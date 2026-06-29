Ölpreis prognose: Waffenstillstand USA-Iran und OPEC+-Angebot

US-Rohöl (US Crude) wird im frühen europäischen Handel am 29. Juni 2026 um 9:02 Uhr UTC bei 70 US-Dollar pro Barrel gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 68,47–71,50 US-Dollar.

(US Crude) wird im frühen europäischen Handel am 29. Juni 2026 um 9:02 Uhr UTC bei 70 US-Dollar pro Barrel gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 68,47–71,50 US-Dollar. Brent-Rohöl (Brent Crude) wird am 29. Juni 2026 um 9:02 Uhr UTC bei 73,17 US-Dollar pro Barrel notiert, innerhalb einer Intraday-Spanne von 71,74–75,27 US-Dollar, und behält seinen üblichen Aufschlag gegenüber WTI bei.

(Brent Crude) wird am 29. Juni 2026 um 9:02 Uhr UTC bei 73,17 US-Dollar pro Barrel notiert, innerhalb einer Intraday-Spanne von 71,74–75,27 US-Dollar, und behält seinen üblichen Aufschlag gegenüber WTI bei. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Preise stehen unter Druck, da sich die Angebotsbedingungen verändern. Die USA und Iran unterzeichneten Mitte Juni ein Waffenstillstandsabkommen, das einen 60-tägigen Waffenstillstand und die vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus umfasst, einem kritischen Engpass, dessen Unterbrechung Brent zuvor auf über 120 US-Dollar pro Barrel getrieben hatte (BBC News, 14. Juni 2026). Sky News berichtete am 29. Juni 2026, dass Iran und die USA vereinbart hätten, Angriffe zu pausieren und Gespräche über die Meerenge wieder aufzunehmen (Sky News, 29. Juni 2026).

Die Angebotsaussichten wurden auch durch die OPEC+-Politik geprägt. Die Gruppe genehmigte ihre vierte aufeinanderfolgende Produktionsquotenerhöhung seit der Hormus-Sperrung und fügte für Juli etwa 188.000 Barrel pro Tag hinzu, womit sich die kumulativen Quotenerhöhungen seit April auf fast 600.000 Barrel pro Tag belaufen (CNBC, 8. Juni 2026). OPEC+ hatte zuvor ihre Prognose für das globale Nachfragewachstum 2026 auf 970.000 Barrel pro Tag gesenkt (Reuters, 11. Juni 2026).

Marktteilnehmer beobachten weiterhin, ob große Reedereien die Transporte durch die Straße von Hormus wieder aufnehmen und ob das umfassendere Waffenstillstandsabkommen Bestand hat. Erhöhte Seeversicherungsprämien deuten weiterhin auf Unsicherheit darüber hin, wie schnell sich die Angebotsbedingungen normalisieren (Reuters, 24. Juni 2026).

Rohölausblick Dritter: Waffenstillstand USA-Iran prägt Sichtweise

Zum Stand 29. Juni 2026 wurden die Rohölprognosen Dritter bis Juni 2026 deutlich nach unten korrigiert. Das am 17. Juni 2026 unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen USA-Iran sowie die Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus reduzierten die Angebotsrisikoprämie, die Brent zuvor auf über 100 US-Dollar pro Barrel getrieben hatte (Reuters, 16. Juni 2026).

EIA (Juni 2026 STEO – Brent-Quartalspfad)

Die US Energy Information Administration prognostizierte in ihrem Short-Term Energy Outlook, dass Brent-Rohöl im Juni und Juli 2026 durchschnittlich etwa 105 US-Dollar pro Barrel erreichen, dann im Q3 2026 unter 80 US-Dollar pro Barrel fallen und bis Ende des Jahres auf etwa 70 US-Dollar pro Barrel sinken würde. Die Behörde nannte einen prognostizierten Rückgang der globalen Ölnachfrage um 1,1 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2026 sowie die Annahme, dass die Hormus-Flüsse ab Q3 schrittweise wieder aufgenommen würden, als Hauptfaktoren für den erwarteten Preisrückgang in H2 2026 (EIA, 9. Juni 2026).

Goldman Sachs (Q4 2026 Revision – WTI und Brent)

Goldman Sachs senkte seine Q4 2026 Brent-Prognose von 90 auf 80 US-Dollar pro Barrel und seine Q4 2026 WTI-Prognose auf 75 US-Dollar pro Barrel. Die Bank nannte auch ein Abwärtsszenario, in dem Brent Ende 2026 auf etwa 70 US-Dollar pro Barrel fallen könnte, falls die Angebotserholung früher als in ihrem überarbeiteten Basisszenario eintritt, und verwies auf begrenzte Lagerkapazitäten als wichtigstes Aufwärtspolster (Investing.com, 3. Juni 2026).

