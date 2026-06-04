XRP Kurs Prognose: Escrow-Freigabe, CLARITY Act

Ripple (XRP/USD) wird am frühen Dienstagmorgen im europäischen Handel bei 1,26 $ gehandelt, innerhalb einer Sitzungsspanne von 1,26–1,34 $ (Stand: 10:52 Uhr UTC am 2. Juni 2026). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung spiegelt ein Zusammentreffen von marktweiter Schwäche und XRP-spezifischer Angebotsdynamik wider, nachdem Ripple am 1. Juni 2026 seine geplante monatliche Escrow-Freigabe durchgeführt und dabei 1 Milliarde XRP in drei Transaktionen im Wert von über 1,33 Milliarden $ freigegeben hat, laut dem On-Chain-Tracker Whale Alert. Ripples gesperrtes Escrow-Guthaben wird nun auf rund 38,15 Milliarden XRP geschätzt (Coinpaper, 1. Juni 2026).

Der regulatorische Hintergrund bleibt im Fokus angesichts der laufenden US-Gesetzgebungsfortschritte beim CLARITY Act, der XRP formell als digitalen Rohstoff unter CFTC-Zuständigkeit klassifizieren würde (Yahoo Finance, 27. Mai 2026). Die SEC und CFTC haben XRP bereits im März 2026 gemeinsam als Rohstoff klassifiziert, während XRP-Spot-ETFs, die im selben Monat von der SEC genehmigt wurden, innerhalb ihrer ersten 60 Handelstage Zuflüsse von über 1,50 Milliarden $ verzeichneten (Altrady, 26. Mai 2026).

XRP: Regulierung und Angebot prägen Prognosen von Drittanbietern

Stand 2. Juni 2026 spiegeln XRP-Kursprognosen von Drittanbietern eine breite Palette von Ausblicken wider, die durch ETF-Zufluss-Dynamiken, US-Krypto-Gesetzgebung, Ripples monatliche Escrow-Freigaben und die allgemeine Krypto-Marktstimmung geprägt werden.

CoinCodex (algorithmisches Jahresendmodell)

CoinCodex setzt das Jahresendziel 2026 für XRP bei 1,84 $ an, mit kurzfristigen Prognosen von 1,28 $ bis zum 8. Juni 2026 und 1,28 $ bis zum 1. Juli 2026. Das Modell stützt sich auf technische Indikatoren und Bitcoin-Zykluspositionierung und stellt fest, dass 26 von 28 verfolgten Indikatoren derzeit bärische Bedingungen signalisieren, wobei der Fear & Greed Index sich in neutralem Territorium befindet (CoinCodex, 2. Juni 2026).

Changelly (monatliches Spannenmodell)

Changelly prognostiziert für XRP im Juni 2026 einen Handel zwischen 1,26 $ und 1,46 $ mit einem Durchschnitt nahe 1,36 $, bevor es in Richtung einer Dezember-2026-Spanne von 1,35–1,73 $ und einem monatlichen Durchschnitt von 1,54 $ driftet. Die Prognose geht von anhaltender Konsolidierung bis Jahresmitte aus, ohne einen Katalysator, der ausreicht, um einen nachhaltigen Ausbruch über die aktuelle Spanne hinaus auszulösen (Changelly, 31. Mai 2026).

Coinpedia (fundamentaler Ausblick)

Coinpedia setzt für Juni 2026 eine Handelsspanne von 1,15–1,65 $ an, wobei 1,40 $ als kurzfristig entscheidendes Niveau identifiziert wird, und eine breitere 2026-Spanne von 3,40–9,50 $. Das Researchhaus markiert 2,50 $ als erste bedeutende Widerstandsbarriere und 3,80 $ als Ausbruchsniveau, das erforderlich ist, um den bullischen Fall zu validieren, und nennt institutionelle Adoption, Erweiterung von Ripple-Partnerschaften und US-Regulierungsfortschritte als bedingte Katalysatoren (Coinpedia, 31. Mai 2026).

BeInCrypto (technische Strukturanalyse)

BeInCrypto identifiziert XRP zu Beginn des Juni bei 1,28 $, wobei ein symmetrisches Dreieck im Zwei-Tages-Chart auf ein zweigeteiltes Ergebnis hindeutet: Ein Schlusskurs unter 1,26 $ zielt auf weiteres Abwärtspotenzial ab, während ein Tagesschluss über 1,51 $ den Weg zu 1,58 $ und 1,67 $ öffnet. Die Analyse stellt fest, dass 227,10 Millionen $ an gestapeltem Short-Liquidations-Hebel über 1,46 $ liegen, zusammen mit 118,00 Millionen $ an Mai-ETF-Zuflüssen, was das Setup als potenzielle Bärenfalle angesichts gegensätzlicher technischer und flussbasierter Kräfte darstellt (BeInCrypto, 27. Mai 2026).

