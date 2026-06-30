Goldpreis prognose (XAU/USD): PCE-Daten, Fed-Zinswetten

Gold (XAU/USD) notiert am 29. Juni 2026 um 8:08 Uhr UTC bei 4.062,47 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 3.990,29–4.090,14 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die teilweise Erholung folgt auf vier aufeinanderfolgende Wochen mit Rückgängen, da die Märkte die Politik der Federal Reserve neu bewertet haben. Die Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh letzte Woche bekräftigten das Engagement der Zentralbank zur Inflationsreduzierung und erhöhten die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember auf etwa 79–88 % laut CME FedWatch Tool (CNBC, 26. Juni 2026). Der Schritt trieb auch den US-Dollar auf ein Jahreshoch und erhöhte den Druck auf nicht-renditetragende, in der Währung notierte Vermögenswerte (Reuters, 23. Juni 2026).

Erneute Handelsunsicherheit bleibt im Fokus, nachdem Präsident Trump am 27. Juni 2026 drohte, 100%ige Zölle auf Länder zu erheben, die Digitalsteuern auf US-Technologieunternehmen erheben (Al Jazeera, 26. Juni 2026). Dies hat Gold eine bescheidene Safe-Haven-Nachfrage beschert, obwohl der breitere Hintergrund weiterhin von Zinsen und dem Dollar geprägt wird. Der Leiter der Rohstoffstrategie bei Saxo Bank bemerkte, dass „das Zusammenspiel erhöhter Anleiherenditen, eines stärkeren Dollars und der Erwartung, dass die Leitzinsen für einen längeren Zeitraum hoch bleiben könnten, das Anlegerinteresse an nicht-renditetragenden Vermögenswerten weiterhin dämpft" (Reuters, 24. Juni 2026).

Goldausblick verschiebt sich, da Fed-Zinswetten Druck auf Preise ausüben

Zum 29. Juni 2026 wurden Gold-Prognosen von Drittanbietern seit Anfang Juni nach unten korrigiert, da die Erwartungen für Zinssenkungen der Federal Reserve nachließen und der US-Dollar auf ein Jahreshoch kletterte.

Citi Research (Drei-Monats- und Sechs-bis-Zwölf-Monats-Ziele)

Citi senkte sein Drei-Monats-Kursziel für Gold auf 4.000 $/oz von 4.300 $/oz und verwies auf stabilisierende Realrenditen, einen kurzfristig stärkeren US-Dollar, nachlassende Zentralbank- und ETF-Nachfrage sowie abnehmende geopolitische Spannungen. Die Bank beließ ihr Sechs-bis-Zwölf-Monats-Ziel unverändert bei 4.500 $/oz und merkte an, dass das kurzfristige Aufwärtspotenzial ohne einen neuen makroökonomischen Schock begrenzt bleibt (Kitco News, 9. Juni 2026).

Deutsche Bank (Q3- und Q4-2026-Quartalsdurchschnitte)

Die Deutsche Bank senkte ihr Q3-2026-Kursziel für Gold auf 4.300 $/oz, eine Kürzung von mehr als 22 % gegenüber ihrer vorherigen Prognose. Sie senkte auch ihr Q4-2026-Ziel auf 4.800 $/oz, eine Reduzierung um 17 % gegenüber der vorherigen Schätzung. Die Bank verwies auf schwächere Anlegernachfrage und eine neu bewertete Fed-Entwicklung, behielt aber bei, dass eine teilweise Erholung in der zweiten Jahreshälfte plausibel bleibt, wenn die Käufe der Zentralbanken anhalten (Kitco News, 23. Juni 2026).

ING Think (Q3- und Q4-2026-Quartalsdurchschnitte)

ING setzte seine Goldprognosen zurück und senkte den Q3-2026-Durchschnitt auf 4.300 $/oz und den Q4-2026-Durchschnitt auf 4.600 $/oz, gegenüber vorherigen Schätzungen von 4.850 $/oz bzw. 5.000 $/oz. Die Bank erklärte, die anhaltende Korrektur werde schwerer zu ignorieren, da die ETF-Nachfrage schwach sei und Safe-Haven-Zuflüsse dünner würden, während geopolitische Risikoprämien nachließen (FXStreet, 24. Juni 2026).

