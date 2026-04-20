StartseiteRechtliche DokumentationRegulatorische Publikationen (CCSV)

Regulatorische Publikationen (CCSV)

  1. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2022)
  2. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2022)
  3. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2023)
  4. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2023)
  5. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2024)
  6. Pillar 3 Disclosure - Consolidated (2024)
  7. Pillar 3 Disclosure - Standalone (2025)
  8. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q3 2023)
  9. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q1 2024)
  10. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q2 2024)
  11. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q3 2024)
  12. RTS 27 Quality of Execution Disclosure (Q4 2024)
  13. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2022)
  14. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2023)
  15. RTS 28 Quality of Execution Disclosure (2024)
  16. Hauptinformationsblatt – Indizes
  17. Hauptinformationsblatt – Kryptowährungen
  18. Hauptinformationsblatt – Rohstoffe
  19. Hauptinformationsblatt – Währungspaare (FX)
  20. Hauptinformationsblatt – Aktien