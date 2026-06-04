Ethereum Kurs Prognose: ETF-Abflüsse und Makrorisiken

Ethereum (ETH/USD) wird zum Stand von 13:41 Uhr UTC am 2. Juni 2026 bei 1.972,85 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1.960,20–2.014 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Digitale Assets stehen weiterhin breit unter Druck, da institutionelle Abflüsse und geopolitische Unsicherheit auf der Risikobereitschaft lasten. Bitcoin fiel auf etwa 70.200 $, den niedrigsten Stand seit mehr als sieben Wochen, während die Netto-Abflüsse aus Spot-Bitcoin-ETFs im Mai etwa 401,62 Millionen $ betrugen – der drittgrößte monatliche Abzug seit Ende 2025. Die Makrobedingungen stellen einen weiteren Gegenwind dar. Die US-ISM-Manufacturing-Prices-Paid-Komponente blieb im Mai zum zweiten Mal in Folge über 80 und unterstreicht die hartnäckige Inflation, wodurch die Erwartungen an die Federal Reserve im Fokus bleiben, vor dem Nonfarm-Payrolls-Bericht am Freitag. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag im frühen Handel am Dienstag bei etwa 4,43 %. Spannungen im Nahen Osten bleiben ebenfalls ein aktiver Treiber, nachdem der Iran Berichten zufolge die Kontakte mit Washington nach israelischen Angriffen im Libanon abgebrochen hat, was Bedenken hinsichtlich der Straße von Hormus aufwirft und die erhöhten Rohölpreise aufrechterhält, was sich auf die breitere Risikobereitschaft auswirken kann (Saxo Bank, 2. Juni 2026).

ETF-Abflüsse und Makrodruck prägen Ethereum-Prognosen von Drittanbietern

Zum Stand vom 2. Juni 2026 spiegeln ETH-Kursprognosen von Drittanbietern eine breite Palette von Aussichten wider, die durch On-Chain-Aktivität, institutionelle Flüsse, Fortschritte bei Netzwerk-Upgrades und makroökonomische Bedingungen geprägt sind.

CoinCodex (algorithmische Monatsspanne)

CoinCodex platziert ETH innerhalb eines Juni-2026-Handelskanals von 1.965–2.361 $, mit einem Monatsdurchschnitt von 2.175 $ und einem oberen 1-Monats-Ziel von 2.361 $ zum Stand vom 1. Juni 2026. Das Modell, das Bitcoin-Halving-Zyklizität und historische Volatilität gewichtet, registriert eine bärische kurzfristige Stimmung, wobei 28 von 33 technischen Indikatoren Vorsicht signalisieren. Der 14-Tage-RSI liegt bei 31,68, nahe dem überverkauften Bereich, während das Jahresendziel 2026 bei 2.378 $ liegt (CoinCodex, 1. Juni 2026).

Changelly (monatliches technisches Modell)

Changelly prognostiziert für Juni 2026 einen Boden von 1.972 $, einen Durchschnitt von 2.288 $ und eine monatliche Obergrenze von 2.370 $, mit einem kurzfristigen 4-Tages-Ziel von 2.060 $ bis zum 4. Juni 2026. Die Prognose stützt sich auf technische Preisindikatoren und verweist auf ein Ganzjahres-2026-Minimum von 2.207 $ und Maximum von 2.370 $, wobei der Jahresdurchschnitt bei etwa 2.288 $ inmitten anhaltender makroökonomischer Unsicherheit erwartet wird (Changelly, 31. Mai 2026).

Coinpedia (Zyklusstruktur-Sicht)

Coinpedia setzt das 2026-Hoch von ETH bei 6.100 $ an und verweist auf die Pectra- und Fusaka-Netzwerk-Upgrades sowie die steigende Tokenisierung realer Vermögenswerte im Netzwerk, die im Q1 2026 17,9 Milliarden $ TVL über 145 aktive Layer-2-Protokolle erreichte. Die Analyse kennzeichnet ein kurzfristiges Erholungsziel von 2.878 $ als erste Hürde, wobei das 6.100-$-Aufwärtsszenario davon abhängt, dass Mega-Whale-Verkäufer zurück zur Akkumulation wechseln, während sich das Börsenangebot verengt (Coinpedia, 25. Mai 2026).

