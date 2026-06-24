Ethereum (ETH) Kurs Prognose: ETF-Abflüsse, Glamsterdam-Verzögerung

Ethereum (ETH) Kurs Prognose: ETF-Abflüsse, Glamsterdam-VerzögerungETH ist der native Token des ETH-Netzwerks. Im Juni 2026 wurde ETH im niedrigen bis mittleren 1.700-Dollar-Bereich gehandelt, während ETF-Flüsse und der Zeitplan für Upgrades die Stimmung prägten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ethereum (ETH/USD) wird zum Stand vom 22. Juni 2026 um 12:55 Uhr UTC bei 1.758,96 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1.702,90–1.766,18 $ auf dem Kursfeed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung bleibt gedämpft, da Analysten auf eine restriktive Haltung der Federal Reserve unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh hinweisen, die den Druck auf risikobehaftete Vermögenswerte einschließlich Krypto aufrechterhalten hat (Yahoo Finance, 22. Juni 2026). ETH-Spot-ETF-Abflüsse von 401,62 Mio. $ bis Ende Mai könnten ebenfalls auf die Nachfrage gedrückt haben (BeinCrypto, 28. Mai 2026). Das Glamsterdam-Protokoll-Upgrade, das Verbesserungen bei MEV-Fairness und Layer-One-Effizienz durch Vorschläge wie EIP-7732 anstrebt, wurde ursprünglich für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet, aber laut der offiziellen Ethereum-Roadmap auf H2 2026 verschoben (Ethereum.org, abgerufen am 22. Juni 2026). Diese Verschiebung verringert die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen technischen Katalysators. Das ETH/BTC-Verhältnis lag zum 17. Juni 2026 bei etwa 0,02737, nahe einem 10-Monats-Tief, was eine anhaltende Underperformance gegenüber Bitcoin widerspiegelt, während die Volumina am breiteren Kryptomarkt vor dem Sommer dünn bleiben (Yahoo Finance, 17. Juni 2026).
Ethereum-Ausblick von Drittanbietern: ETF-Abflüsse und Upgrade
Zum Stand vom 22. Juni 2026 spiegeln ETH-Preisprognosen von Drittanbietern eine breite Palette von Ausblicken wider, die von Zeitplänen für Netzwerk-Upgrades, Spot-ETF-Flussdaten, makroökonomischen Bedingungen und On-Chain-Nachfragedynamiken geprägt sind.
CoinCodex (algorithmisches Kurzfristmodell)
CoinCodex platziert ETH innerhalb eines Juni-2026-Handelskanals von 1.722–2.526,30 $, mit einem kurzfristigen 5-Tages-Oberziel von 1.745,02 $ bis zum 24. Juni 2026 und einem 1-Monats-Oberziel von 2.526,30 $ bis zum 21. Juli 2026. Das Modell weist auf eine insgesamt bärische Stimmung hin, wobei 27 von 31 technischen Indikatoren zum 21. Juni 2026 auf Verkaufen stehen. Seine Daten zeigen auch den 50-Tage-SMA bei 2.002,82 $, deutlich über dem Spot-Preis, während der RSI bei 42,44 liegt und sich damit im neutralen Bereich befindet (CoinCodex, 21. Juni 2026).
Coinpedia (technischer und On-Chain-Ausblick)
Coinpedia setzt ein Jahresendziel 2026 von 6.100 $ als Obergrenze an, mit einem potenziellen Tief von 1.500 $, falls die aktuellen Unterstützungsniveaus versagen, laut Update vom 16. Juni 2026. Die Begründung verweist auf ETHs Durchbruch unter seinen aufsteigenden Kanal Anfang Juni als bärisches kurzfristiges Signal. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die verankerte Volumenprofilunterstützung im Bereich von 1.500–1.700 $ und ein Anstieg der Real-World-Asset-Tokenisierung auf 17,90 Mrd. $ im Ethereum-Netzwerk auf niedrigeren Niveaus erneute institutionelle Nachfrage anziehen könnte (Coinpedia, 16. Juni 2026).
