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Kosten und Gebühren – CFDs und Knock-outs

Alle Gebühren und Kosten werden dokumentiert und offengelegt, bevor eine Position eröffnet wird.

Investitionen in Aktien

Kosten & Gebühren

CFDs und Knock-Outs

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Kontogebühren

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Demokonto

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Ein- und Auszahlungsgebühren

Einzahlungsgebühr

GEBÜHRENFREI

Mindesteinzahlung

20 USD/EUR/GBP oder 100 PLN

Für Banküberweisungen gilt ein Mindestbetrag von 50 EUR oder der entsprechende Gegenwert in der Basiswährung des Kontos.

Auszahlungsgebühr

GEBÜHRENFREI
Mindestauszahlung

20 USD/EUR/GBP für Bankkarten*

*Die Mindestauszahlungsbeträge variieren je  nach Zahlungsmethode (vollständige Informationen finden Sie hier ).

Wenn das Kontoguthaben unter dem Mindestbetrag für Auszahlungen liegt, ist nur eine Auszahlung des vollständigen Guthabens möglich.

Trading-Gebühren

Der Spread
Der Spread ist die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis eines Instruments. Er stellt die Kosten für die Ausführung einer Position dar.  

Erfahren Sie mehr

Spreads sind dynamisch und ändern sich in Abhängigkeit von den zugrunde liegenden Marktbedingungen. Sehen Sie hier den Spread für ein bestimmtes Instrument.

Trading-Provision

GEBÜHRENFREI

Übernachtgebühr*
Eine Zinsanpassung, die angewendet wird, wenn eine Position über Nacht gehalten wird.
*CFD-Positionen mit einem Hebel von 1:1 (ungehebelte Positionen) unterliegen keiner Übernachtfinanzierung, außer bei einer begrenzten Anzahl von Märkten.

Erfahren Sie mehr

Die Gebühr wird je nach Positionsrichtung gezahlt oder erhalten. Die Gebühren für jedes Instrument sind in der untenstehenden Instrumententabelle aufgeführt. 

Währungsumrechnung
Eine Umrechnungsgebühr fällt an, wenn ein Markt in einer anderen Währung als die Basiswährung Ihres Trading-Kontos notiert ist.

Derselbe FX-Aufschlag wird auch angewendet, wenn Sie Gelder zwischen Unterkonten in verschiedenen Währungen transferieren.

0,7 % des Spot-Forex-Kurses (Privatkunden)
0,5 % des Spot-Forex-Kurses (Pro-Kunden)

Die Gebühr ist im für die Umrechnung verwendeten Wechselkurs enthalten, sie wird nicht separat berechnet.

Garantierte Stop-Loss-Orders (GSLs)*
Eine GSL schließt eine Position zum angegebenen Preis und eliminiert das Risiko von Slippage bei der Ausführung. Bei Auslösung fällt eine Gebühr an. 

Erfahren Sie mehr

Die GSL-Gebühr variiert je nach Markt, Einstiegspreis und Positionsgröße.

Die Gebühr wird im Orderticket angezeigt, bevor eine Position eröffnet wird. Details siehe unten.

Spread- und Übernachtgebühren nach Instrument

AlleRohstoffeKryptoWährungenIndizesAktienAnleihenZinssätze
NameVerkaufenKaufenSpreadFinanzierung über Nacht für Long-PositionenFinanzierung über Nacht für Short-PositionenGarantierte Stopp-Prämie
GoldGold Spot
-0.03824%
0.03002%
0.03
ETH/USDEthereum to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
BTC/USDBitcoin to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
US100US Tech 100
-0.02160%
-0.00063%
0.02
XRP/USDRipple to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
-0.01096%
-0.01096%
0.03
J225Japan 225
-0.01374%
-0.00848%
0.03
Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.

Spread-Gebühr

Der Bid-Ask-Spread ist die Differenz zwischen dem Verkaufs- (Bid) und dem Kaufpreis (Ask) eines Instruments. Der Ask-Preis ist immer höher als der Bid-Preis, was bedeutet, dass sich der Markt über den Spread hinaus bewegen muss, bevor eine Position positiv wird.

Spreads spiegeln die zugrunde liegenden Marktbedingungen wider, einschließlich Angebot, Nachfrage und Liquidität. In liquideren Märkten sind die Spreads tendenziell enger.

CFD-Spread-Beispiel

  • 1 Kontrakt wird auf den EU Stocks 50 gehalten, notiert bei 5200/5201.
  • Der Spread beträgt 1 Punkt.
  • Die Hälfte des Spreads wird bei der Eröffnung und die andere Hälfte bei der Schließung gezahlt. Die gesamten Spread-Kosten betragen 1 € × 1 Punkt = 1 €.

Übernachtfinanzierung

Wenn eine Position über Nacht gehalten wird, gilt eine Zinsanpassung. Ob dieser Betrag gezahlt oder erhalten wird, hängt von der Positionsrichtung und dem zugrunde liegenden Zinssatz ab. Die Berechnung basiert auf festgelegten Sätzen und Marktfaktoren, die in den folgenden Beispielen erläutert werden.

