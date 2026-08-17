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Einzahlungsgebühr
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Mindesteinzahlung
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20 USD/EUR/GBP oder 100 PLN
Für Banküberweisungen gilt ein Mindestbetrag von 50 EUR oder der entsprechende Gegenwert in der Basiswährung des Kontos.
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Auszahlungsgebühr
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|Mindestauszahlung
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20 USD/EUR/GBP für Bankkarten*
*Die Mindestauszahlungsbeträge variieren je nach Zahlungsmethode (vollständige Informationen finden Sie hier ).
Wenn das Kontoguthaben unter dem Mindestbetrag für Auszahlungen liegt, ist nur eine Auszahlung des vollständigen Guthabens möglich.
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Der Spread
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Spreads sind dynamisch und ändern sich in Abhängigkeit von den zugrunde liegenden Marktbedingungen. Sehen Sie hier den Spread für ein bestimmtes Instrument.
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Trading-Provision
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GEBÜHRENFREI
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Übernachtgebühr*
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Die Gebühr wird je nach Positionsrichtung gezahlt oder erhalten. Die Gebühren für jedes Instrument sind in der untenstehenden Instrumententabelle aufgeführt.
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Währungsumrechnung
Derselbe FX-Aufschlag wird auch angewendet, wenn Sie Gelder zwischen Unterkonten in verschiedenen Währungen transferieren.
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0,7 % des Spot-Forex-Kurses (Privatkunden)
Die Gebühr ist im für die Umrechnung verwendeten Wechselkurs enthalten, sie wird nicht separat berechnet.
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Garantierte Stop-Loss-Orders (GSLs)*
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Die GSL-Gebühr variiert je nach Markt, Einstiegspreis und Positionsgröße.
Die Gebühr wird im Orderticket angezeigt, bevor eine Position eröffnet wird. Details siehe unten.
Der Bid-Ask-Spread ist die Differenz zwischen dem Verkaufs- (Bid) und dem Kaufpreis (Ask) eines Instruments. Der Ask-Preis ist immer höher als der Bid-Preis, was bedeutet, dass sich der Markt über den Spread hinaus bewegen muss, bevor eine Position positiv wird.
Spreads spiegeln die zugrunde liegenden Marktbedingungen wider, einschließlich Angebot, Nachfrage und Liquidität. In liquideren Märkten sind die Spreads tendenziell enger.
Wenn eine Position über Nacht gehalten wird, gilt eine Zinsanpassung. Ob dieser Betrag gezahlt oder erhalten wird, hängt von der Positionsrichtung und dem zugrunde liegenden Zinssatz ab. Die Berechnung basiert auf festgelegten Sätzen und Marktfaktoren, die in den folgenden Beispielen erläutert werden.
Für die meisten Märkte fällt bei einer CFD-Position mit einem Hebel von 1:1 (ungehebelte Position) keine Übernachtfinanzierungsgebühr an. Die folgenden Instrumente sind Ausnahmen, bei denen Übernachtfinanzierung unabhängig vom Hebel anfällt:
Unsere tägliche Gebühr +/- Referenzzinssatz
Der Referenzzinssatz* richtet sich nach der Währung des zugrunde liegenden Marktes. USD-denominierte Indizes verwenden SOFR. GBP-denominierte Indizes verwenden SONIA.
Unsere tägliche Gebühr beträgt 4 % pro Jahr. Der jährliche Satz wird je nach Währungskonvention durch 360 oder 365 Tage geteilt:
GBP, CAD, SGD und ähnliche Währungen: 4 % / 365 = 0,01096 % pro Tag. USD, EUR, CHF, JPY und ähnliche Währungen: 4 % / 360 = 0,01111 % pro Tag
Der Divisor entspricht dem in jedem Währungsmarkt angewendeten Day-Count-Standard.
*Der relevante Referenzzinssatz enthält bereits eine zugrunde liegende Spread-Anpassung. Dies spiegelt sich im veröffentlichten Satz wider (zum Beispiel SOFR oder SONIA).
Eine Standard-Stop-Loss-Order schließt eine Position auf einem festgelegten Niveau. Es wird nicht garantiert, dass die Ausführung genau zu diesem Preis erfolgt — bei einer Marktlücke kann die Ausführung zum nächstverfügbaren Preis erfolgen. Slippage kann unter volatilen Marktbedingungen oder bei geringer Liquidität auftreten.
Eine garantierte Stop-Loss-Order (GSL) schließt eine Position genau zum festgelegten Preis, unabhängig von Slippage oder Marktlücken. Eine Gebühr — die GSL-Prämie — fällt an, wenn die Order ausgelöst wird.
Die GSL-Gebühr wird anhand von drei Komponenten berechnet: der garantierten Stop-Prämie (Prozentsatz), dem Eröffnungskurs der Position und der Menge.
Die anwendbare GSL-Gebühr wird im Orderticket angezeigt, wenn ein GSL ausgewählt wird.
Fällt an, wenn eine Transaktion in einer anderen Währung als der Basiswährung des Kontos erfolgt.
Gilt für:
Der für jede Umrechnung verwendete All-in-Wechselkurs ist im Bereich „Berichte“ sowie beim Schließen einer Position sichtbar.
Knock-out-Optionen stehen nur in ausgewählten Ländern zur Verfügung. Die Knock-out-Gebühr wird beim Öffnen eines Knock-out-Trades reserviert. Sie fungiert als garantierte Stop-Prämie: Das maximale Risiko der Position wird beim Einstieg festgelegt.
Wenn die Position geschlossen wird, ohne dass das Knock-out-Level erreicht wurde, wird die Gebühr vollständig zurückerstattet.
Für weitere Informationen klicken Sie oben im Abschnitt „Spreads und Übernachtgebühren nach Instrument“ auf die Schaltfläche „Knock-outs“.
Eine detaillierte Aufschlüsselung aller Kosten, die beim Traden mit uns anfallen, finden Sie hier.