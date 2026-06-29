Silberpreis Prognose: Dollardruck und Defizit

Silber (XAG) wird um 58,39 $ gehandelt, innerhalb der Intraday-Spanne von 56,10–59,35 $ (Stand: 8 Uhr UTC am 29. Juni 2026). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Reuters berichtete, dass Silber unter Druck geriet, nachdem es bei Edelmetallen zu einer breiten Korrektur kam, während der Hintergrund derselben Woche den US-Dollar und Zinserwartungen in den Fokus rückte (Reuters, 25. Juni 2026). Reuters sagte auch, dass der globale Silbermarkt voraussichtlich 2026 im Defizit bleiben wird, wobei sich die Lücke von 40,3 Millionen Unzen im Jahr 2025 auf 46,3 Millionen Unzen im Jahr 2026 ausweiten soll. Frühere Reuters-Berichte wiesen auf Liquidität und Knappheit am physischen Markt als anhaltende Themen im Silberhandel hin, insbesondere im Kontext von Lagerbestandsabbau und Squeeze-Risiken (Reuters, 15. April 2026).

Silberausblick: Dollardruck trifft auf Defiziterwartungen

Zum Stand vom 29. Juni 2026 deuten Silberprognosen Dritter auf eine Reihe unterschiedlicher Ansichten hin.

Yahoo Finance (Expertenkonsens)

Yahoo Finance berichtete, dass Experten erwarten, dass Silber bis Ende 2026 80 Dollar pro Unze überschreiten wird, wobei einige längerfristige Einschätzungen bis 2030 auf 100 Dollar hinauslaufen. Der Beitrag ordnet dieses Niveau als Teil eines breiteren Expertenkonsenses nach einem volatilen ersten Halbjahr ein, wobei Nachfrage und makroökonomische Bedingungen weiterhin den Ausblick prägen (Yahoo Finance, 9. Juni 2026).

GoldSilver (institutionelle Bandbreite)

GoldSilver berichtete, dass sich die meisten großen institutionellen Prognostiker auf einen Jahresdurchschnitt 2026 von 79–81 Dollar pro Unze konzentrieren. Dies wird mit Prognosen großer Banken und umfragebasierten Schätzungen verknüpft, wobei die Begründung an Industrienachfrage, Angebotsdefizite und den makroökonomischen Hintergrund gebunden ist (GoldSilver, 15. Juni 2026).

Reuters (technische Referenzpunkte)

Reuters merkte an, dass eine nachhaltige Aufwärtsbewegung bei Silber das Hoch vom 6. Februar bei 72,74 $ in Sicht bringen würde, gefolgt von 75,25 $. Der Bericht präsentiert diese Zahlen als technische Referenzmarken nach einer längeren Korrektur, wobei die relative Schwäche gegenüber Gold das kurzfristige Setup prägt (Reuters, 25. Juni 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich Silberpreis-Prognosen Dritter um die hohen 70er bis niedrigen 80er Dollar bei Jahresdurchschnittserwartungen, während nähere technische Referenzpunkte nach der Juni-Korrektur niedriger liegen, um 72,74–75,25 $.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Silber: Aktuelle Makronachrichten

Der aktuelle makroökonomische Hintergrund von Silber bleibt an US-Zinsen, den Dollar und Inflationsdaten gebunden, wobei Reuters und andere Medien hervorheben, wie sich ändernde Zinserwartungen und Währungsbewegungen Mitte 2026 zur Volatilität bei Edelmetallen beigetragen haben (Reuters, 12. Juni 2026). Reuters berichtete am 25. Juni, dass die Silberkorrektur den Markt nach einem starken Rückgang bei Edelmetallen technische Niveaus genau beobachten ließ, wobei angemerkt wurde, dass das Metall seit seinem Allzeithoch im Januar etwa die Hälfte seines Wertes verloren hatte (Reuters, 25. Juni 2026).

Zum Stand vom 25. Juni sagten CNBC und Trading Economics, dass die US-PCE-Inflation in den 12 Monaten bis Mai um 4,1% gestiegen sei, während Reuters berichtete, dass Zins-Futures-Märkte eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember einpreisten, was den Druck auf nicht-renditetragende Metalle verstärkte (CNBC, 25. Juni 2026; Trading Economics, 25. Juni 2026; Reuters, 5. Juni 2026).

