XRP Kurs Prognose: Escrow-Freigabe, CLARITY Act

XRP Kurs Prognose: Escrow-Freigabe, CLARITY ActXRP ist der native Token des XRP Ledgers. Sein Kurs wird durch Ripples jüngste Escrow-Freigabe und die laufende US-Debatte über Krypto-Regulierung geprägt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ripple (XRP/USD) wird am frühen Dienstagmorgen im europäischen Handel bei 1,26 $ gehandelt, innerhalb einer Sitzungsspanne von 1,26–1,34 $ (Stand: 10:52 Uhr UTC am 2. Juni 2026). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Kursbewegung spiegelt ein Zusammentreffen von marktweiter Schwäche und XRP-spezifischer Angebotsdynamik wider, nachdem Ripple am 1. Juni 2026 seine geplante monatliche Escrow-Freigabe durchgeführt und dabei 1 Milliarde XRP in drei Transaktionen im Wert von über 1,33 Milliarden $ freigegeben hat, laut dem On-Chain-Tracker Whale Alert. Ripples gesperrtes Escrow-Guthaben wird nun auf rund 38,15 Milliarden XRP geschätzt (Coinpaper, 1. Juni 2026).
Der regulatorische Hintergrund bleibt im Fokus angesichts der laufenden US-Gesetzgebungsfortschritte beim CLARITY Act, der XRP formell als digitalen Rohstoff unter CFTC-Zuständigkeit klassifizieren würde (Yahoo Finance, 27. Mai 2026). Die SEC und CFTC haben XRP bereits im März 2026 gemeinsam als Rohstoff klassifiziert, während XRP-Spot-ETFs, die im selben Monat von der SEC genehmigt wurden, innerhalb ihrer ersten 60 Handelstage Zuflüsse von über 1,50 Milliarden $ verzeichneten (Altrady, 26. Mai 2026).
XRP: Regulierung und Angebot prägen Prognosen von Drittanbietern
Stand 2. Juni 2026 spiegeln XRP-Kursprognosen von Drittanbietern eine breite Palette von Ausblicken wider, die durch ETF-Zufluss-Dynamiken, US-Krypto-Gesetzgebung, Ripples monatliche Escrow-Freigaben und die allgemeine Krypto-Marktstimmung geprägt werden.
CoinCodex (algorithmisches Jahresendmodell)
CoinCodex setzt das Jahresendziel 2026 für XRP bei 1,84 $ an, mit kurzfristigen Prognosen von 1,28 $ bis zum 8. Juni 2026 und 1,28 $ bis zum 1. Juli 2026. Das Modell stützt sich auf technische Indikatoren und Bitcoin-Zykluspositionierung und stellt fest, dass 26 von 28 verfolgten Indikatoren derzeit bärische Bedingungen signalisieren, wobei der Fear & Greed Index sich in neutralem Territorium befindet (CoinCodex, 2. Juni 2026).
Changelly (monatliches Spannenmodell)
Changelly prognostiziert für XRP im Juni 2026 einen Handel zwischen 1,26 $ und 1,46 $ mit einem Durchschnitt nahe 1,36 $, bevor es in Richtung einer Dezember-2026-Spanne von 1,35–1,73 $ und einem monatlichen Durchschnitt von 1,54 $ driftet. Die Prognose geht von anhaltender Konsolidierung bis Jahresmitte aus, ohne einen Katalysator, der ausreicht, um einen nachhaltigen Ausbruch über die aktuelle Spanne hinaus auszulösen (Changelly, 31. Mai 2026).
Coinpedia (fundamentaler Ausblick)
Coinpedia setzt für Juni 2026 eine Handelsspanne von 1,15–1,65 $ an, wobei 1,40 $ als kurzfristig entscheidendes Niveau identifiziert wird, und eine breitere 2026-Spanne von 3,40–9,50 $. Das Researchhaus markiert 2,50 $ als erste bedeutende Widerstandsbarriere und 3,80 $ als Ausbruchsniveau, das erforderlich ist, um den bullischen Fall zu validieren, und nennt institutionelle Adoption, Erweiterung von Ripple-Partnerschaften und US-Regulierungsfortschritte als bedingte Katalysatoren (Coinpedia, 31. Mai 2026).
