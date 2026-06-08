Goldpreis prognose: US-Arbeitsmarktdaten erhöhen Zinserwartungen

Gold (XAU/USD) notiert am 8. Juni 2026 um 15:25 Uhr UTC bei 4.316,19 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 4.288,45–4.473,70 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck stammt hauptsächlich vom stärker als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der 172.000 neue Stellen gegenüber einer Konsensschätzung von etwa 80.000–85.000 zeigte (Reuters, 6. Juni 2026). Dies trieb die Zinserhöhungserwartungen der Federal Reserve deutlich nach oben, wobei CME-Futures eine Erhöhung im November mit etwa 50/50-Wahrscheinlichkeit einpreisen. Händler von Zinsfutures hoben die Jahresend-Zinserwartungen anschließend auf etwa 3,87 % an, was auf renditelose Anlagen lastete (BullionVault, 5. Juni 2026). Der festere US-Dollar, der parallel zu den Arbeitsmarktdaten stieg, übte zusätzlichen Druck auf auf Dollar lautende Rohstoffe aus (Reuters, 5. Juni 2026). Anhaltende Spannungen im Nahen Osten, einschließlich des fortdauernden Iran-Konflikts, haben nur teilweise als sicherer Hafen gestützt, da damit verbundene Inflationssorgen auch das Argument für anhaltend hohe Zinsen verstärken (Reuters, 5. Juni 2026).

Goldpreisprognose 2026-2030: Analystensicht auf Kursziele

Stand 8. Juni 2026 haben Goldprognosen Dritter seit Ende Mai bemerkenswerte Revisionen erfahren, wobei mehrere Institutionen kurzfristige Durchschnittswerte gesenkt, aber höhere direktionale Jahresend-Ziele beibehalten haben.

J.P. Morgan (revidierter Jahresdurchschnitt, Jahresend-Ziel beibehalten)

J.P. Morgan senkte seine Prognose für den durchschnittlichen Goldpreis 2026 von 5.708 $/oz auf 5.243 $/oz und verwies auf schwächere kurzfristige Investorennachfrage, die es als „auf ein Rinnsal ausgetrocknet" beschrieb. Die Bank behielt ihr Basis-Szenario für das Jahresend-Ziel von etwa 6.000 $/oz bei, da sie erwartet, dass sich die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder beschleunigt, wobei Zentralbankkäufe und eine Erholung der ETF-Zuflüsse ab H2 2026 die Säulen bleiben, die ihre unveränderte direktionale Einschätzung stützen (Reuters, 18. Mai 2026).

Goldman Sachs (Jahresend-Ziel bekräftigt)

Goldman Sachs bekräftigte in einem Update vom Mai sein Goldpreisziel von 5.400 $/oz für Ende 2026 und behielt die Einschätzung unverändert bei, nachdem Gold von Rekordhöhen nahe 5.600 $/oz Anfang des Jahres zurückgekommen war. Die Bank erklärte, dass Diversifizierung durch Zentralbanken der Schwellenländer und Privatinvestoren sowie anhaltende US-Politikunsicherheit weiterhin ihr strukturelles Argument für Gold stützen (Canadian Mining Report, 20. Mai 2026).

Metals Focus (Gold Focus 2026-Veröffentlichung)

Metals Focus erklärte bei der Präsentation seines Angebots- und Nachfrageberichts Gold Focus 2026 in der ersten Juniwoche, dass die Haupttreiber von 2025 intakt bleiben: US-Politikunsicherheit, anhaltende Bedenken hinsichtlich der langfristigen Dollar-Aussichten, erhöhte geopolitische Risiken und überdehnte Aktienbewertungen. Das Beratungsunternehmen fügte hinzu, dass es zwar erwartet, dass der Inflationsdruck anhält, aber nicht dem wachsenden Konsens folgt, dass US-Federal-Reserve-Zinserhöhungen in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich sind – eine Haltung, die seine relativ konstruktive Einschätzung für Goldpreise untermauert (BullionVault, 5. Juni 2026).

Yahoo Finance (Konsens-Zusammenfassung)

Yahoo Finance berichtete über den jüngsten institutionellen Konsens Ende Mai 2026 und stellte fest, dass J.P. Morgan mit etwa 6.000 $/oz die bullischste Jahresend-Sicht der großen Banken vertritt, während Goldman Sachs bei 5.400 $/oz liegt und UBS vierteljährliche Marken von 5.200 für Juni, 5.400 für September und 5.900 für Dezember 2026 beibehält. Die Zusammenfassung weist auf kurzfristigen Druck durch erhöhte US-Zinserwartungen und steigende Anleiherenditen als Hauptgegengewicht zur strukturellen Nachfrageunterstützung hin, wobei die meisten Banken Jahresdurchschnittsschätzungen gesenkt, aber Jahresend-Ziele weitgehend unverändert gelassen haben (Yahoo Finance, 22. Mai 2026).

