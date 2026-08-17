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Kosten und Gebühren – Aktien

Alle Kosten und Gebühren für Aktienbestände werden dokumentiert und offengelegt, bevor eine Investition getätigt wird.

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Einzahlungsgebühr

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Mindesteinzahlung

20 USD/EUR/GBP oder 100 PLN

Für alle Zahlungsmethoden, außer Banküberweisungen, für die eine Mindesteinzahlung von 50 EUR (oder dem entsprechenden Gegenwert in der Währung Ihres Trading-Kontos) gilt.

Auszahlungsgebühr

GEBÜHRENFREI
Mindestauszahlung

20 EUR/USD/GBP für Bankkarten*

*Der Mindestauszahlungsbetrag variiert je nach Zahlungsmethode (weitere Informationen finden Sie hier).

Wenn Ihr Kontoguthaben unter dem Mindestauszahlungsbetrag liegt, können Sie nur Ihr gesamtes Guthaben auszahlen.

Trading-Gebühren

FX-Aufschlag

Gilt, wenn das Instrument in einer anderen Währung als die Basiswährung Ihres Kontos notiert ist.

0,4 % des Spot-Forex-Kurses

  • Wird auf Käufe, Verkäufe sowie Kapitalmaßnahmen/Barausschüttungen angewendet.

  • Der geschätzte FX-Kurs wird bei der Ordererteilung angezeigt.

  • Der endgültige FX-Betrag wird nach Ausführung und Abwicklung bestätigt.

Regulatorische Gebühren und Steuern

Diese Gebühren werden von der jeweiligen Börse oder Aufsichtsbehörde festgelegt, nicht von Capital.com. Sie werden ohne Aufschlag berechnet.

  • Werden bei der Ausführung an Kunden weitergegeben.

  • Variieren je nach Markt und in einigen Fällen je nach Transaktionsseite (Kauf oder Verkauf).

  • Eine vollständige Aufschlüsselung finden Sie hier.