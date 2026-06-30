Der Nasdaq 100 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US Tech 100 (US100) bezeichnet – notiert bei 29.408,30 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 28.948,30 $–29.568,90 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC).

(US100) bezeichnet – notiert bei 29.408,30 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 28.948,30 $–29.568,90 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC). Der S&P 500 Index – bezeichnet als US 500 (US500) – steht bei 7.393,50 $, nahe seinem Intraday-Hoch von 7.394,70 $ – innerhalb einer Spanne von 7.301,60 $–7.394,70 $

(US500) – steht bei 7.393,50 $, nahe seinem Intraday-Hoch von 7.394,70 $ – innerhalb einer Spanne von 7.301,60 $–7.394,70 $ Der Dow Jones Industrial Average Index – bezeichnet als US Wall Street 30 (US30) – steht bei 51.975,40 $ und bewegt sich innerhalb einer Spanne von 51.678,50 $–52.102 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Mehrere Faktoren prägen die Handelssitzung. Die Federal Reserve hielt ihren Leitzins bei ihrer Juni-Sitzung bei 3,50 %–3,75 %, wobei das Federal Open Market Committee (FOMC) die bisherige Formulierung zu Zinssenkungen strich und der Median-Dot-Plot auf eine mögliche Erhöhung später in 2026 hinweist (CNBC, 17. Juni 2026). Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen vom 26. Juni 2026 stellte zudem fest, dass die Zinsen voraussichtlich bis Jahresende unverändert bleiben (Reuters, 26. Juni 2026). KI-bezogene Dynamik hat technologielastige Indizes gestützt, während die Nasdaq-100-Neugewichtung im Juni – wirksam ab 22. Juni 2026 – KI-Infrastruktur-Werte wie CoreWeave (CRWV) und Astera Labs (ALAB) hinzufügte und damit das Engagement des Index in generativer KI-Rechenleistung erhöhte (Stock Titan, 24. Juni 2026). Quartals- und Halbjahres-Neugewichtungsflüsse sind ebenfalls relevante Liquiditätsfaktoren, die mit Positionsanpassungen von Indexfonds bei allen drei Benchmarks zusammenfallen (CNBC, 26. Juni 2026).

Ausblick von Drittanbietern für US-Indizes: KI-Gewinne prägen H2-Prognosen

Stand 29. Juni 2026 spiegeln Prognosen von Drittanbietern für US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 eine Bandbreite von Ausblicken wider, die von der Federal-Reserve-Politik, KI-getriebener Gewinnmomentum, IPO-Marktdynamik und dem anhaltenden Nahostkonflikt geprägt sind, während die Märkte das erste Halbjahr 2026 abschließen.

Goldman Sachs (US 500 Jahresendziel)

Goldman Sachs erhöhte sein Jahresendziel 2026 für den US 500 auf 8.000, von zuvor 7.600. Die Bank prognostizierte einen Gewinn je Aktie von 340 $ für 2026, ein Plus von 24 % im Jahresvergleich, und 385 $ für 2027. Die Revision basierte auf breiter Gewinnübertreffung, wobei rund 85 % der S&P 500-Unternehmen im ersten Quartal 2026 die Schätzungen übertrafen, sowie Erwartungen, dass KI-bezogene Investitionsausgaben und die SpaceX-IPO-Pipeline institutionelle Zuflüsse bis Jahresende unterstützen könnten (MarketBeat, 16. Juni 2026).

Reuters (Konsens großer Broker zum US 500)

Reuters berichtet, dass führende Broker erwarten, dass der US 500 seine Rallye durch 2026 fortsetzt, wobei KI-Momentum und starke Unternehmensgewinne als Haupttreiber genannt werden. Die Übersicht merkt an, dass der Nahostkonflikt zwar Volatilität eingeführt hat, der Konsens unter den großen Sell-Side-Häusern jedoch positiv bleibt, dass der Index die bisherigen Jahresgewinne ins zweite Halbjahr ausdehnt (Reuters, 25. Juni 2026).

MarketBeat (US 500 und IPO-Pipeline-Ausblick)

MarketBeat merkt an, dass Goldman Sachs' Jahresendziel von 8.000 für den US 500 etwa 6 % Aufwärtspotenzial gegenüber dem Niveau von Mitte Juni 2026 impliziert, vor dem Hintergrund breiten Gewinnwachstums, KI-Investitionsausgaben und erneuter IPO-Aktivität, einschließlich SpaceX' Debüt am 12. Juni bei 135 $ je Aktie und vertraulicher S-1-Einreichungen von OpenAI und Anthropic. Der Beitrag weist auch darauf hin, dass der CBOE VIX zwar sein höchstes Niveau seit Anfang April erreichte und die bearishe Privatanlegerstimmung erhöht bleibt, das makroökonomische und Gewinnumfeld jedoch weiterhin den strukturellen Bull-Case unterstützt (MarketBeat, 16. Juni 2026).