Changelly (quantitatives Modell)
Changelly prognostiziert einen monatlichen Durchschnitt für Juni 2026 von 1.810,68 $, mit einer Gesamtjahresspanne 2026 von 1.963,05–2.531,78 $ und einem Durchschnitt von 2.247,42 $ gemäß seinem technischen Prognosemodell. Das Framework weist auf eine anhaltende Konsolidierung nahe den aktuellen Spot-Niveaus auf kurze Sicht hin, mit Potenzial für eine allmähliche Aufwärtsbewegung bis Jahresende, falls sich die breiteren Kryptomarktbedingungen stabilisieren (Changelly, 20. Juni 2026).
CoinCodex (wöchentliches Artikelziel)
In einem dedizierten kurzfristigen Artikel schätzte CoinCodex, dass ETH bis zum 20. Juni 2026 1.909,55 $ erreichen könnte, was einem Gewinn von 11,17% gegenüber dem Spot-Preis vom 14. Juni 2026 von 1.805,94 $ entspricht. Das Kurzfristmodell charakterisierte die Gesamtstimmung als bärisch und verwies auf erhöhte Volatilität und eine Ansammlung von Widerstandsniveaus zwischen 1.824,77 $ und 2.750,63 $ als Bedingungen, die überwunden werden müssten, um den technischen Ausblick zu ändern (CoinCodex, 15. Juni 2026).
Coinpedia (Juni-2026-Bodenanalyse)
In einem separaten Beitrag vom 5. Juni 2026 stellte Coinpedia fest, dass ETH auf etwa 1.560 $ gefallen war, ein Rückgang von mehr als 22%, und charakterisierte die Kursbewegung als konsistent mit einer Kapitulationsphase statt einer bestätigten Umkehr. Die Analyse besagte, dass eine nachhaltige Erholung erfordern würde, dass ETH zunächst 2.500 $ zurückerobert, dann einen sauberen Ausbruch über 3.100 $ erzielt, wobei weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 4.800 $ von diesen Bedingungen abhängig ist (Coinpedia, 6. Juni 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
ETH-Kurs: Technische Übersicht
Der ETH/USD Kurs wird zum Stand vom 22. Juni 2026 um 12:55 Uhr UTC bei 1.758,96 $ gehandelt und liegt über dem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 1.704 $ und dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt bei 1.690 $. Er bleibt jedoch unter den 30-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei 1.809 $, 1.980 $, 2.098 $ bzw. 2.357 $. Laut TradingView-Daten deutet diese Positionierung darauf hin, dass der Kurs auf höheren Zeitebenen innerhalb eines breiteren Abwärtstrends bleibt.
Die 20-über-50-SMA-Ausrichtung ist nicht intakt, wobei der 20-Tage-SMA bei 1.704 $ deutlich unter dem 50-Tage-SMA bei 1.980 $ verläuft. Dies weist auf eine anhaltende Korrekturphase in den letzten Monaten hin. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 45,7 und befindet sich damit im unteren neutralen Bereich, was TradingView als weder überverkauft noch als klares Signal für sich erholende Dynamik charakterisiert. Der Average Directional Index (ADX) bei 33,9 deutet auf einen etablierten Trend hin.
Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 2.297 $ die nächste Overhead-Referenz dar. Ein nachhaltiger Tagesschluss zurück über dem 30-Tage-SMA nahe 1.809 $ wäre ein vorheriger Schritt, bevor dieses Niveau in Sicht kommt. Veröffentlichte klassische Pivot-Referenzen listen den Pivot-Punkt bei 2.131 $, S1 bei 1.838 $ und S2 bei 1.671 $, obwohl nur S2 unter dem aktuellen Spot-Preis liegt. Der Hull Moving Average (9) bei 1.719 $ und die Ichimoku-Basislinie bei 1.774 $ rahmen die unmittelbare Spanne um den aktuellen Kurs ein, laut TradingView (TradingView, 22. Juni 2026).
Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Ethereum-Kursverlauf (2024–2026)
Der ETH/USD-Kurs eröffnete den Juni 2024 bei etwa 3.420 $, Teil einer breiteren Krypto-Rallye, die die Kurse im Frühjahr deutlich über 3.000 $ getragen hatte. Der Token stieg im Sommer stetig an und erreichte am 24. August 2025 ein Allzeithoch von 4.954 $, getrieben unter anderem durch regulatorische Rückenwinde in den USA, wachsendes institutionelles Interesse und eine Welle von Treasury-Unternehmen, die ETH akkumulierten.
Es folgte eine anhaltende Umkehr. ETH schloss 2025 nahe 2.968 $ und hatte damit einen Großteil dieser Gewinne in den letzten Monaten des Jahres wieder abgegeben. Die Verkäufe beschleunigten sich Anfang 2026, wobei die Kurse von etwa 3.300 $ Anfang Januar auf unter 1.826 $ bis zum 6. Februar fielen, als ein breiterer makroökonomischer und KI-Sektor-Ausverkauf zu massiven gehebelten Liquidationen auf den Kryptomärkten führte. Ende Februar wurde ETH nahe 1.800 $ gehandelt und verzeichnete damit den schlechtesten Jahresstart seit Beginn der Aufzeichnungen.
Eine teilweise Erholung brachte die Kurse im April und Anfang Mai 2026 zurück in den Bereich von 2.000–2.400 $. Erneute Verkäufe Ende Mai und Anfang Juni trieben ETH jedoch bis zum 10. Juni wieder unter 1.600 $, nachdem es am 6. Juni Tiefs um 1.511 $ berührt hatte. Der Token hat sich seitdem stabilisiert und schloss am 22. Juni 2026 bei 1.761,55 $, etwa 64,4% unter seinem Allzeithoch vom August 2025 und rund 40,6% niedriger seit Jahresbeginn.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Kurse sind indikativ und können von den Live-Marktpreisen abweichen.
Capital.com-Analysteneinschätzung: Ethereum
Die Kursentwicklung von Ethereum in den letzten zwei Jahren spiegelt die scharfen zyklischen Schwankungen wider, die den breiteren Markt für digitale Assets definieren. Nachdem ETH im August 2025 ein Allzeithoch nahe 4.954 $ erreicht hatte, hat es deutlich korrigiert und wird Ende Juni 2026 bei etwa 1.759 $ gehandelt. Diese Korrektur fällt mit makroökonomischen Gegenwindern, anhaltenden Spot-ETF-Abflüssen und einer Verzögerung des Glamsterdam-Protokoll-Upgrades zusammen, das als kurzfristiger Netzwerkkatalysator erwartet worden war. Gleichzeitig könnte sich das makroökonomische Umfeld, das ETH unter Druck gesetzt hat, ändern, während eine Umkehr der institutionellen Flüsse oder ein weicherer Zinsausblick erneute Unterstützung bieten könnte.
Die expandierende Rolle des Netzwerks bei der Tokenisierung von Real-World-Assets und eine Entwicklerbasis, die Berichten zufolge Mitte 2025 eine Million erreichte, stellen strukturelle Positivfaktoren dar, auf die einige Marktteilnehmer als langfristige Nachfragetreiber hinweisen. Allerdings deuten der Wettbewerb durch alternative Layer-One-Blockchains, anhaltende regulatorische Unsicherheit in wichtigen Jurisdiktionen und ETHs anhaltende Underperformance gegenüber Bitcoin darauf hin, dass das kurzfristige Bild gemischt bleibt. Sowohl das bullische als auch das bärische Szenario bergen erhebliche Unsicherheit.
Sentiment der Capital.com-Kunden für Ethereum-CFDs
Zum Stand vom 22. Juni 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Ethereum-CFDs bei 89,3% Käufern gegenüber 10,7% Verkäufern, was es in den Bereich starker Käufe einordnet, wobei Käufer um 78,6 Prozentpunkte vorne liegen. Diese einseitige Neigung zu Long-Positionen stellt einen der extremeren Werte auf der Sentiment-Skala dar. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen bei Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Ethereum (2026)
- ETH wird zum Stand vom 22. Juni 2026 um 12:55 Uhr UTC bei 1.758,96 $ gehandelt, etwa 64,4% unter seinem Allzeithoch von 4.954 $, das am 24. August 2025 erreicht wurde.
