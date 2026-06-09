Solana Kurs Prognose: ETF-Zuflüsse hinken Ausverkauf hinterher

Solana (SOL/USD) notiert am 8. Juni 2026 um 14:48 Uhr UTC bei 66,37 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 61,53–67,04 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Verkaufsdruck hält am breiteren Kryptomarkt an, wobei Bitcoin ebenfalls in Richtung der niedrigen 60.000er-Marke zurückfällt, angesichts vorsichtiger Makrostimmung (CNBC, 3. Juni 2026). SOL hat die zuvor genannten Unterstützungsniveaus von 80 und 70 US-Dollar unterschritten, die Analysten als wichtige Schwellenwerte markiert hatten (Investing.com, 18. Mai 2026). Spot-Solana-ETF-Produkte, die seit ihrer Einführung kumulierte Zuflüsse von etwa 1,45 Mrd. US-Dollar angesammelt hatten, haben bislang kein ausreichendes Gegengewicht zum breiteren Marktabschwung geboten (OpenPR, 13. März 2026). Die institutionelle Nachfrage scheint bisher unzureichend, um die Kurse auf den aktuellen Niveaus zu stabilisieren.

Solana: ETF-Zuflüsse und Technicals prägen Kursziele von Drittanbietern

Zum 8. Juni 2026 zeigen Kursprognosen von Drittanbietern für SOL eine breite Prognosespanne für 2026, geprägt von anhaltenden Makro-Gegenwindern, bärischen Signalen der gleitenden Durchschnitte und dem Ausmaß, in dem Spot-ETF-Zuflüsse die Nachfrage stützen können.

CoinCodex (algorithmisches Jahresmodell)

CoinCodex modelliert für das Gesamtjahr 2026 einen Handelskorridor für SOL von 65,35–115,56 US-Dollar, mit einem annualisierten Durchschnitt von 99,28 US-Dollar und einem Jahresendziel von 99,24 US-Dollar. Das Modell verzeichnet zu diesem Datum 30 bärische und vier bullische technische Signale. Der 14-Tage-RSI-Wert von 15,28 deutet auf einen überverkauften Zustand hin, während alle täglichen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte über dem aktuellen Kurs liegen (CoinCodex, 7. Juni 2026).

Changelly (Konsens der gleitenden Durchschnitte)

Changelly setzt die Gesamtjahresspanne 2026 für SOL bei 84,30–100,21 US-Dollar an, mit einem Jahresdurchschnitt von etwa 92,26 US-Dollar. Das Modell stützt sich auf Signale der gleitenden Durchschnitte über die Vier-Stunden-, Tages- und Wochenzeitrahmen, wobei der Dezember 2026 mit etwa 100,08 US-Dollar den höchsten Monatsdurchschnitt aufweist (Changelly, 7. Juni 2026).

Coinpedia (fundamentaler und technischer Ausblick)

Coinpedia setzt die Gesamtjahres-Handelsspanne 2026 für SOL bei 75–200 US-Dollar an. Es identifiziert 97 US-Dollar als das kritische kurzfristige Widerstandsniveau, das eine nachhaltige Erholung überwinden müsste, bevor 116 US-Dollar ins Visier genommen werden können. Die Analyse verweist auf kumulierte Netto-Zuflüsse in Spot-ETFs von etwa 974,68 Mio. US-Dollar und fortlaufende On-Chain-Gebührengenerierung durch Protokolle wie Pump.fun und Jupiter als zugrunde liegende Nachfrageanker. Sie deutet auch an, dass ein Scheitern bei der Rückeroberung von 97 US-Dollar SOL weiterem Abwärtsdruck in Richtung 60 US-Dollar aussetzen könnte (Coinpedia, 3. Juni 2026).

Yahoo Finance (Zyklusanalyse, Beitragender)

Eine Beitragsanalyse bei Yahoo Finance stellte fest, dass SOL nahe 82 US-Dollar notierte, mit einer Marktkapitalisierung von knapp 48 Mrd. US-Dollar. Sie rahmte jede Erholung als abhängig davon, dass Bitcoin sich stabilisiert und breitere risikofreudige Bedingungen zurückkehren. Der Beitrag hob Solanas Position als hochdurchsatzfähiges Layer-1-Netzwerk mit wachsender Stablecoin-Liquidität und einer sich entwickelnden DeFi-Basis als strukturelle Pluspunkte hervor, ohne ein spezifisches Kursziel zu nennen (Yahoo Finance, 29. Mai 2026).