MarketScreener (Multi-Broker-Überblick)

MarketScreener berichtete, dass ANZ sein 6.000-$/oz-Goldziel auf Mitte 2027 verschoben hat, was eher eine Verschiebung als eine direkte Herabstufung darstellt, während J.P. Morgans revidierter Durchschnitt von 5.243 $/oz im Kontrast zu direktionalen Jahresend-Zielen steht, die sich bei den großen Brokerhäusern zwischen 5.400 und 6.000 $ gruppieren. Der Überblick stellt fest, dass Brokerhäuser trotz kurzfristigen Drucks weitgehend bullisch für Gold bleiben, wobei schwächere H1-Nachfrage und erhöhte US-Zinsen die gemeinsame Basis für Kürzungen der Durchschnittsprognosen bilden (MarketScreener, 18. Mai 2026).

Fazit: Institutionelle Prognosen für den Jahresdurchschnitt 2026 gruppieren sich nach einer Runde von Herabstufungen bei etwa 5.243 $/oz, während direktionale Jahresend-Ziele materiell höher bei 5.400–6.000 $/oz bleiben. Der gemeinsame Nenner ist kurzfristige Vorsicht aufgrund erhöhter US-Zinserwartungen, die dauerhafter struktureller Nachfrage von Zentralbanken und geopolitischer Risikoprämie gegenüberstehen.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Goldpreis: Technischer Überblick

Gold-Spot-Preise notieren am 8. Juni 2026 um 15:25 Uhr UTC bei 4.316,19 $ und liegen unter dem gesamten gleitenden Durchschnitts-Stack. Die einfachen gleitenden Durchschnitte (SMAs) für 20, 50, 100 und 200 Tage liegen bei etwa 4.517, 4.627, 4.792 bzw. 4.438 $, alle über dem aktuellen Preis. Der exponentielle gleitende 200-Tage-Durchschnitt (EMA) bei 4.382 $ bietet eine nähere Referenz; der Preis ist darunter gefallen, was die bärische kurzfristige Struktur verstärkt, die in der Zusammenfassung der gleitenden Durchschnitte von TradingView sichtbar ist. Der Hull Moving Average (9) bei 4.351 $ liegt knapp über dem aktuellen Kurs und bietet eine nahe dynamische Referenz.

Momentum-Indikatoren auf TradingView sind weitgehend schwach. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) steht bei 34,01, im überverkauften Grenzbereich, aber noch nicht auf einem historisch extremen Niveau. Der Average Directional Index (14) zeigt 27,26, was mit einer etablierten direktionalen Bewegung statt einer Seitwärtsbewegung übereinstimmt. Der Commodity Channel Index (20) bei -209,02 und die Bull Bear Power bei -299,95 deuten ebenfalls auf Abwärtsdruck hin.

Im klassischen Pivot-Framework stellt der Pivotpunkt bei 4.560,80 $ die erste Overhead-Referenz dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 nahe 4.755,69 $ wieder in Sicht bringen. Nach unten ist S1 bei 4.348,06 $ die nächste Unterstützung, mit S2 bei 4.153,17 $ als nächster bedeutender Referenz, falls S1 nachgibt (TradingView, 8. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Goldpreisverlauf (2024–2026)

Der Gold-Spot-Preis schloss 2024 bei 2.624,69 $ und setzte dann eine kräftige Rallye durch 2025 fort, mit einem Gewinn von etwa 64 % über das Jahr, bevor er weiter in 2026 stieg. Die Preise durchbrachen erstmals am 26. Januar 2026 die 5.000-$-Marke inmitten der Nachfrage nach sicheren Häfen, als geopolitische Spannungen, Dollar-Schwäche und massive Zentralbankakkumulation zusammentrafen. Das Metall erreichte am 29. Januar 2026 ein Allzeithoch von 5.595,75 $, etwa 113 % über seinem Niveau von zwei Jahren zuvor.

Es folgte eine scharfe Umkehr. Gold fiel von diesem Höchststand bis März 2026 um mehr als 17 %, da der US-Dollar und die Treasury-Renditen aufgrund erneuter Inflationssorgen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt stiegen, während Händler überdehnte Positionen auflösten. Das Metall stabilisierte sich und erholte sich Mitte April 2026 auf etwa 4.890 $, kurzzeitig gestützt durch Waffenstillstandsoptimismus im Nahen Osten, fiel aber wieder unter 4.700 $, als die Hoffnungen auf eine dauerhafte Lösung abkühlten. Ein stärker als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht für Mai, veröffentlicht am 5. Juni 2026 und 172.000 neue Stellen gegenüber einem Konsens nahe 90.000 zeigend, trieb erneute Verkäufe an und drückte Gold auf ein Zweimonatstief, wodurch die Jahresgewinne ausgelöscht wurden.

Gold-Spot (XAU) schloss am 8. Juni 2026 bei 4.318,27 $, etwa 22,8 % unter dem Januar-Allzeithoch und rund 64,5 % über dem Schluss vom 8. Juni 2025 bei 3.318,24 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.