Coin Price Forecast (algorithmisches Modell für US 500)

Coin Price Forecast setzt sein Jahresendziel 2026 für den US 500 bei 7.563 an, mit einer Halbjahresschätzung von 7.370. Die Momentaufnahme vom 15. Juni 2026 hatte eine höhere Jahresendmarke von 7.672 getragen, wobei die nachfolgende Revision auf 7.563 den Rückgang des Index vom Niveau 7.431 widerspiegelt, das zu jenem früheren Zeitpunkt verzeichnet wurde (Coin Price Forecast, 28. Juni 2026).

Investing.com (technische Sicht auf US Tech 100)

Investing.com merkt an, dass der US Tech 100 die US-Indizes im Mai 2026 mit einem Plus von über 8 % anführte und damit den etwa 5%igen monatlichen Anstieg des US 500 übertraf, da der Nasdaq im Juni auf Rekordhöhen startete mit nur zwei Distributionstagen. Die Analyse weist darauf hin, dass das Momentum zwar beim Eintritt ins zweite Halbjahr unterstützend blieb, überdehnte Bewertungen und das Risiko enttäuschender KI-Gewinne jedoch wichtige Tests für den Index in den kommenden Monaten darstellten, wobei US 500 und Dow Jones Anfang Juni 2026 ebenfalls auf oder nahe Rekordniveau standen (Investing.com, 1. Juni 2026).

Fazit: Über diese Drittanbieter-Quellen hinweg gruppieren sich institutionelle Jahresendziele für den US 500 in einer Spanne von 7.563–8.000 für 2026, mit algorithmischen Modellen am unteren Ende und Goldman Sachs am oberen. Über alle Quellen hinweg sind die Hauptschwankungsfaktoren für alle drei Indizes im zweiten Halbjahr KI-Gewinnlieferung, Unsicherheit über den Fed-Zinspfad und IPO-Pipeline-Momentum.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 Kurse: technischer Überblick

Die aktuellen technischen Messungen zeigen gemischte Bedingungen über die drei US-Indizes hinweg, wobei US100 und US500 unter kurzfristigen gleitenden Durchschnitten handeln, während US30 über wichtigen Unterstützungsniveaus hält.

US Tech 100

Der US100-Kurs notiert bei 29.408,30 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC), unter seinem kurzfristigen gleitenden Durchschnitts-Cluster. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs verlaufen bei etwa 29.780 / 28.881 / 26.785 / 25.978, wobei der Kurs auch unter den 10- und 20-Tage-SMAs liegt. Dies lässt das unmittelbare technische Bild zur Unterseite geneigt erscheinen. Der 14-Tage-RSI liegt bei 47,15, ein neutraler Mittelbereichswert, der eher Unentschlossenheit als direktionale Überzeugung widerspiegelt, während der ADX bei 21,29 auf begrenzte Trendmomentum in beide Richtungen hinweist.

Auf der Oberseite ist die erste Referenz das klassische R1 bei 29.571. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 29.856 ins Visier bringen. Nachhaltiger Handel über dem 20-Tage-SMA-Cluster um 29.780 wäre erforderlich, um kurzfristig positive Bedingungen wiederherzustellen.

Bei Rücksetzern dient der klassische Pivot bei 29.073, abgeleitet aus Intraday-Daten, als erste Unterstützungsreferenz. Darunter stellt der 50-Tage-SMA nahe 28.881 die nächste bedeutsame MA-Schwelle dar. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde eine Bewegung in Richtung des S1-Bereichs nahe 28.348 riskieren (TradingView, 29. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

US 500

Der US500-Kurs notiert bei 7.393,50 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC), unter seinen 10-, 20- und 30-Tage-SMAs bei etwa 7.433 / 7.455 / 7.457, während er über dem 50-Tage-SMA nahe 7.363 hält. Dies lässt den Index in einem Konsolidierungsband zwischen kurzfristigem MA-Widerstand und mittelfristigem MA-Support. Der 14-Tage-RSI liegt bei 46,07, ein unterer neutraler Wert, der nahelegt, dass der jüngste Rücksetzer etwas Momentum absorbiert hat, ohne jedoch bearishe Überzeugung zu etablieren. Der ADX bei 22,41 weist auf einen Trend von moderater statt etablierter Stärke hin.