Morgan Stanley (Q3/Q4 2026 Revision – Brent)

Morgan Stanley überarbeitete seine Brent-Rohölprognose und senkte die Q3 2026 Schätzung auf 90 US-Dollar pro Barrel und die Q4 2026 Schätzung auf 80 US-Dollar pro Barrel. Die Revision folgte dem Durchbruch USA-Iran, der eine Neubewertung der Zeitpläne für die Angebotswiederherstellung auslöste. Die Bank nannte die erwartete Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands als Schlüsselvariable, die die Risikoprämie komprimierte, welche die Preise im Mai 2026 über 100 US-Dollar pro Barrel gestützt hatte (OilPrice.com, 16. Juni 2026).

Citi (Q3/Q4 2026 Revision – Brent)

Citi senkte seine Brent-Rohölprognose auf 75 US-Dollar pro Barrel für Q3 2026 und 70 US-Dollar pro Barrel für Q4 2026, die niedrigste Revision unter den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zitierten Großbanken. Die Bank senkte auch ihren Brent-Durchschnitt 2027 von zuvor 80 auf 65 US-Dollar pro Barrel und verwies auf Erwartungen einer schneller als im Konsensus angenommenen Normalisierung des Persischen-Golf-Angebots und schwächerer globaler Nachfrage als zusammenwirkende Abwärtsfaktoren (TheStreet, 16. Juni 2026).

Reuters (WTI- und Brent-Jahresdurchschnitte)

Die Reuters-Umfrage unter 33 Ökonomen und Analysten ergab einen Konsens für den Brent-Jahresdurchschnitt 2026 von 90,44 US-Dollar pro Barrel, gegenüber 86,38 US-Dollar in der April-Umfrage, wobei WTI für das Gesamtjahr durchschnittlich 84,63 US-Dollar pro Barrel erreichen sollte. Die Befragten nannten eine langsame Erholung der Energieflüsse durch die Straße von Hormus und anhaltende Lieferkettenreibungen als Faktoren, die den erhöhten Jahresdurchschnitt stützen; die Umfrage wurde jedoch vor dem Waffenstillstandsabkommen Mitte Juni durchgeführt, das die kurzfristigen Angebotsaussichten veränderte (Reuters, 29. Mai 2026).

Goldman Sachs (2027 Brent-Revision – längerfristiger WTI-Pfad)

Goldman Sachs senkte in einer separaten, von Reuters berichteten Mitteilung seine durchschnittliche Brent-Prognose für 2027 von 80 auf 75 US-Dollar pro Barrel. Die Bank merkte auch an, dass eine schneller als erwartete Angebotsnormalisierung in Kombination mit schwächerer Nachfrage Brent Ende 2026 in Richtung 70 US-Dollar und 2027 auf etwa 60 US-Dollar drücken könnte, und verwies auf Angebotswachstum durch zurückkehrende Fässer aus dem Persischen Golf sowie OPEC+-Quotenerhöhungen von insgesamt etwa 600.000 Barrel pro Tag seit April als strukturelle Gegenwindfaktoren für den mittelfristigen Preispfad (Reuters, 12. Juni 2026).

Fazit: Über diese Quellen Dritter hinweg reichen die Prognosen für WTI von etwa 75 US-Dollar pro Barrel in Goldman Sachs' Q4-Projektion bis zu den niedrigen 70er-Jahren im Jahresendpfad der EIA. Die Brent-Q4-Schätzungen reichen von 70 US-Dollar in Citis Prognose bis 80 US-Dollar in den Projektionen von Goldman Sachs und Morgan Stanley, während die Jahresdurchschnittsumfragen vor dem Waffenstillstand über 84–90 US-Dollar bleiben. Über alle Revisionen nach dem 15. Juni hinweg wird die beschleunigte Hormus-Angebotsnormalisierung als wichtigster Abwärtsfaktor von Analysten genannt.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Rohölpreise: technischer Überblick

Technische Indikatoren für WTI und Brent deuten auf anhaltenden Verkaufsdruck hin, obwohl überverkaufte RSI-Werte darauf hindeuten, dass das Tempo der jüngsten Rückgänge weiterhin zu beobachten ist.

