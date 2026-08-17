Risikowarnung: Der Wert von Aktien und ETFs, die über ein Aktiendepot gekauft wurden, kann sowohl fallen als auch steigen. Dies kann dazu führen, dass Sie weniger zurückerhalten, als Sie ursprünglich investiert haben. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Renditen unterliegen dem Marktrisiko und, sofern die Anlage oder das Konto eine Fremdwährung beinhaltet, auch dem Währungsrisiko.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung dar. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur und berücksichtigen nicht Ihre finanzielle Situation, Ziele oder Bedürfnisse. Bitte lesen Sie unsere Risikoaufklärung und stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

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