Auf der Oberseite ist das klassische R1 bei 7.728 das erste zu beobachtende Niveau. Ein überzeugender Tagesschluss durch den 20-Tage-SMA-Cluster um 7.455 wäre die vorläufige Voraussetzung, danach kommen R1 und dann R2 nahe 7.876 ins Visier. Die Ichimoku-Basislinie bei 7.429 liegt knapp über dem aktuellen letzten Kurs und könnte als kurzfristiger Widerstand fungieren.

Bei Rücksetzern bilden der klassische Pivot bei 7.451 und die Ichimoku-Basislinie bei 7.429 zusammen das anfängliche Unterstützungsband. Darunter ist der 50-Tage-SMA nahe 7.363 die wichtige MA-Schwelle. Ein Schluss unter 7.363 würde eine Bewegung in Richtung S1 bei 7.303 riskieren (TradingView, 29. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

US Wall Street 30

Der US30-Kurs notiert bei 51.975,40 $ (Stand: 29. Juni 2026, 10:11 Uhr UTC), über seinem kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnitts-Stack. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 51.301 / 50.298 / 49.127 / 48.312, wobei die 20-über-50-Ausrichtung intakt ist und der Kurs über allen vier Niveaus handelt. Dies hält das kurzfristige technische Bild positiv. Der 14-Tage-RSI liegt bei 61,12, ein oberer neutraler Wert, der mit positivem Momentum übereinstimmt, während der ADX bei 23,24 einen Trend widerspiegelt, der sich in Richtung etablierter Stärke aufbaut, ohne einen Extremwert zu erreichen. Bull Bear Power bei 712,38 unterstützt ebenfalls das positive technische Bild unter aktuellen Bedingungen.

Auf der Oberseite wurde das klassische R1 bei 51.786 effektiv überschritten, wobei der Kurs darüber handelt. Die nächste Referenz ist der R2-Bereich nahe 52.536. Ein Tagesschluss darüber würde die R3-Zone bei 54.722 wieder in längerfristigen Fokus rücken. Der Hull Moving Average bei 51.917 liegt knapp unter dem letzten Kurs und bietet eine dynamische kurzfristige Unterstützungsreferenz.

Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot bei 50.350 die erste bedeutsame zu beobachtende Unterstützung dar. Darunter bildet der 50-Tage-SMA nahe 50.298 eine eng ausgerichtete MA-Schwelle. Eine nachhaltige Bewegung unter diese Zone würde eine Bewegung in Richtung S1 bei 49.600 und tiefer in Richtung des 100-Tage-SMA nahe 49.127 riskieren (TradingView, 29. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 Kursverlauf (2025–2026)

Der US Tech 100 (US100) und US 500 (US500) lieferten in den vergangenen zwei Jahren starke Gewinne, obwohl beide Indizes auch scharfe Volatilität navigierten, die durch Handelsschocks, sich ändernde Fed-Erwartungen und geopolitischen Druck ausgelöst wurde, bevor sie sich auf nahezu Rekordniveau erholten.

US Tech 100

Der US100-Kurs eröffnete 2025 bei rund 21.048,40 $. Frühe Gewinne schwanden, als Zolleskaltionen auf die Märkte drückten und den Index auf ein Sitzungstief von 16.343 $ am 7. April 2025 zogen, sein schwächstes Niveau des Jahres. Eine schnelle Umkehr folgte: Der Index kletterte bis zum 9. April 2025 zurück über 19.000 $ und setzte die Erholung fort, schloss 2025 bei etwa 25.222,80 $ – ungefähr 19,8 % über dem Jahresanfang.

Der Anstieg setzte sich 2026 fort. Der Index eröffnete das Jahr nahe 25.287,10 $ und stieg stetig höher, erreichte am 3. Juni 2026 ein Intraday-Rekordhoch von 30.760,10 $ – ein Plus von rund 21,6 % gegenüber der Januar-Eröffnung. Eine scharfe Umkehr folgte am 5. Juni 2026, wobei der Schluss auf 28.736,90 $ fiel, ein Rücksetzer von etwa 6,6 % vom Hoch in zwei Sitzungen. Der Index hat sich seitdem teilweise erholt; US Tech 100 schloss am 29. Juni 2026 bei 29.412,60 $, etwa 16,3 % höher seit Jahresbeginn und 30,1 % höher im Jahresvergleich.