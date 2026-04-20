Kundengelder

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Die von Ihnen bei uns hinterlegten Gelder werden gemäß den lokalen Vorschriften geschützt. Hier erfahren Sie, warum uns Tausende von Händlern ihr Geld anvertrauen.
Wir halten Ihre Gelder auf getrennten Kundenkonten bei erstklassigen, regulierten Banken.
Wir werden Ihr Geld niemals für Geschäftstätigkeiten verwenden oder mit unserem eigenen Geld zusammenführen*. Ihre Gelder sind sicher getrennt und geschützt.
Im unwahrscheinlichen Fall unserer Liquidation können berechtigte Kunden möglicherweise Entschädigung vom ICF beantragen. Sie können weitere Informationen in unserer Entschädigungsrichtlinien für Anlegerfonds finden.
Weltweit sind wir von folgenden Aufsichtsbehörden autorisiert und reguliert: Securities and Commodities Authority in den Vereinigten Arabischen Emiraten (SCA), Financial Conduct Authority in Großbritannien (FCA), Securities Commission of the Bahamas (SCB), Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
*Für bestimmte professionelle Kunden gelten möglicherweise alternative Bedingungen.
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