CoinGecko (institutionelle Konsensübersicht)

CoinGecko fasst institutionelle Ziele für 2026 zusammen, die von Citis vorsichtigen 3.175 $ – unter Verweis auf stagnierende US-Krypto-Marktstrukturgesetzgebung und schwächelnde On-Chain-Nutzermetriken – bis zu Standard Chartereds Jahresendprognose von 7.500 $ reichen, wobei Fundstrats interne Forschung eine Jahresendziffer von 4.500 $ ansetzt. Die Übersicht stellt fest, dass Fundstrats interne H1-2026-Spanne von 1.800–2.000 $ weitgehend realisiert wurde, während die breitere Streuung institutioneller Ziele die anhaltende Unsicherheit über ETF-Nettoflüsse, Layer-2-Gebühreneinnahmen-Kannibalisierung und das Tempo der Stablecoin-Marktexpansion in Richtung prognostizierter 2 Billionen $ bis 2028 widerspiegelt (CoinGecko, 13. April 2026).

Saxo Bank (makroökonomischer Cross-Asset-Kontext)

Saxo Bank stellt fest, dass digitale Assets zum Stand vom 2. Juni 2026 unter breitem Makrodruck stehen, wobei Bitcoin in Richtung 70.200 $ zurückfiel und die Risikobereitschaft durch hartnäckige US-Inflation eingeschränkt wird. Die ISM-Manufacturing-Prices-Paid-Komponente hielt sich im Mai zum zweiten Mal in Folge über 80, während Spannungen im Nahen Osten die Rohölpreise erhöht hielten. Der Hintergrund hält die kurzfristige Krypto-Stimmung fragil, da die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen im frühen Handel am Dienstag bei etwa 4,43 % lag und die Nachfrage nach risikoreicheren Assets wie ETH begrenzt (Saxo Bank, 2. Juni 2026).

Fazit: Modellbasierte kurzfristige Spannen für ETH im Juni 2026 gruppieren sich um 1.965–2.361 $, während institutionelle Jahresendziele stark zwischen 3.175 $ und 7.500 $ divergieren. Die breite Streuung spiegelt Unsicherheit über regulatorische Fortschritte, ETF-Flussrichtung und makroökonomische Bedingungen wider.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind grundsätzlich unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Ethereum: wichtiger Makrokontext

Breitere makroökonomische Bedingungen zum Stand vom 2. Juni 2026 lasten auf riskanten Assets einschließlich ETH, wobei die US-Inflation erhöht bleibt. Der ISM-Manufacturing-Prices-Paid-Index hielt sich im Mai 2026 zum zweiten Mal in Folge über 80 und verstärkt die Erwartungen, dass die Federal Reserve bei Zinssenkungen vorsichtig bleiben wird. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag im frühen Handel am Dienstag bei etwa 4,43 % (Saxo Bank, 2. Juni 2026).

Geopolitische Risiken tragen weiterhin zum unsicheren Hintergrund bei. Der Iran hat Berichten zufolge diplomatische Kontakte mit Washington nach israelischen Angriffen im Libanon abgebrochen, was Bedenken über Versorgungsunterbrechungen in der Straße von Hormus aufwirft und die Rohölpreise erhöht hält (Saxo Bank, 2. Juni 2026). Erhöhte Energiekosten können zu breiterem Inflationsdruck beitragen, was wiederum die Risikobereitschaft für höherrisikobehaftete Assets wie ETH in Phasen von Risk-off-Stimmung begrenzen kann.

