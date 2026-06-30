S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Prognose: KI-GewinneDer US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 bilden Large-Cap-US-Aktien ab, wobei die Nasdaq-100-Neugewichtung im Juni CoreWeave und Astera Labs hinzufügte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Der Nasdaq 100 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US Tech 100 (US100) bezeichnet – notiert bei 29.408,30 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 28.948,30 $–29.568,90 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC).
- Der S&P 500 Index – bezeichnet als US 500 (US500) – steht bei 7.393,50 $, nahe seinem Intraday-Hoch von 7.394,70 $ – innerhalb einer Spanne von 7.301,60 $–7.394,70 $
- Der Dow Jones Industrial Average Index – bezeichnet als US Wall Street 30 (US30) – steht bei 51.975,40 $ und bewegt sich innerhalb einer Spanne von 51.678,50 $–52.102 $.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Mehrere Faktoren prägen die Handelssitzung. Die Federal Reserve hielt ihren Leitzins bei ihrer Juni-Sitzung bei 3,50 %–3,75 %, wobei das Federal Open Market Committee (FOMC) die bisherige Formulierung zu Zinssenkungen strich und der Median-Dot-Plot auf eine mögliche Erhöhung später in 2026 hinweist (CNBC, 17. Juni 2026). Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen vom 26. Juni 2026 stellte zudem fest, dass die Zinsen voraussichtlich bis Jahresende unverändert bleiben (Reuters, 26. Juni 2026). KI-bezogene Dynamik hat technologielastige Indizes gestützt, während die Nasdaq-100-Neugewichtung im Juni – wirksam ab 22. Juni 2026 – KI-Infrastruktur-Werte wie CoreWeave (CRWV) und Astera Labs (ALAB) hinzufügte und damit das Engagement des Index in generativer KI-Rechenleistung erhöhte (Stock Titan, 24. Juni 2026). Quartals- und Halbjahres-Neugewichtungsflüsse sind ebenfalls relevante Liquiditätsfaktoren, die mit Positionsanpassungen von Indexfonds bei allen drei Benchmarks zusammenfallen (CNBC, 26. Juni 2026).
Ausblick von Drittanbietern für US-Indizes: KI-Gewinne prägen H2-Prognosen
Stand 29. Juni 2026 spiegeln Prognosen von Drittanbietern für US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 eine Bandbreite von Ausblicken wider, die von der Federal-Reserve-Politik, KI-getriebener Gewinnmomentum, IPO-Marktdynamik und dem anhaltenden Nahostkonflikt geprägt sind, während die Märkte das erste Halbjahr 2026 abschließen.
Goldman Sachs (US 500 Jahresendziel)
Goldman Sachs erhöhte sein Jahresendziel 2026 für den US 500 auf 8.000, von zuvor 7.600. Die Bank prognostizierte einen Gewinn je Aktie von 340 $ für 2026, ein Plus von 24 % im Jahresvergleich, und 385 $ für 2027. Die Revision basierte auf breiter Gewinnübertreffung, wobei rund 85 % der S&P 500-Unternehmen im ersten Quartal 2026 die Schätzungen übertrafen, sowie Erwartungen, dass KI-bezogene Investitionsausgaben und die SpaceX-IPO-Pipeline institutionelle Zuflüsse bis Jahresende unterstützen könnten (MarketBeat, 16. Juni 2026).
Reuters (Konsens großer Broker zum US 500)
Reuters berichtet, dass führende Broker erwarten, dass der US 500 seine Rallye durch 2026 fortsetzt, wobei KI-Momentum und starke Unternehmensgewinne als Haupttreiber genannt werden. Die Übersicht merkt an, dass der Nahostkonflikt zwar Volatilität eingeführt hat, der Konsens unter den großen Sell-Side-Häusern jedoch positiv bleibt, dass der Index die bisherigen Jahresgewinne ins zweite Halbjahr ausdehnt (Reuters, 25. Juni 2026).
