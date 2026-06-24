Ethereum (ETH) Kurs Prognose: ETF-Abflüsse, Glamsterdam-Verzögerung

Ethereum (ETH/USD) wird zum Stand vom 22. Juni 2026 um 12:55 Uhr UTC bei 1.758,96 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1.702,90–1.766,18 $ auf dem Kursfeed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung bleibt gedämpft, da Analysten auf eine restriktive Haltung der Federal Reserve unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh hinweisen, die den Druck auf risikobehaftete Vermögenswerte einschließlich Krypto aufrechterhalten hat (Yahoo Finance, 22. Juni 2026). ETH-Spot-ETF-Abflüsse von 401,62 Mio. $ bis Ende Mai könnten ebenfalls auf die Nachfrage gedrückt haben (BeinCrypto, 28. Mai 2026). Das Glamsterdam-Protokoll-Upgrade, das Verbesserungen bei MEV-Fairness und Layer-One-Effizienz durch Vorschläge wie EIP-7732 anstrebt, wurde ursprünglich für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet, aber laut der offiziellen Ethereum-Roadmap auf H2 2026 verschoben (Ethereum.org, abgerufen am 22. Juni 2026). Diese Verschiebung verringert die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen technischen Katalysators. Das ETH/BTC-Verhältnis lag zum 17. Juni 2026 bei etwa 0,02737, nahe einem 10-Monats-Tief, was eine anhaltende Underperformance gegenüber Bitcoin widerspiegelt, während die Volumina am breiteren Kryptomarkt vor dem Sommer dünn bleiben (Yahoo Finance, 17. Juni 2026).

Ethereum-Ausblick von Drittanbietern: ETF-Abflüsse und Upgrade

Zum Stand vom 22. Juni 2026 spiegeln ETH-Preisprognosen von Drittanbietern eine breite Palette von Ausblicken wider, die von Zeitplänen für Netzwerk-Upgrades, Spot-ETF-Flussdaten, makroökonomischen Bedingungen und On-Chain-Nachfragedynamiken geprägt sind.

CoinCodex (algorithmisches Kurzfristmodell)

CoinCodex platziert ETH innerhalb eines Juni-2026-Handelskanals von 1.722–2.526,30 $, mit einem kurzfristigen 5-Tages-Oberziel von 1.745,02 $ bis zum 24. Juni 2026 und einem 1-Monats-Oberziel von 2.526,30 $ bis zum 21. Juli 2026. Das Modell weist auf eine insgesamt bärische Stimmung hin, wobei 27 von 31 technischen Indikatoren zum 21. Juni 2026 auf Verkaufen stehen. Seine Daten zeigen auch den 50-Tage-SMA bei 2.002,82 $, deutlich über dem Spot-Preis, während der RSI bei 42,44 liegt und sich damit im neutralen Bereich befindet (CoinCodex, 21. Juni 2026).

Coinpedia (technischer und On-Chain-Ausblick)

Coinpedia setzt ein Jahresendziel 2026 von 6.100 $ als Obergrenze an, mit einem potenziellen Tief von 1.500 $, falls die aktuellen Unterstützungsniveaus versagen, laut Update vom 16. Juni 2026. Die Begründung verweist auf ETHs Durchbruch unter seinen aufsteigenden Kanal Anfang Juni als bärisches kurzfristiges Signal. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die verankerte Volumenprofilunterstützung im Bereich von 1.500–1.700 $ und ein Anstieg der Real-World-Asset-Tokenisierung auf 17,90 Mrd. $ im Ethereum-Netzwerk auf niedrigeren Niveaus erneute institutionelle Nachfrage anziehen könnte (Coinpedia, 16. Juni 2026).

Changelly (quantitatives Modell)

Changelly prognostiziert einen monatlichen Durchschnitt für Juni 2026 von 1.810,68 $, mit einer Gesamtjahresspanne 2026 von 1.963,05–2.531,78 $ und einem Durchschnitt von 2.247,42 $ gemäß seinem technischen Prognosemodell. Das Framework weist auf eine anhaltende Konsolidierung nahe den aktuellen Spot-Niveaus auf kurze Sicht hin, mit Potenzial für eine allmähliche Aufwärtsbewegung bis Jahresende, falls sich die breiteren Kryptomarktbedingungen stabilisieren (Changelly, 20. Juni 2026).

CoinCodex (wöchentliches Artikelziel)

In einem dedizierten kurzfristigen Artikel schätzte CoinCodex, dass ETH bis zum 20. Juni 2026 1.909,55 $ erreichen könnte, was einem Gewinn von 11,17% gegenüber dem Spot-Preis vom 14. Juni 2026 von 1.805,94 $ entspricht. Das Kurzfristmodell charakterisierte die Gesamtstimmung als bärisch und verwies auf erhöhte Volatilität und eine Ansammlung von Widerstandsniveaus zwischen 1.824,77 $ und 2.750,63 $ als Bedingungen, die überwunden werden müssten, um den technischen Ausblick zu ändern (CoinCodex, 15. Juni 2026).

