshalb Nutzer solche Gebühren in ihre hypothetische Berechnung einbeziehen sollten. Der Rechner berechnet ebenfalls nicht das Eigenkapital-Margin-Verhältnis, welches Trader stets persönlich überwachen sollten.