Yahoo Finance (technisches Kursziel)

Yahoo Finance zitiert ein Tasse-mit-Henkel-Muster im XRP-Tageschart mit einem gemessenen Ziel nahe 1,70 $, unterstützt durch das 0,382-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1,61 $, mit kurzfristiger Unterstützung bei 1,30 $ und Widerstand bei 1,50 $. Die Analyse platziert den Kurs innerhalb des Henkels bei 1,40 $ und beschreibt das Muster als sich gegen horizontale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus dem Februar bildend, die die Spanne seit Anfang 2026 definiert haben (Yahoo Finance, 29. April 2026).

Fazit: Die überprüften Prognosen konvergieren auf eine kurzfristige Spanne von etwa 1,26–1,70 $ bis Juni 2026, wobei sich die Jahresendschätzungen von 1,54 $ am konservativen Ende, basierend auf Changellys Dezember-Durchschnitt, bis zu 9,50 $ in Coinpedias Aufwärtsszenario erstrecken. Gemeinsame Themen über alle Quellen hinweg sind 1,26 $ als wichtiges Unterstützungsniveau, 1,46–1,51 $ als Hauptcluster des kurzfristigen Widerstands und US-Regulierungs- und ETF-Fluss-Entwicklungen als primäre Schwankungsfaktoren.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

XRP-Kurs: Technischer Überblick

Der XRP/USD Kurs wird um 10:52 Uhr UTC am 2. Juni 2026 bei 1,26 $ gehandelt und liegt damit unter seinem wichtigsten kurzfristigen gleitenden Durchschnittscluster: den 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 1,36 $ / 1,39 $ / 1,39 $ / 1,64 $. Der Kurs bleibt unter allen vier Niveaus, was eine bärische strukturelle Ausrichtung über alle Zeitrahmen hinweg widerspiegelt, laut TradingView-Daten.

Das Momentum verstärkt das gedämpfte Bild. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 31,48 und befindet sich damit im überverkauften Bereich, während der Average Directional Index bei 23,30 darauf hindeutet, dass der vorherrschende Abwärtstrend moderate, aber noch nicht starke Richtungsüberzeugung trägt. Der Hull Moving Average (9) bei 1,30 $ liegt unter den verfolgten gleitenden Durchschnitten am nächsten am aktuellen Kurs und deutet auf kurzfristigen Abwärtsdruck hin.

Nach oben stellt der klassische Pivot-Punkt bei 1,38 $ die nächste Overhead-Referenz dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R1 bei 1,50 $ in Sicht bringen. Der 1,40 $-Bereich fällt auch mit der Ichimoku-Basislinie zusammen, was dieser Zone als potenziellem Widerstandscluster zusätzliche Konvergenz verleiht.

Nach unten ist die klassische Pivot-Unterstützung bei 1,21 $ oder S1 die nächste strukturierte Referenz unter dem aktuellen Kurs. Woodie S1 bei 1,19 $ und S2 bei 1,08 $ markieren tiefere Niveaus, falls sich der Verkaufsdruck ausdehnt. Der 200-Tage-EMA bei 1,65 $ und der 200-Tage-SMA bei 1,64 $ bleiben weit über dem aktuellen Kurs und unterstreichen, wie weit sich XRP von längerfristigen Trend-Benchmarks zurückgezogen hat (TradingView, 2. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ripple Kursverlauf (2024–2026)

Der XRP/USD-Kurs wurde Anfang Juni 2024 nahe 30,75 $ gehandelt und konsolidierte sich über den Sommer hinweg in einer engen Spanne, während die breiteren Krypto-Märkte die Post-Halving-Stimmung verarbeiteten.

Der Token begann im letzten Quartal 2024 eine nachhaltige Rally und schloss das Jahr bei 28,91 $, bevor er sich im Laufe des Jahres 2025 deutlich beschleunigte. Bis Ende 2025 schloss XRP bei 71,65 $ – ein Gewinn von rund 148 % gegenüber den Juni-2024-Niveaus – unterstützt durch wachsendes institutionelles Interesse, XRP-Spot-ETF-Anträge und verbesserte regulatorische Klarheit nach Ripples langwierigem Rechtsstreit mit der SEC.

Die Rally setzte sich bis Anfang 2026 fort, wobei XRP am 29. Januar 2026 ein Sitzungshoch von 121,69 $ erreichte, zeitgleich mit einer Phase breiter Krypto-Markt-Euphorie und der gemeinsamen Klassifizierung von XRP als Rohstoff durch SEC und CFTC. Es folgte eine scharfe Umkehr, wobei der Token bis zum 5. Februar auf bis zu 67,01 $ fiel, inmitten einer breiteren Risk-off-Bewegung über digitale Assets hinweg. XRP erholte sich dann teilweise in Richtung 90,00 $ Anfang März 2026, bevor es im Frühjahr weiter nachgab.

XRP schloss am 2. Juni 2026 bei 76,35 $, etwa 6,6 % im Plus seit Jahresbeginn und 119,8 % höher im Jahresvergleich.