MarketBeat (US 500 und IPO-Pipeline-Ausblick)
MarketBeat merkt an, dass Goldman Sachs' Jahresendziel von 8.000 für den US 500 etwa 6 % Aufwärtspotenzial gegenüber dem Niveau von Mitte Juni 2026 impliziert, vor dem Hintergrund breiten Gewinnwachstums, KI-Investitionsausgaben und erneuter IPO-Aktivität, einschließlich SpaceX' Debüt am 12. Juni bei 135 $ je Aktie und vertraulicher S-1-Einreichungen von OpenAI und Anthropic. Der Beitrag weist auch darauf hin, dass der CBOE VIX zwar sein höchstes Niveau seit Anfang April erreichte und die bearishe Privatanlegerstimmung erhöht bleibt, das makroökonomische und Gewinnumfeld jedoch weiterhin den strukturellen Bull-Case unterstützt (MarketBeat, 16. Juni 2026).
Coin Price Forecast (algorithmisches Modell für US 500)
Coin Price Forecast setzt sein Jahresendziel 2026 für den US 500 bei 7.563 an, mit einer Halbjahresschätzung von 7.370. Die Momentaufnahme vom 15. Juni 2026 hatte eine höhere Jahresendmarke von 7.672 getragen, wobei die nachfolgende Revision auf 7.563 den Rückgang des Index vom Niveau 7.431 widerspiegelt, das zu jenem früheren Zeitpunkt verzeichnet wurde (Coin Price Forecast, 28. Juni 2026).
Investing.com (technische Sicht auf US Tech 100)
Investing.com merkt an, dass der US Tech 100 die US-Indizes im Mai 2026 mit einem Plus von über 8 % anführte und damit den etwa 5%igen monatlichen Anstieg des US 500 übertraf, da der Nasdaq im Juni auf Rekordhöhen startete mit nur zwei Distributionstagen. Die Analyse weist darauf hin, dass das Momentum zwar beim Eintritt ins zweite Halbjahr unterstützend blieb, überdehnte Bewertungen und das Risiko enttäuschender KI-Gewinne jedoch wichtige Tests für den Index in den kommenden Monaten darstellten, wobei US 500 und Dow Jones Anfang Juni 2026 ebenfalls auf oder nahe Rekordniveau standen (Investing.com, 1. Juni 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 Kurse: technischer Überblick
Die aktuellen technischen Messungen zeigen gemischte Bedingungen über die drei US-Indizes hinweg, wobei US100 und US500 unter kurzfristigen gleitenden Durchschnitten handeln, während US30 über wichtigen Unterstützungsniveaus hält.
US Tech 100
Der US100-Kurs notiert bei 29.408,30 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC), unter seinem kurzfristigen gleitenden Durchschnitts-Cluster. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs verlaufen bei etwa 29.780 / 28.881 / 26.785 / 25.978, wobei der Kurs auch unter den 10- und 20-Tage-SMAs liegt. Dies lässt das unmittelbare technische Bild zur Unterseite geneigt erscheinen. Der 14-Tage-RSI liegt bei 47,15, ein neutraler Mittelbereichswert, der eher Unentschlossenheit als direktionale Überzeugung widerspiegelt, während der ADX bei 21,29 auf begrenzte Trendmomentum in beide Richtungen hinweist.
Auf der Oberseite ist die erste Referenz das klassische R1 bei 29.571. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 29.856 ins Visier bringen. Nachhaltiger Handel über dem 20-Tage-SMA-Cluster um 29.780 wäre erforderlich, um kurzfristig positive Bedingungen wiederherzustellen.
Bei Rücksetzern dient der klassische Pivot bei 29.073, abgeleitet aus Intraday-Daten, als erste Unterstützungsreferenz. Darunter stellt der 50-Tage-SMA nahe 28.881 die nächste bedeutsame MA-Schwelle dar. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde eine Bewegung in Richtung des S1-Bereichs nahe 28.348 riskieren (TradingView, 29. Juni 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
US 500
Der US500-Kurs notiert bei 7.393,50 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC), unter seinen 10-, 20- und 30-Tage-SMAs bei etwa 7.433 / 7.455 / 7.457, während er über dem 50-Tage-SMA nahe 7.363 hält. Dies lässt den Index in einem Konsolidierungsband zwischen kurzfristigem MA-Widerstand und mittelfristigem MA-Support. Der 14-Tage-RSI liegt bei 46,07, ein unterer neutraler Wert, der nahelegt, dass der jüngste Rücksetzer etwas Momentum absorbiert hat, ohne jedoch bearishe Überzeugung zu etablieren. Der ADX bei 22,41 weist auf einen Trend von moderater statt etablierter Stärke hin.
