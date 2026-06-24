Goldpreis Prognose: Fed-Spaltung, fiskalische Sorgen

Gold (XAU/USD) notierte am 22. Juni 2026 um 9:53 Uhr UTC im frühen europäischen Handel bei 4.209,59 $ innerhalb einer Intraday-Spanne von 4.127,18–4.212,37 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Preise fanden vorläufige Unterstützung, nachdem die Federal Reserve auf ihrer Sitzung am 18. Juni den Leitzins bei 3,50–3,75 % unverändert ließ – unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh (CNBC, 17. Juni 2026). Neun von 18 FOMC-Mitgliedern signalisierten mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr, während die anderen neun unveränderte oder niedrigere Zinsen prognostizierten – eine Spaltung, die Gold zunächst belastete, bevor sich die Preise teilweise stabilisierten (Yahoo Finance, 17. Juni 2026).

Das breitere Umfeld bleibt gemischt. Ein am 15. Juni angekündigtes Friedensabkommen zwischen Iran und den USA ließ Gold um mehr als 3 % steigen, bevor die anschließende Fed-Sitzung die Gewinne dämpfte – ein Beispiel dafür, wie geopolitische Entwicklungen und geldpolitische Signale die Preise in entgegengesetzte Richtungen ziehen können (Reuters, 15. Juni 2026). Zentralbankkäufe und US-Fiskalsorgen bieten weiterhin strukturelle Unterstützung, während der implizierte Median-Jahresendzins des Juni-Dot-Plots von etwa 3,8 % – gegenüber 3,4 % im März – eine bedeutende Verschiebung der geldpolitischen Aussichten darstellt (Kalkine, 18. Juni 2026). Trading Economics meldete am 22. Juni einen Goldanstieg von 0,95 % gegenüber der vorherigen Sitzung, obwohl es im letzten Monat rund 8,3 % niedriger blieb (Trading Economics, 22. Juni 2026).

Goldprognose Dritter: Fed-Spaltung testet bullische Ziele

Zum 22. Juni 2026 deuten Goldprognosen Dritter auf einen Markt hin, der sich deutlich von seinem Januarhoch bei etwa 5.595 $/oz zurückgezogen hat. Institutionelle Jahresendziele konzentrieren sich zwischen 4.900 $/oz und 6.000 $/oz, wobei die Meinungen über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve und die Dauerhaftigkeit der Safe-Haven-Nachfrage geteilt sind.

Goldman Sachs (Jahresendziel gesenkt)

Goldman Sachs reduzierte sein Goldpreisziel für Ende 2026 von 5.400 $/oz auf 4.900 $/oz. Die Analysten Lina Thomas und Daan Struyven nannten nachlassende Erwartungen für Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2026 als Hauptgrund für die Revision. Die Bank sagte, kurzfristige institutionelle Abflüsse und veränderte Zinserwartungen könnten die Aussichten belasten, obwohl das revidierte Ziel immer noch Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Niveaus impliziert (beincrypto.com, 19. Juni 2026).

J.P. Morgan (Jahresend- und Durchschnittsziele)

J.P. Morgan Global Research hielt an seinem Jahresendziel 2026 von 6.000 $/oz fest, senkte jedoch seine Schätzung für den Jahresdurchschnitt 2026 von 5.708 $/oz auf 5.243 $/oz. Die Bank erklärte, die kurzfristige Investorennachfrage sei auf ein Rinnsal abgekühlt, erwartet jedoch eine Wiederbeschleunigung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Sie nannte strukturelle Zentralbankkäufe als wichtige Stütze und sagte, 6.300 $/oz seien 2027 möglich (J.P. Morgan, 9. Juni 2026).

Reuters (Zinserhöhungsdruck)

Reuters berichtete, dass Spot-Gold am 13. Juni 2026 bei etwa 4.188 $/oz notierte, nachdem es in der vorherigen Sitzung 4.022 $ berührt hatte – das schwächste Niveau seit November 2025. Starke US-Arbeitsmarktdaten verstärkten die Zinserhöhungserwartungen und belasteten das Metall, während ein festerer US-Dollar zum Rückgang beitrug (Reuters, 15. Juni 2026).

UBS (Quartalspreisverlauf)

UBS prognostizierte Gold bei 5.200 $/oz bis Juni 2026, 5.400 $/oz bis September 2026 und 5.900 $/oz bis Dezember 2026. Die Prognose spiegelt die Ansicht wider, dass strukturelle Nachfragetreiber – einschließlich Geopolitik, US-Fiskalrisiken und De-Dollarisierung – intakt bleiben. UBS skizzierte auch ein Aufwärtsszenario von 6.200 $/oz und bekräftigte Mitte Juni sein Basisszenario-Jahresendziel von 5.900 $/oz (MoneyMagpie, 2. Juni 2026).