Coinpedia (Juni-2026-Bodenanalyse)

In einem separaten Beitrag vom 5. Juni 2026 stellte Coinpedia fest, dass ETH auf etwa 1.560 $ gefallen war, ein Rückgang von mehr als 22%, und charakterisierte die Kursbewegung als konsistent mit einer Kapitulationsphase statt einer bestätigten Umkehr. Die Analyse besagte, dass eine nachhaltige Erholung erfordern würde, dass ETH zunächst 2.500 $ zurückerobert, dann einen sauberen Ausbruch über 3.100 $ erzielt, wobei weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 4.800 $ von diesen Bedingungen abhängig ist (Coinpedia, 6. Juni 2026).

Über diese Drittanbieterquellen hinweg gruppieren sich kurzfristige Modellziele für Juni 2026 im Bereich von 1.700–1.910 $. Gesamtjahresschätzungen 2026 divergieren stärker, von 2.531,78 $ bis 6.100 $, wobei die Ergebnisse hauptsächlich davon abhängen, ob ETH wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern kann und ob sich die Spot-ETF-Abflüsse umkehren.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ETH-Kurs: Technische Übersicht

Der ETH/USD Kurs wird zum Stand vom 22. Juni 2026 um 12:55 Uhr UTC bei 1.758,96 $ gehandelt und liegt über dem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 1.704 $ und dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt bei 1.690 $. Er bleibt jedoch unter den 30-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei 1.809 $, 1.980 $, 2.098 $ bzw. 2.357 $. Laut TradingView-Daten deutet diese Positionierung darauf hin, dass der Kurs auf höheren Zeitebenen innerhalb eines breiteren Abwärtstrends bleibt.

Die 20-über-50-SMA-Ausrichtung ist nicht intakt, wobei der 20-Tage-SMA bei 1.704 $ deutlich unter dem 50-Tage-SMA bei 1.980 $ verläuft. Dies weist auf eine anhaltende Korrekturphase in den letzten Monaten hin. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 45,7 und befindet sich damit im unteren neutralen Bereich, was TradingView als weder überverkauft noch als klares Signal für sich erholende Dynamik charakterisiert. Der Average Directional Index (ADX) bei 33,9 deutet auf einen etablierten Trend hin.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 2.297 $ die nächste Overhead-Referenz dar. Ein nachhaltiger Tagesschluss zurück über dem 30-Tage-SMA nahe 1.809 $ wäre ein vorheriger Schritt, bevor dieses Niveau in Sicht kommt. Veröffentlichte klassische Pivot-Referenzen listen den Pivot-Punkt bei 2.131 $, S1 bei 1.838 $ und S2 bei 1.671 $, obwohl nur S2 unter dem aktuellen Spot-Preis liegt. Der Hull Moving Average (9) bei 1.719 $ und die Ichimoku-Basislinie bei 1.774 $ rahmen die unmittelbare Spanne um den aktuellen Kurs ein, laut TradingView (TradingView, 22. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Ethereum-Kursverlauf (2024–2026)

Der ETH/USD-Kurs eröffnete den Juni 2024 bei etwa 3.420 $, Teil einer breiteren Krypto-Rallye, die die Kurse im Frühjahr deutlich über 3.000 $ getragen hatte. Der Token stieg im Sommer stetig an und erreichte am 24. August 2025 ein Allzeithoch von 4.954 $, getrieben unter anderem durch regulatorische Rückenwinde in den USA, wachsendes institutionelles Interesse und eine Welle von Treasury-Unternehmen, die ETH akkumulierten.

Es folgte eine anhaltende Umkehr. ETH schloss 2025 nahe 2.968 $ und hatte damit einen Großteil dieser Gewinne in den letzten Monaten des Jahres wieder abgegeben. Die Verkäufe beschleunigten sich Anfang 2026, wobei die Kurse von etwa 3.300 $ Anfang Januar auf unter 1.826 $ bis zum 6. Februar fielen, als ein breiterer makroökonomischer und KI-Sektor-Ausverkauf zu massiven gehebelten Liquidationen auf den Kryptomärkten führte. Ende Februar wurde ETH nahe 1.800 $ gehandelt und verzeichnete damit den schlechtesten Jahresstart seit Beginn der Aufzeichnungen.

Eine teilweise Erholung brachte die Kurse im April und Anfang Mai 2026 zurück in den Bereich von 2.000–2.400 $. Erneute Verkäufe Ende Mai und Anfang Juni trieben ETH jedoch bis zum 10. Juni wieder unter 1.600 $, nachdem es am 6. Juni Tiefs um 1.511 $ berührt hatte. Der Token hat sich seitdem stabilisiert und schloss am 22. Juni 2026 bei 1.761,55 $, etwa 64,4% unter seinem Allzeithoch vom August 2025 und rund 40,6% niedriger seit Jahresbeginn.