BeInCrypto (technische Strukturanalyse)
BeInCrypto identifiziert XRP zu Beginn des Juni bei 1,28 $, wobei ein symmetrisches Dreieck im Zwei-Tages-Chart auf ein zweigeteiltes Ergebnis hindeutet: Ein Schlusskurs unter 1,26 $ zielt auf weiteres Abwärtspotenzial ab, während ein Tagesschluss über 1,51 $ den Weg zu 1,58 $ und 1,67 $ öffnet. Die Analyse stellt fest, dass 227,10 Millionen $ an gestapeltem Short-Liquidations-Hebel über 1,46 $ liegen, zusammen mit 118,00 Millionen $ an Mai-ETF-Zuflüssen, was das Setup als potenzielle Bärenfalle angesichts gegensätzlicher technischer und flussbasierter Kräfte darstellt (BeInCrypto, 27. Mai 2026).
Yahoo Finance (technisches Kursziel)
Yahoo Finance zitiert ein Tasse-mit-Henkel-Muster im XRP-Tageschart mit einem gemessenen Ziel nahe 1,70 $, unterstützt durch das 0,382-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1,61 $, mit kurzfristiger Unterstützung bei 1,30 $ und Widerstand bei 1,50 $. Die Analyse platziert den Kurs innerhalb des Henkels bei 1,40 $ und beschreibt das Muster als sich gegen horizontale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus dem Februar bildend, die die Spanne seit Anfang 2026 definiert haben (Yahoo Finance, 29. April 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
XRP-Kurs: Technischer Überblick
Der XRP/USD Kurs wird um 10:52 Uhr UTC am 2. Juni 2026 bei 1,26 $ gehandelt und liegt damit unter seinem wichtigsten kurzfristigen gleitenden Durchschnittscluster: den 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 1,36 $ / 1,39 $ / 1,39 $ / 1,64 $. Der Kurs bleibt unter allen vier Niveaus, was eine bärische strukturelle Ausrichtung über alle Zeitrahmen hinweg widerspiegelt, laut TradingView-Daten.
Das Momentum verstärkt das gedämpfte Bild. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 31,48 und befindet sich damit im überverkauften Bereich, während der Average Directional Index bei 23,30 darauf hindeutet, dass der vorherrschende Abwärtstrend moderate, aber noch nicht starke Richtungsüberzeugung trägt. Der Hull Moving Average (9) bei 1,30 $ liegt unter den verfolgten gleitenden Durchschnitten am nächsten am aktuellen Kurs und deutet auf kurzfristigen Abwärtsdruck hin.
Nach oben stellt der klassische Pivot-Punkt bei 1,38 $ die nächste Overhead-Referenz dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R1 bei 1,50 $ in Sicht bringen. Der 1,40 $-Bereich fällt auch mit der Ichimoku-Basislinie zusammen, was dieser Zone als potenziellem Widerstandscluster zusätzliche Konvergenz verleiht.
Nach unten ist die klassische Pivot-Unterstützung bei 1,21 $ oder S1 die nächste strukturierte Referenz unter dem aktuellen Kurs. Woodie S1 bei 1,19 $ und S2 bei 1,08 $ markieren tiefere Niveaus, falls sich der Verkaufsdruck ausdehnt. Der 200-Tage-EMA bei 1,65 $ und der 200-Tage-SMA bei 1,64 $ bleiben weit über dem aktuellen Kurs und unterstreichen, wie weit sich XRP von längerfristigen Trend-Benchmarks zurückgezogen hat (TradingView, 2. Juni 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Ripple Kursverlauf (2024–2026)
Der XRP/USD-Kurs wurde Anfang Juni 2024 nahe 30,75 $ gehandelt und konsolidierte sich über den Sommer hinweg in einer engen Spanne, während die breiteren Krypto-Märkte die Post-Halving-Stimmung verarbeiteten.