Institutionelle Kryptoflüsse bleiben ebenfalls ein kurzfristiger Gegenwind. Die Netto-Abflüsse aus Spot-Bitcoin-ETFs betrugen im Mai 2026 etwa 401,62 Millionen $, der drittgrößte monatliche Abzug seit Ende 2025, wobei IBIT allein am 1. Juni um 2,7 % fiel. Dies signalisierte anhaltende Schwäche bei der institutionellen Nachfrage, was den breiteren Markt für digitale Assets, einschließlich Ethereum, beeinträchtigt hat (BeinCrypto, 28. Mai 2026). Der US-Nonfarm-Payrolls-Bericht am Freitag ist die nächste geplante Makrodatenveröffentlichung mit Potenzial zur Stimmungsverschiebung; ein wesentlich schwächerer Wert könnte erneuerte Federal-Reserve-Zinssenkungserwartungen auslösen und die Risikobereitschaft unterstützen (Saxo Bank, 2. Juni 2026).

ETH-Kurs: technischer Überblick

Der ETH/USD Kurs wird zum Stand von 13:41 Uhr UTC am 2. Juni 2026 bei 1.972,85 $ gehandelt, unterhalb seines vollständigen gleitenden Durchschnitts-Stacks, laut TradingView-Daten. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 2.091 $/2.230 $/2.159 $/2.486 $, alle oberhalb des aktuellen Spotkurses. Auf diesem Niveau zeigt kein gleitender Durchschnitt derselben Familie eine bullische Ausrichtung. Der Hull Moving Average (9) bei 1.985,50 $ ist die einzige gleitende Durchschnittsreferenz, die nahe dem Spotkurs gehandelt wird.

Momentumindikatoren spiegeln breiten Verkaufsdruck wider. Der 14-Tage-RSI liegt bei 28,80, einem Niveau, das mit überverkauften Bedingungen verbunden ist, während der ADX (14) 38,20 anzeigt, was auf einen etablierten und aktiven Trend hinweist statt auf eine richtungslose Drift, laut TradingView.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 2.297 $ die nächstgelegene Referenz oberhalb des Spotkurses. Ein Tagesschluss darüber würde R2 nahe 2.590 $ in Sicht bringen. Nach unten fungiert der klassische Pivot-Punkt (P) bei 2.131 $ nun als Überkopfwiderstand. Die anfängliche Unterstützung vom klassischen S1 liegt bei 1.837 $, wobei S2 nahe 1.671 $ die nächste Referenz ist, sollte S1 nachgeben (TradingView, 2. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ethereum Kursverlauf (2024–2026)

Der ETH/USD-Kurs erreichte im August 2025 ein Allzeithoch von 4.954 $, unterstützt durch eine Post-Halving-Krypto-Rallye, wachsendes institutionelles Interesse und die Zulassung von Spot-ETH-ETFs in den Vereinigten Staaten.

ETH startete 2026 über 3.300 $, begann aber zu fallen, als die Abflüsse aus Spot-ETH-ETFs zunahmen und sich die makroökonomischen Bedingungen verschärften. Bis Anfang Mai 2026 waren die Kurse auf etwa 2.292 $ gefallen, wobei der Token mehr als die Hälfte seines Spitzenwerts vom August 2025 verlor, inmitten anhaltender Inflationsdaten und Risk-off-Stimmung an den globalen Märkten.

Eine kurze Erholung Mitte des Monats schob ETH am 10. Mai zurück in Richtung 2.384 $, bevor Verkäufer die Kontrolle zurückgewannen. Der Token schloss den Mai bei 2.005 $ ab und beendete damit einen Monat, in dem er etwa 12,6 % fiel – der größte monatliche Rückgang seit Ende 2024. Starke ETF-Abflüsse von etwa 401,62 Millionen $ im Mai fielen mit dem Ausverkauf zusammen.

ETH wird am 2. Juni 2026 bei 1.972,85 $ gehandelt, etwa 40,4 % unter seinem Allzeithoch vom August 2025 und seit Jahresbeginn um etwa 12,8 % gefallen.