Auf der Oberseite ist das klassische R1 bei 7.728 das erste zu beobachtende Niveau. Ein überzeugender Tagesschluss durch den 20-Tage-SMA-Cluster um 7.455 wäre die vorläufige Voraussetzung, danach kommen R1 und dann R2 nahe 7.876 ins Visier. Die Ichimoku-Basislinie bei 7.429 liegt knapp über dem aktuellen letzten Kurs und könnte als kurzfristiger Widerstand fungieren.
Bei Rücksetzern bilden der klassische Pivot bei 7.451 und die Ichimoku-Basislinie bei 7.429 zusammen das anfängliche Unterstützungsband. Darunter ist der 50-Tage-SMA nahe 7.363 die wichtige MA-Schwelle. Ein Schluss unter 7.363 würde eine Bewegung in Richtung S1 bei 7.303 riskieren (TradingView, 29. Juni 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
US Wall Street 30
Der US30-Kurs notiert bei 51.975,40 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC), über seinem kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnitts-Stack. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 51.301 / 50.298 / 49.127 / 48.312, wobei die 20-über-50-Ausrichtung intakt ist und der Kurs über allen vier Niveaus handelt. Dies hält das kurzfristige technische Bild positiv. Der 14-Tage-RSI liegt bei 61,12, ein oberer neutraler Wert, der mit positivem Momentum übereinstimmt, während der ADX bei 23,24 einen Trend widerspiegelt, der sich in Richtung etablierter Stärke aufbaut, ohne einen Extremwert zu erreichen. Bull Bear Power bei 712,38 unterstützt ebenfalls das positive technische Bild unter aktuellen Bedingungen.
Auf der Oberseite wurde das klassische R1 bei 51.786 effektiv überschritten, wobei der Kurs darüber handelt. Die nächste Referenz ist der R2-Bereich nahe 52.536. Ein Tagesschluss darüber würde die R3-Zone bei 54.722 wieder in längerfristigen Fokus rücken. Der Hull Moving Average bei 51.917 liegt knapp unter dem letzten Kurs und bietet eine dynamische kurzfristige Unterstützungsreferenz.
Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot bei 50.350 die erste bedeutsame zu beobachtende Unterstützung dar. Darunter bildet der 50-Tage-SMA nahe 50.298 eine eng ausgerichtete MA-Schwelle. Eine nachhaltige Bewegung unter diese Zone würde eine Bewegung in Richtung S1 bei 49.600 und tiefer in Richtung des 100-Tage-SMA nahe 49.127 riskieren (TradingView, 29. Juni 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 Kursverlauf (2025–2026)
Der US Tech 100 (US100) und US 500 (US500) lieferten in den vergangenen zwei Jahren starke Gewinne, obwohl beide Indizes auch scharfe Volatilität navigierten, die durch Handelsschocks, sich ändernde Fed-Erwartungen und geopolitischen Druck ausgelöst wurde, bevor sie sich auf nahezu Rekordniveau erholten.
US Tech 100
Der US100-Kurs eröffnete 2025 bei rund 21.048,40 $. Frühe Gewinne schwanden, als Zolleskaltionen auf die Märkte drückten und den Index auf ein Sitzungstief von 16.343 $ am 7. April 2025 zogen, sein schwächstes Niveau des Jahres. Eine schnelle Umkehr folgte: Der Index kletterte bis zum 9. April 2025 zurück über 19.000 $ und setzte die Erholung fort, schloss 2025 bei etwa 25.222,80 $ – ungefähr 19,8 % über dem Jahresanfang.
Der Anstieg setzte sich 2026 fort. Der Index eröffnete das Jahr nahe 25.287,10 $ und stieg stetig höher, erreichte am 3. Juni 2026 ein Intraday-Rekordhoch von 30.760,10 $ – ein Plus von rund 21,6 % gegenüber der Januar-Eröffnung. Eine scharfe Umkehr folgte am 5. Juni 2026, wobei der Schluss auf 28.736,90 $ fiel, ein Rücksetzer von etwa 6,6 % vom Hoch in zwei Sitzungen. Der Index hat sich seitdem teilweise erholt; US Tech 100 schloss am 29. Juni 2026 bei 29.412,60 $, etwa 16,3 % höher seit Jahresbeginn und 30,1 % höher im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Kurse sind indikativ und können von Live-Marktkursen abweichen.