Der Token begann im letzten Quartal 2024 eine nachhaltige Rally und schloss das Jahr bei 28,91 $, bevor er sich im Laufe des Jahres 2025 deutlich beschleunigte. Bis Ende 2025 schloss XRP bei 71,65 $ – ein Gewinn von rund 148 % gegenüber den Juni-2024-Niveaus – unterstützt durch wachsendes institutionelles Interesse, XRP-Spot-ETF-Anträge und verbesserte regulatorische Klarheit nach Ripples langwierigem Rechtsstreit mit der SEC.
Die Rally setzte sich bis Anfang 2026 fort, wobei XRP am 29. Januar 2026 ein Sitzungshoch von 121,69 $ erreichte, zeitgleich mit einer Phase breiter Krypto-Markt-Euphorie und der gemeinsamen Klassifizierung von XRP als Rohstoff durch SEC und CFTC. Es folgte eine scharfe Umkehr, wobei der Token bis zum 5. Februar auf bis zu 67,01 $ fiel, inmitten einer breiteren Risk-off-Bewegung über digitale Assets hinweg. XRP erholte sich dann teilweise in Richtung 90,00 $ Anfang März 2026, bevor es im Frühjahr weiter nachgab.
XRP schloss am 2. Juni 2026 bei 76,35 $, etwa 6,6 % im Plus seit Jahresbeginn und 119,8 % höher im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Preise sind indikativ und können von den Live-Marktpreisen abweichen.
Capital.com Analystensicht: Ripple
XRPs Kursentwicklung 2026 wurde durch eine bemerkenswerte Spannung zwischen strukturellem Fortschritt und Marktrealität geprägt. Die gemeinsame Klassifizierung von XRP als Rohstoff durch SEC und CFTC im März 2026, kombiniert mit der Einführung von sieben regulierten US-Spot-ETFs, die bis Anfang März über 1,50 Milliarden $ an kumulativen Zuflüssen angesammelt hatten, stellt eine bedeutende Verschiebung in der institutionellen Zugänglichkeit des Assets dar, laut Ripples veröffentlichten Erkenntnissen.
Andererseits ist XRP trotz dieser Rückenwinde seit Jahresbeginn um etwa 26 % gefallen. Das deutet darauf hin, dass institutioneller Zugang allein nicht ausreichte, um die Kursdynamik gegen breitere Krypto-Marktschwäche und makroökonomische Gegenwind aufrechtzuerhalten.
Der anstehende US CLARITY Act, bei dem eine Abstimmung im Senat frühestens im Juli 2026 erwartet wird, ist die nächste Schlüsselvariable. Falls verabschiedet, würde er XRPs Rohstoff-Klassifizierung gesetzlich verankern und das Risiko einer regulatorischen Umkehr reduzieren, was einige Analysten als konstruktiven Katalysator betrachten. 21Shares skizziert beispielsweise ein Basisszenario von 2,45 $ für das Asset, während das Bärenszenario bei 1,60 $ liegt, abhängig von stagnierender Adoption und Kapitalrotation weg von XRP. Ripples monatliche Escrow-Freigabe von 1 Milliarde XRP am 1. Juni 2026 fügt auch einen wiederkehrenden Angebotsüberhang hinzu, den die Märkte absorbieren müssen, ein Faktor, der unabhängig von nachfrageseitigen Entwicklungen auf den Kurs drücken könnte.
Capital.com Kundenstimmung für Ripple-CFDs
Stand 2. Juni 2026 zeigt die Capital.com-Kundenpositionierung bei Ripple-CFDs 95,9 % Käufer gegenüber 4,1 % Verkäufer, womit Käufer mit 91,8 Prozentpunkten vorne liegen und die Stimmung im einseitigen, stark-kaufenden Bereich liegt. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Ripple (2026)
- Stand 10:52 Uhr UTC am 2. Juni 2026 wurde XRP bei 1,26 $ gehandelt, nahe dem unteren Ende seiner Intraday-Spanne von 1,26–1,34 $.
- Wichtige Aufwärtstreiber sind XRP-Spot-ETF-Zuflüsse von über 1,50 Milliarden $ seit der Einführung und die gemeinsame Rohstoff-Klassifizierung von XRP durch SEC und CFTC im März 2026.