- Technische Indikatoren von TradingView zeigen, dass ETH unter allen wichtigen SMAs vom 30-Tage- bis zum 200-Tage-Durchschnitt gehandelt wird, wobei eine bärische 20-über-50-Ausrichtung fehlt.
- Zu den Haupttreibern, die auf den Kurs drücken, gehören anhaltende Spot-ETF-Abflüsse, ein restriktives makroökonomisches Umfeld und die Verschiebung des Glamsterdam-Upgrades auf H2 2026.
- Strukturelle Positivfaktoren, die von Analysten genannt werden, umfassen das Wachstum bei der Tokenisierung von Real-World-Assets im Ethereum-Netzwerk und das expandierende Entwickler-Ökosystem.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die neueste Ethereum-Krypto-Preisprognose?
Ethereum-Preisprognosen von Drittanbietern bleiben gemischt. Kurzfristige Modellprognosen, die im Artikel zitiert werden, gruppieren sich für Juni 2026 um den Bereich von 1.700–1.910 $, während Gesamtjahresschätzungen 2026 stärker variieren, von 2.531,78 $ bis 6.100 $. Diese Prognosen hängen von Faktoren wie technischen Niveaus, ETF-Flüssen, makroökonomischen Bedingungen und Ethereum-Netzwerkentwicklungen ab. Prognosen sind nicht garantiert, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wer besitzt das meiste Ethereum?
Die größten Ethereum-Besitzer sind typischerweise Staking-Verträge, Börsen, ETF-Emittenten, Verwahrer und andere institutionelle Wallets, statt einzelner Personen. Unter identifizierbaren individuellen Besitzern hat Arkham den Ethereum-Pre-Sale-Investor Rain Lohmus als einen der größten gemeldet, obwohl sein Wallet Berichten zufolge nicht zugänglich ist, wobei Vitalik Buterin ebenfalls zu den größten bekannten individuellen Besitzern gehört. On-Chain-Eigentumsdaten können sich ändern und identifizieren möglicherweise nicht immer den wirtschaftlich Berechtigten hinter einem Wallet.
Wie viel ETH gibt es?
Ethereum hat keine feste maximale Versorgung wie Bitcoin. Sein zirkulierendes Angebot ändert sich im Laufe der Zeit, da neues ETH ausgegeben werden kann, während ein Teil der im Netzwerk gezahlten Transaktionsgebühren verbrannt werden kann. YCharts listete unter Verwendung von Etherscan als Quelle das Ethereum-Angebot zum 20. Juni 2026 bei etwa 117,76 Mio. ETH. Angebotszahlen können sich allmählich mit Netzwerkaktivität, Staking-Dynamiken und Gebührenverbrennungsmechanismen bewegen.
Könnte der Ethereum-Kurs steigen oder fallen?
Der Ethereum-Kurs könnte sich in beide Richtungen bewegen. Unterstützende Faktoren könnten eine stärkere institutionelle Nachfrage, eine Umkehr der Spot-ETF-Abflüsse, ein weicheres Zinsumfeld oder Fortschritte bei Ethereum-Netzwerk-Upgrades umfassen. Abwärtsrisiken umfassen anhaltenden makroökonomischen Druck, schwache Kryptomarktvolumina, Wettbewerb durch andere Layer-One-Blockchains und weitere Underperformance gegenüber Bitcoin. Wie der Artikel zeigt, variieren Analystenziele stark, was die Unsicherheit sowohl bezüglich des bullischen als auch des bärischen Szenarios widerspiegelt.
Sollte ich in Ethereum investieren?
Ob Ethereum geeignet ist, hängt von Ihrer finanziellen Situation, Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Marktkenntnissen ab. Dieser Artikel bietet keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von ETH. Kryptowährungen sind hochvolatil, und CFDs fügen zusätzliches Risiko hinzu, da sie gehebelte Produkte sind. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie Ihre eigene Recherche durchführen, die Risiken sorgfältig prüfen und gegebenenfalls unabhängige professionelle Beratung einholen.
Kann ich Ethereum-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Ethereum-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Krypto-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.