US 500
Der US500-Kurs eröffnete 2025 bei rund 21.048,40 $. Frühe Gewinne schwanden, als Zolleskaltionen auf die Märkte drückten und den Index auf ein Sitzungstief von 16.343 $ am 7. April 2025 zogen, sein schwächstes Niveau des Jahres. Eine schnelle Umkehr folgte: Der Index kletterte bis zum 9. April 2025 zurück über 19.000 $ und setzte die Erholung fort, schloss 2025 bei etwa 25.222,80 $ – ungefähr 19,8 % über dem Jahresanfang.
Der Anstieg setzte sich 2026 fort. Der Index eröffnete das Jahr nahe 25.287,10 $ und stieg stetig höher, erreichte am 3. Juni 2026 ein Intraday-Rekordhoch von 30.760,10 $ – ein Plus von rund 21,6 % gegenüber der Januar-Eröffnung. Eine scharfe Umkehr folgte am 5. Juni 2026, wobei der Schluss auf 28.736,90 $ fiel, ein Rücksetzer von etwa 6,6 % vom Hoch in zwei Sitzungen. Der Index hat sich seitdem teilweise erholt; US Tech 100 schloss am 29. Juni 2026 bei 29.412,60 $, etwa 16,3 % höher seit Jahresbeginn und 30,1 % höher im Jahresvergleich.
US Wall Street 30
Der US30-Kurs eröffnete 2025 nahe 5.884,20 $ und verbrachte einen Großteil des ersten Quartals in Konsolidierung, bevor der Zollschock im April 2025 den breiteren Markt zusammen mit Technologie-Peers nach unten zog. Der Index erholte sich durch das zweite Halbjahr 2025 und schloss das Jahr nahe 6.813 $ – eine ungefähre Jahresrendite von 15,8 %.
Die Bewegung beschleunigte sich 2026. Der US 500 kletterte im April 2026 durch das 7.000-$-Niveau, erreichte am 2. Juni 2026 ein Hoch von 7.621 $ und hielt sich bis Mitte Juni auf erhöhtem Niveau. Die Fed-Sitzung im Juni – bei der die Zinsen bei 3,50 %–3,75 % gehalten wurden und der Dot-Plot auf eine mögliche Erhöhung später in 2026 hinwies – löste dann einen mehrtägigen Rücksetzer aus. Der Index fiel am 26. Juni auf einen Schluss von 7.333,30 $, bevor er sich erholte. US 500 schloss am 29. Juni 2026 bei 7.394,90 $, etwa 8,5 % höher seit Jahresbeginn.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Kurse sind indikativ und können von Live-Marktkursen abweichen.
US100 vs US500 vs US30: Capital.com Analystenansicht
Der US Tech 100 und US 500 haben in der ersten Hälfte 2026 beachtliche Gewinne verzeichnet, wobei KI-getriebenes Gewinnmomentum und breite Übertreffung von Unternehmensgewinnen einen unterstützenden Hintergrund boten. Die Nasdaq-100-Neugewichtung im Juni 2026 – die KI-Infrastruktur-Werte wie CoreWeave und Astera Labs hinzufügte – spiegelt wider, wie tief das generative KI-Thema in die Large-Cap-Indexzusammensetzung eingebettet ist. Dieses Engagement könnte weiterhin institutionelle Zuflüsse anziehen, führt aber auch Konzentrationsrisiken ein. Die starke Abhängigkeit von einer kleineren Gruppe hochbewerteter Technologieunternehmen bedeutet, dass jede Enttäuschung bei KI-Gewinnlieferung oder Investitionsausgaben-Guidance überproportional auf beide Indizes drücken könnte.
Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen im Juni 2026 bei 3,50 %–3,75 % zu halten und gleichzeitig eine mögliche Erhöhung später im Jahr zu signalisieren, fügt eine weitere Komplexitätsebene hinzu. Ein Umfeld mit länger höheren Zinsen könnte die Bewertungen für wachstumslastige Indizes wie den US Tech 100 komprimieren, obwohl nachhaltiges Gewinnwachstum einen Teil dieses Drucks für den breiteren US 500 ausgleichen könnte. Quartalsend- und Halbjahres-Neugewichtungsflüsse sowie eine aktive IPO-Pipeline fügen kurzfristige Variablen hinzu, die Bewegungen in beide Richtungen verstärken könnten.
Kundenstimmung bei Capital.com für US100-CFDs
Stand 29. Juni 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei US100-CFDs 67,8 % Käufer vs. 32,2 % Verkäufer, was sie im Mehrheits-Kauf-Bereich hält, aber unter extremen Niveaus, wobei Käufer um 35,6 Prozentpunkte vorne liegen. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Kundenstimmung bei Capital.com für US500-CFDs
Stand 29. Juni 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei US500-CFDs 70,4 % Käufer vs. 29,6 % Verkäufer, was sie im Mehrheits-Kauf-Bereich platziert, wobei Käufer um 40,8 Prozentpunkte vorne liegen. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Kundenstimmung bei Capital.com für US30-CFDs
Stand 29. Juni 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei US30-CFDs 61,4 % Käufer vs. 38,6 % Verkäufer, was sie im Mehrheits-Kauf-Bereich hält, aber unter extremen Niveaus, wobei Käufer um 22,8 Prozentpunkte vorne liegen. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 (2026)
- Stand 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC, notiert US100 bei 29.408,30 $, US500 bei 7.393,50 $ und US30 bei 51.975,40 $, wobei alle drei Indizes seit Jahresbeginn im Plus liegen.
- KI-getriebenes Gewinnmomentum bleibt ein gemeinsamer Treiber über die drei Indizes hinweg, wobei die S&P 500-Gewinne im ersten Quartal 2026 um etwa 24 % im Jahresvergleich wuchsen und die Nasdaq-100-Neugewichtung im Juni KI-Infrastruktur-Bestandteile hinzufügte.
- Die Federal Reserve hielt die Zinsen bei ihrer Juni-2026-Sitzung bei 3,50 %–3,75 %, während sie eine mögliche Erhöhung später im Jahr signalisierte, was ein Risiko für länger höhere Zinsen einführt, das auf wachstumslastige Indizes drücken könnte.
- Quartalsend- und H1-Neugewichtungsflüsse, die SpaceX-IPO-Pipeline und geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten fügen kurzfristige Positionierungsvariablen über alle drei Benchmarks hinweg hinzu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wie lautet die Kursprognose für US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30?
Prognosen von Drittanbietern für den US 500 weisen auf eine breite Spanne von 7.563–8.000 für 2026 hin, basierend auf Schätzungen von algorithmischen Modellen und institutionellen Analysten. Ausblicke für den US Tech 100 und US Wall Street 30 bleiben mit vielen der gleichen Treiber verbunden, einschließlich KI-bezogener Gewinne, Federal-Reserve-Politik, IPO-Aktivität und geopolitischer Risiken. Prognosen können sich schnell ändern und sollten nicht als verlässliche Indikatoren für zukünftige Performance behandelt werden.
Könnten US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 steigen oder fallen?
Ja. Der US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 könnten sich in beide Richtungen bewegen, abhängig von Gewinnen, Zinserwartungen, KI-Investitionstrends, Liquiditätsflüssen und breiterer Risikobereitschaft. Ein stärkerer Gewinnhintergrund oder erneutes Technologie-Momentum könnten die Kurse stützen, während länger höhere Zinsen, überdehnte Bewertungen oder geopolitische Störungen auf die Indizes drücken könnten. Technische Niveaus können Referenzpunkte bieten, sagen aber keine zukünftige Marktrichtung voraus.
Sollte ich in US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 investieren?
Ob diese Indizes geeignet sind, hängt von Ihren finanziellen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Marktwissen und Ihrem Handelszeitrahmen ab. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Marktes dar. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie Ihre eigene Recherche durchführen, die Risiken von gehebelten Produkten verstehen und bei Bedarf unabhängige professionelle Beratung einholen.
Kann ich US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können US100-CFDs, US500-CFDs und US30-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Rohstoff-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikobereitschaft einschätzen und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.