- Der anstehende US CLARITY Act, der frühestens bei einer Senatsabstimmung im Juli 2026 erwartet wird, bleibt die am meisten beobachtete regulatorische Variable für das Asset.
- Ripples monatliche Escrow-Freigabe von 1 Milliarde XRP am 1. Juni 2026 führt einen wiederkehrenden Angebotsüberhang ein, den die Märkte neben nachfrageseitigen Entwicklungen absorbieren müssen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die neueste Ripple Krypto-Kursprognose?
XRP-Kursprognosen von Drittanbietern für 2026 variieren stark. Die in diesem Artikel überprüften Prognosen deuten auf eine kurzfristige Juni-Spanne von etwa 1,26–1,70 $ hin, während sich die Jahresendschätzungen von rund 1,54 $ bis zu 9,50 $ in optimistischeren Szenarien erstrecken. Diese Prognosen hängen von Faktoren wie ETF-Zuflüssen, US-Regulierungsfortschritten, Ripples monatlichen Escrow-Freigaben und der allgemeinen Krypto-Marktstimmung ab. Prognosen sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Performance.
Wer besitzt die meisten Ripple?
Ripple Labs bleibt einer der größten Inhaber von XRP, hauptsächlich aufgrund der in Escrow gehaltenen XRP. Laut dem Artikel wird Ripples gesperrtes Escrow-Guthaben nach der planmäßigen Freigabe von 1 Milliarde XRP am 1. Juni 2026 auf rund 38,15 Milliarden XRP geschätzt. XRP-Eigentum umfasst auch Börsen, institutionelle Inhaber und Privatanleger, aber die Wallet-Level-Konzentration kann sich ändern, wenn Token zwischen Escrow, Börsen und privaten Wallets bewegt werden.
Wie viele Ripple-Coins gibt es?
XRP hat ein maximales Angebot von 100 Milliarden Token. Ein großer Anteil ist bereits im Umlauf, während ein erheblicher Teil in von Ripple kontrollierten Escrow-Konten gehalten und nach einem festgelegten Zeitplan freigegeben wird. Der Artikel stellt fest, dass Ripple am 1. Juni 2026 1 Milliarde XRP freigegeben hat und dass das gesperrte Escrow-Guthaben danach auf rund 38,15 Milliarden XRP geschätzt wurde. Diese Freigaben beeinflussen das verfügbare Angebot, obwohl nicht alle freigegebenen XRP notwendigerweise sofort auf den Markt gelangen.
Könnte der Ripple-Kurs steigen oder fallen?
Ja. Der XRP-Kurs könnte sich in beide Richtungen bewegen, abhängig von Angebot, Nachfrage und breiteren Marktbedingungen. Potenzielle Aufwärtsfaktoren umfassen ETF-Zuflüsse, klarere US-Regulierung und breiteren institutionellen Zugang. Abwärtsrisiken umfassen schwächere Krypto-Stimmung, makroökonomischen Druck, Widerstand bei wichtigen technischen Niveaus und den wiederkehrenden Angebotsüberhang durch Ripples monatliche Escrow-Freigaben. Technische Indikatoren im Artikel zeigten, dass XRP unter mehreren gleitenden Durchschnitten gehandelt wurde, während Prognosen dennoch eine breite Palette möglicher Ergebnisse präsentierten.
Sollte ich in Ripple investieren?
Ob XRP geeignet ist, hängt von Ihrer finanziellen Situation, Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Verständnis der Krypto-Marktvolatilität ab. Dieser Artikel bietet keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von XRP. Kryptowährungen können hochvolatil sein, und der CFD-Handel fügt zusätzliches Risiko hinzu, da Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann. Sie sollten Ihre eigene Recherche durchführen und prüfen, ob Sie die Risiken verstehen, bevor Sie eine Handels- oder Anlageentscheidung treffen.
Kann ich XRP-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Ripple-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Krypto-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und sich bewusst sein, dass Verluste schnell eintreten können.