Fazit: Über diese Drittanbieter-Quellen hinweg konvergieren die algorithmischen Gesamtjahresziele für SOL in der Spanne von 65–200 US-Dollar. Die gemeinsamen Nenner sind ein stark überverkaufter RSI, alle wichtigen gleitenden Durchschnitte über dem Kurs und ETF-Zuflüsse, die den anhaltenden Verkaufsdruck noch nicht ausgeglichen haben.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SOL-Kurs: Technischer Überblick

Der SOL/USD Kurs notiert am 8. Juni 2026 um 14:48 Uhr UTC bei 66,37 US-Dollar, unterhalb seines wichtigen Clusters gleitender Durchschnitte. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs liegen bei etwa 78, 84, 85 bzw. 102 US-Dollar. Da der Kurs unter allen vier Niveaus liegt, bleibt der Tageschart in einer bärischen Ausrichtung. Der Hull Moving Average (9) bei 61,68 US-Dollar ist der einzige gleitende Durchschnitt, der derzeit unter dem Kurs liegt, laut TradingView-Daten.

Das Momentum bleibt schwach. Der 14-Tage-RSI verzeichnet 28,21, ein Wert, der mit überverkauften Bedingungen übereinstimmt, während der ADX (14) bei 42,99 auf einen etablierten und richtungsmäßig starken Trend hinweist – in diesem Fall nach unten.

Nach oben ist der klassische Pivot-Punkt (P) bei 86,86 US-Dollar die erste Referenz über dem aktuellen Kurs. Ein Tagesschluss zurück über diesem Niveau würde die R1-Zone nahe 93,85 US-Dollar in Sicht bringen. Darüber hinaus liegt R2 bei 105,37 US-Dollar grob im Bereich der 100- und 200-Tage-SMA-Schwelle zwischen 85 und 102 US-Dollar.

Nach unten markiert S1 bei 75,34 US-Dollar die nächstgelegene klassische Pivot-Unterstützung, mit S2 bei 68,35 US-Dollar als nächste bedeutsame Referenz darunter. S3 liegt weiter außen nahe 49,84 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs von 66,37 US-Dollar platziert SOL innerhalb des S1-S2-Korridors, während das Intraday-Tief von 61,53 US-Dollar sich dem S3-Bereich nähert (TradingView, 8. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Solana-Kursverlauf (2024–2026)

Der SOL/USD-Kurs eröffnete den Juni 2024 bei etwa 163 US-Dollar, nachdem er seit Ende 2023 von den Tiefstständen stark gestiegen war, als sich die breitere Krypto-Stimmung verbesserte und die Erwartung von Spot-Bitcoin-ETF-Genehmigungen in den USA den weiteren Markt anhob. Von dort aus fiel SOL über den Sommer zurück und sank am 5. August 2024 auf etwa 111 US-Dollar inmitten eines globalen Aktienausverkaufs, der durch die Auflösung von Yen-Carry-Trades ausgelöst wurde, bevor er sich bis Ende September auf etwa 130 US-Dollar erholte.

Die Hauptrally kam im vierten Quartal 2024, als SOL am 19. Januar 2025 auf etwa 295 US-Dollar stieg – sein Allzeithoch – unterstützt durch die Risikobereitschaft nach der US-Wahl, Memecoin-Aktivität im Solana-Netzwerk und erneutes institutionelles Interesse. Dieser Höhepunkt erwies sich als kurzlebig. SOL verbrachte den größten Teil Anfang 2025 damit, diese Gewinne abzubauen, und notierte bis Mitte 2025 wieder in der Spanne von 145–175 US-Dollar inmitten nachlassender spekulativer Dynamik.

2026 brachte eine schärfere Verschlechterung. SOL eröffnete das Jahr nahe 127 US-Dollar, stieg Mitte Januar kurzzeitig auf etwa 148 US-Dollar und fiel dann stetig durch die erste Jahreshälfte. Er fiel im Februar unter 100 US-Dollar und ging durch Frühling und Frühsommer weiter zurück. Zum 8. Juni 2026 notiert SOL nahe 66,37 US-Dollar, etwa 47,8% im Jahresverlauf gesunken und rund 77,5% unter seinem Allzeithoch.