Der US Crude-Preis wird am 29. Juni 2026 um 9:02 Uhr UTC bei 70 US-Dollar gehandelt. Er liegt unter einer fallenden Stapel gleitender Durchschnitte, wobei die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 82, 91, 88 und 74 US-Dollar liegen. Der Hull Moving Average (9) bei 68,92 US-Dollar ist die einzige bullische Messung unter den gleitenden Durchschnitten, was darauf hindeutet, dass die sehr kurzfristige Dynamik möglicherweise versucht, sich in der Nähe der aktuellen Niveaus zu stabilisieren. Der 14-Tage-RSI bei 27,81 liegt im überverkauften Bereich, was mit einem anhaltenden Ausverkauf übereinstimmt. Der ADX bei 26,06 deutet auf einen etablierten Trend statt auf eine richtungslose Drift hin, was bedeutet, dass die vorherrschende Abwärtsbewegung trotz der überverkauften Oszillatorwerte strukturelle Dynamik beibehält. Bei einer Erholung ist der klassische Pivot bei 93,72 US-Dollar die erste bedeutende Widerstandsmarke. Ein Tagesschluss in Richtung dieses Bereichs würde R1 bei 101,10 US-Dollar in Sicht bringen. Nach unten wurde S1 bei 79,99 US-Dollar bereits durchbrochen, wobei S2 bei 72,61 US-Dollar als nächste nahe Referenz fungiert. Darunter ist die S3-Zone nahe 51,50 US-Dollar das nächste klassische Unterstützungsniveau bei weiterer Verschlechterung (TradingView, 29. Juni 2026).

Der Brent Crude-Preis wird am 29. Juni 2026 um 9:02 Uhr UTC bei 73,17 US-Dollar gehandelt. Er ist ebenfalls unter seinem vollständigen Stapel gleitender Durchschnitte positioniert, wobei die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 85, 96, 93 und 78 US-Dollar liegen. Wie bei WTI liefert der Hull Moving Average (9) bei 72,24 US-Dollar die einzige kurzfristig konstruktive Messung. Seine Nähe zum aktuellen Preis deutet darauf hin, dass die sehr kurzfristige Dynamik möglicherweise versucht, einen Boden zu finden. Der 14-Tage-RSI bei 29,06 liegt im überverkauften Bereich, während der ADX bei 34,25 einen fest etablierten Abwärtstrend widerspiegelt. Dies ist die stärkere Trendstärke-Messung der beiden Benchmarks und deutet darauf hin, dass die vorherrschende Bewegung bemerkenswerte Richtungsdynamik aufweist. Bei einer Erholung ist der klassische Pivot bei 98,78 US-Dollar die erste bedeutende Widerstandsmarke. Ein nachhaltiger Tagesschluss in Richtung dieses Niveaus würde R1 bei 107,64 US-Dollar in Sicht bringen. Nach unten wurde S1 bei 82,27 US-Dollar bereits durchbrochen, wobei S2 bei 73,41 US-Dollar als nächste Referenz knapp unter dem aktuellen Spot liegt. Ein Verlust dieses Niveaus würde S3 nahe 48,04 US-Dollar als nächste klassische Unterstützung im Chart freilegen. Der 200-Tage-SMA bei 78,34 US-Dollar liegt über dem Spot und fungiert nun als Widerstand statt als Unterstützung, was die bärische Struktur verstärkt (TradingView, 29. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Rohölpreishistorie (2024–2026)

WTI und Brent haben in den letzten zwei Jahren beide erhebliche Schwankungen erlebt. Die Preise bewegten sich zunächst während eines längeren angebotsgetriebenen Rückgangs nach unten, bevor eine größere geopolitische Störung und deren anschließende Auflösung den Markt im Jahr 2026 neu gestalteten.

US-Rohöl (WTI)

Der US Crude-Preis schloss den Juni 2024 bei 81,43 US-Dollar pro Barrel, bevor er in einen anhaltenden Rückgang in der zweiten Jahreshälfte 2024 eintrat und das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 71,69 US-Dollar beendete. Dieser Abwärtsdrift setzte sich bis 2025 fort, eine Periode, die von reichlichem globalem Angebot und schwächeren Nachfrageerwartungen geprägt war. Am 31. Dezember 2025 war WTI auf 57,35 US-Dollar gefallen, ein Verlust von etwa 20% über das Kalenderjahr.

Das Bild änderte sich abrupt Anfang 2026. US-Angriffe auf Iran lösten am 9. März 2026 einen Intraday-Anstieg auf 115,78 US-Dollar aus, bevor die Preise scharf zurückfielen und Ende April den Bereich von 103–104 US-Dollar erneut testeten, während der Konflikt andauerte.

Das Mitte Juni unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen USA-Iran begann dann, die Kriegsprämie abzubauen. WTI fiel von 90,73 US-Dollar am 1. Juni 2026 auf 70,02 US-Dollar am 29. Juni 2026, womit er etwa 22,1% über seinem Schlusskurs vom Dezember 2025 und 8,7% über seinem Niveau am gleichen Datum ein Jahr zuvor liegt.