Silberpreis: Technischer Überblick

Silber liegt um 58,39 $ auf dem aktuellen Capital.com-Feed (Stand: 8 Uhr UTC am 29. Juni 2026) und wird unter dem Hauptcluster der einfachen gleitenden Durchschnitte gehandelt, das TradingView nahe den 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 66,47, 72,94, 75,95 bzw. 68,69 platziert. Die kürzeren SMAs liegen derzeit über dem letzten Kurs. Der Hull Moving Average (9) von TradingView liegt mit etwa 56,07 näher am Plattformpreis, während die Ichimoku-Basislinie höher bei etwa 67 liegt. Zusammengenommen deuten diese Werte darauf hin, dass die jüngste Spot-Bewegung unter mehrere mittelfristige Trendmarker gefallen ist.

Der 14-Tage-RSI auf TradingView liegt bei etwa 31,44, in einem niedrig-neutralen bis leicht überverkauften Bereich, während der ADX (14) bei etwa 38,19 steht. Dies deutet auf einen etablierten Trendhintergrund hin, anstatt auf einen flachen oder richtungslosen Verlauf.

Bei den klassischen Pivots von TradingView ist die erste Aufwärtsreferenz über dem letzten Kurs der Pivot (P) bei etwa 78,82, mit R1 um 85,84 und R2 bei etwa 96,39 weiter oben. Das rahmt eine breite Lücke zwischen den aktuellen Spot-Niveaus und den nächsten wichtigen Widerstandsmarken ein. Auf der Unterseite definieren der 20-Tage-SMA bei etwa 66,47 und der 100-Tage-SMA nahe 75,95 das Hauptunterstützungsband der gleitenden Durchschnitte in der aktuellen Konfiguration. S1 liegt näher bei 68,27, mit S2 um 61,25 und S3 bei etwa 43,68 als tiefere Referenzen, falls sich die breitere Korrektur fortsetzt (TradingView, 29. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Silberpreisverlauf (2024–2026)

Der Silber-Spotpreis verbrachte den größten Teil von 2024 damit, sich aus den hohen 20er-Dollar-Bereichen nach oben zu arbeiten, wobei der Schlusskurs nahe 29,12 $ am 31. Dezember 2024 das Ende eines stetigen Anstiegs von etwa 28,89 $ zu Jahresbeginn markierte. Bis Mitte 2025 schalteten die Preise einen Gang höher und bewegten sich von etwa 33 $ Anfang April auf die mittleren 30er-Dollar-Bereiche bis Juni, wobei Juni 2025 bei etwa 35,78 $ endete. Dies spiegelte eine Bewegung von der Konsolidierung in eine stärkere Edelmetallphase wider, als die breitere Safe-Haven-Nachfrage zunahm.

Die Dynamik beschleunigte sich Ende 2025 und Anfang 2026. XAG bewegte sich von den niedrigen 40er-Dollar-Bereichen im September 2025 auf über 70 $ bis Dezember und schloss am 26. Dezember 2025 bei etwa 79,31 $, als Reuters berichtete, dass Silber erstmals über 75 $ stieg, angesichts der Erwartungen von US-Zinssenkungen und geopolitischen Spannungen. Die Rallye setzte sich bis Januar fort, wobei XAG am 28. Januar 2026 bei 117,83 $ schloss, während eines spekulativen Anstiegs, der laut Reuters Silber auf neue Rekorde trieb, bevor Ende Januar und Anfang Februar eine scharfe Korrektur einsetzte.

Seitdem hat Silber stark nachgegeben, wobei der Schlusskurs von 95,82 $ am 1. März 2026 auf 58,41 $ am 29. Juni 2026 fiel. Reuters beschrieb die Bewegung als Teil einer breiteren Korrektur, die Silber um etwa die Hälfte von seinem Höchststand fallen ließ, angesichts strafferer Finanzbedingungen und neu bewerteter Zinssenkungshoffnungen.