FX Leaders (Goldman Sachs Revision im Kontext)

FX Leaders berichtete, dass Goldman Sachs seine Goldprognose für 2026 am 20. Juni 2026 von 5.400 $/oz auf 4.900 $/oz senkte und kurzfristige institutionelle Abflüsse sowie eine Neubewertung des Zinssenkungszeitplans als Gründe nannte. Die Revision setzte Goldmans Ziel unter die von J.P. Morgan und UBS und erweiterte die Spanne institutioneller Jahresendziele auf 4.900–6.000 $/oz (FX Leaders, 21. Juni 2026).

Fazit: In diesen Drittquellen reichen die institutionellen Jahresendziele 2026 von Mitte bis Ende Juni von 4.900 $/oz bei Goldman Sachs bis 6.000 $/oz bei J.P. Morgan, mit UBS bei 5.900 $/oz. Quellenübergreifend haben reduzierte Zinssenkungserwartungen die kurzfristigeren Schätzungen gesenkt, während Zentralbankkäufe, geopolitische Safe-Haven-Nachfrage und potenzielle ETF-Wiederbelebung weiterhin als mögliche Stützen genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Goldpreis: Technischer Überblick

Gold-Spotpreise notierten am 22. Juni 2026 um 9:53 Uhr UTC bei 4.209,59 $, unterhalb aller wichtigen einfachen gleitenden Durchschnitte (SMAs) im Tageschart. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs lagen bei etwa 4.339,00 $, 4.530,00 $, 4.715,00 $ bzw. 4.466,00 $, wobei der 100-Tage-SMA über dem 200-Tage-SMA lag. Damit befand sich der aktuelle Preis unterhalb des gesamten gleitenden Durchschnittsbandes.

Der 14-Tage-Relative-Strength-Index (RSI) lag bei 39,65 und befand sich damit im unteren neutralen Bereich, was auf anhaltenden Verkaufsdruck ohne überverkaufte Werte hindeutet. Der Average Directional Index (ADX) stand bei 37,44, was auf einen etablierten Trend hinweist.

Im klassischen Pivot-Framework markierte der Pivot-Punkt bei 4.560,11 $ die nächste Overhead-Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 bei etwa 4.754,00 $ ins Visier rücken. Der Hull Moving Average (9) bei 4.192,71 $ lag knapp unter dem aktuellen Preis und stellt damit die nächste dynamische Referenz nach unten dar. Sollte der Preis unter dieses Niveau fallen, würden das klassische S1 bei 4.346,65 $ und S2 bei etwa 4.152,77 $ die nächsten strukturellen Referenzen bei einem weiteren Rückgang bilden (TradingView, 22. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Goldpreisverlauf (2024–2026)

Der Gold-Spotpreis eröffnete im Juni 2024 bei etwa 2.319,00 $ und konsolidierte den größten Teil von Mitte 2024, bevor eine anhaltende Rallye die Preise bis Jahresende über 2.600,00 $ führte. Es schloss 2024 bei etwa 2.624,00 $.

Der Anstieg setzte sich bis 2025 fort, wobei Gold im ersten Quartal die Marke von 3.000,00 $ durchbrach und bis Jahresmitte über 3.400,00 $ stieg. Am 22. Juni 2025 notierte Spot-Gold bei etwa 3.373,00 $ – bereits hoch im Vergleich zu den Durchschnittswerten von 2024. Die Rallye gewann dann in der zweiten Jahreshälfte an Fahrt, unterstützt durch Zentralbankkäufe, Safe-Haven-Nachfrage und sich ändernde Zinserwartungen der Federal Reserve.

Die stärkste Bewegung erfolgte im Januar 2026, als Gold am 28.–29. Januar ein Intraday-Hoch von etwa 5.598,00 $ erreichte. Die Bewegung fiel mit erhöhter geopolitischer Unsicherheit und einem Anstieg der institutionellen Positionierung zusammen. Es folgte eine schnelle Umkehr, wobei die Preise bis zum 30. Januar auf etwa 4.892,00 $ zurückfielen.

Gold erholte sich Anfang bis Mitte März 2026 kurzzeitig über 5.000,00 $, aber der Verkaufsdruck kehrte zurück, als die Fed einen restriktiveren Kurs signalisierte. Bis zum 23. März hatte das Intraday-Tief 4.098,00 $ berührt.

Ein weiterer Rückgang erstreckte sich bis Anfang Juni 2026, wobei Spot-Gold am 10. Juni 4.024,00 $ erreichte – etwa 28 % unter dem Januarhoch. Seitdem haben sich die Preise teilweise erholt.

Gold Spot schloss am 22. Juni 2026 bei 4.209,71 $, etwa 3,2 % niedriger seit Jahresbeginn, aber 24,8 % höher im Jahresvergleich.