Für die meisten Märkte fällt bei einer CFD-Position mit einem Hebel von 1:1 (ungehebelte Position) keine Übernachtfinanzierungsgebühr an. Die folgenden Instrumente sind Ausnahmen, bei denen Übernachtfinanzierung unabhängig vom Hebel anfällt:

  • Erdgas
  • US-Kakao
  • Volatilitätsindex (VIX)
  • Forex-Paare mit türkischer Lira (TRY)

Formel

Unsere tägliche Gebühr +/- Referenzzinssatz

Der Referenzzinssatz* richtet sich nach der Währung des zugrunde liegenden Marktes. USD-denominierte Indizes verwenden SOFR. GBP-denominierte Indizes verwenden SONIA.

Unsere tägliche Gebühr beträgt 4 % pro Jahr. Der jährliche Satz wird je nach Währungskonvention durch 360 oder 365 Tage geteilt:

GBP, CAD, SGD und ähnliche Währungen: 4 % / 365 = 0,01096 % pro Tag. USD, EUR, CHF, JPY und ähnliche Währungen: 4 % / 360 = 0,01111 % pro Tag

Der Divisor entspricht dem in jedem Währungsmarkt angewendeten Day-Count-Standard.

*Der relevante Referenzzinssatz enthält bereits eine zugrunde liegende Spread-Anpassung. Dies spiegelt sich im veröffentlichten Satz wider (zum Beispiel SOFR oder SONIA).

CFD-Beispiel

  • 0,6 Kontrakte werden auf den US Tech 100 gehalten, notiert bei 20.140. Das gesamte Exposure beträgt 12.084 $.
  • Der US Tech 100 ist in USD denominiert. Der relevante Referenzzinssatz ist SOFR, hier angenommen mit 5,01448 % jährlich bzw. 0,01393 % täglich.
  • Die tägliche Plattformgebühr beträgt 0,01111 %.
  • Für eine Long-Position: 0,02504 % (SOFR + Plattformgebühr) = 3,03 $ gezahlt.
  • Für eine Short-Position: 0,00282 % (SOFR − Plattformgebühr) = 0,34 $ erhalten.

Gebühr für garantierten Stop-Loss

Eine Standard-Stop-Loss-Order schließt eine Position auf einem festgelegten Niveau. Es wird nicht garantiert, dass die Ausführung genau zu diesem Preis erfolgt — bei einer Marktlücke kann die Ausführung zum nächstverfügbaren Preis erfolgen. Slippage kann unter volatilen Marktbedingungen oder bei geringer Liquidität auftreten.

Eine garantierte Stop-Loss-Order (GSL) schließt eine Position genau zum festgelegten Preis, unabhängig von Slippage oder Marktlücken. Eine Gebühr — die GSL-Prämie — fällt an, wenn die Order ausgelöst wird.

Die GSL-Gebühr wird anhand von drei Komponenten berechnet: der garantierten Stop-Prämie (Prozentsatz), dem Eröffnungskurs der Position und der Menge.

GSL-Gebühr = GSL-Prämie × Eröffnungskurs der Position × Menge

Die anwendbare GSL-Gebühr wird im Orderticket angezeigt, wenn ein GSL ausgewählt wird.

Währungsumrechnungsgebühr

Fällt an, wenn eine Transaktion in einer anderen Währung als der Basiswährung des Kontos erfolgt. 

Gilt für:

  • Realisierter Gewinn und Verlust
  • Anpassungen der Übernachtfinanzierung
  • Gebühren für garantierte Stop-Loss-Orders
  • Dividenden
  • Eigenständige Währungsumrechnungen (manuelle Umrechnungen des Kontoguthabens)

Beispiel, Schließen eines Trades

  • Kontowährung: EUR. US-Aktien-Trade mit einem Gewinn von 11,30 $ geschlossen.
  • Zum Kassakurs (1.1300): 10,00 €
  • Zum All-in-Kurs einschließlich 0,7 % Gebühr (1.1379): 9,93 €
  • Umrechnungsgebühr: 0,07 €

Beispiel, Anpassung der Übernachtfinanzierung

  • US-Aktienposition. Eine Anpassung der Übernachtfinanzierung von -4,00 $ wurde in USD angewendet.
  • Zum Kassakurs (1.1300): 3,54 €
  • Zum All-in-Kurs einschließlich 0,7 % Gebühr (1.1221): 3,57 €
  • Umrechnungsgebühr: 0,03 €

Der für jede Umrechnung verwendete All-in-Wechselkurs ist im Bereich „Berichte“ sowie beim Schließen einer Position sichtbar.

Knock-out-Gebühr

Knock-out-Optionen stehen nur in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Die Knock-out-Gebühr wird beim Öffnen eines Knock-out-Trades reserviert. Sie fungiert als garantierte Stop-Prämie: Das maximale Risiko der Position wird beim Einstieg festgelegt.

Wenn die Position geschlossen wird, ohne dass das Knock-out-Level erreicht wurde, wird die Gebühr vollständig zurückerstattet.

Die Gebühr wird als Prozentsatz des gesamten Exposures des Trades berechnet (Basiswertpreis × Anzahl der Kontrakte).

Beispiel, Germany 40, große Indizes

  • Germany 40 wird bei 10.000 € gehandelt.
  • Ein Call-Knock-out wird mit einem Knock-out-Level von 9.900 € eröffnet.
  • Die Knock-out-Gebühr für große Indizes beträgt 0,02 % des Nominalwerts: 10.000 € × 0,02 % = 2 €.

Für weitere Informationen klicken Sie oben im Abschnitt „Spreads und Übernachtgebühren nach Instrument“ auf die Schaltfläche „Knock-outs“.

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