Goldman Sachs (Jahresendziel 2026)

Goldman Sachs senkte sein Jahresendziel 2026 für Gold um 500 $/oz auf 4.900 $/oz, nachdem es im Januar zuvor auf 5.400 $/oz angehoben worden war. Die Analysten Lina Thomas und Daan Struyven erklärten, die Revision spiegle wider, dass von der Federal Reserve nicht mehr erwartet werde, die Zinsen 2026 zu senken, wobei Fed-Lockerungen nun auf Mitte bis Ende 2027 verschoben würden. Die Bank behielt ihr längerfristiges strukturelles Bullen-Szenario bei (Bloomberg, 19. Juni 2026).

J.P. Morgan (Ganzjahresdurchschnitt 2026 und Q4-2026-Richtungsziel)

J.P. Morgan senkte seine Ganzjahresprognose 2026 für den durchschnittlichen Goldpreis auf 5.243 $/oz von 5.708 $/oz und verwies auf schwächere kurzfristige Anlegernachfrage, die die Bank als zu einem Rinnsal vertrocknet beschrieb. Sie behielt ein Richtungsziel für Q4 2026 von 6.000 $/oz bei, basierend auf der Ansicht, dass sich Zentralbanknachfrage und strukturelle Rückenwinde später im Jahr wieder durchsetzen könnten (J.P. Morgan Global Research, 9. Juni 2026).

Fazit: Institutionelle Ziele, die zwischen dem 8. Juni und 29. Juni 2026 erfasst wurden, gruppieren sich nahe 4.300–4.800 $/oz für Q3-2026-Quartalsdurchschnitte. Jahresendziele bleiben stärker geteilt und reichen von 4.900 $/oz bei Goldman Sachs bis 6.000 $/oz bei J.P. Morgan. Der Unterschied hängt weitgehend davon ab, ob die Fed vor Ende 2026 lockert.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gold Spot: Wichtige Makrodaten und bevorstehende Ereignisse

Die erste Verbraucherstimmungs-Momentaufnahme seit der FOMC-Sitzung vom 17. Juni erscheint am 30. Juni, wenn der Conference Board Consumer Confidence Index für Juni fällig ist; neun von 18 Fed-Mitgliedern prognostizierten bei dieser Sitzung mindestens eine Zinserhöhung in 2026 (Reuters, 18. Juni 2026).

Die aktuellsten Harddaten waren der PCE-Bericht des Bureau of Economic Analysis für Mai, veröffentlicht am 25. Juni 2026. Der Gesamt-PCE lag bei 4,1 % im Jahresvergleich, dem höchsten Stand seit April 2023, während der Kern-PCE auf 3,4 % anstieg, im Einklang mit dem Konsens; Energie war der Haupttreiber (CNBC, 25. Juni 2026). Trotz der festen Daten erholte sich Gold von etwa 3.980 $ auf über 4.000 $, da die Zahlen keinen neuen Katalysator über das hinaus boten, was die Märkte bereits eingepreist hatten (FXStreet, 25. Juni 2026).

Die nächsten wichtigen Veröffentlichungen sind JOLTS-Stellenangebote (30. Juni) und der Juni-Arbeitsmarktbericht (3. Juli, vorgezogen vor dem 4. Juli-Bundesfeiertag), die beide die Erwartungen für einen Fed-Schritt im September oder November beeinflussen könnten (Reuters, 18. Juni 2026).

Goldpreis: Technischer Überblick

Gold-Spot-Preise notierten am 29. Juni 2026 um 8:08 Uhr UTC bei 4.062,47 $, unterhalb der täglichen Struktur gleitender Durchschnitte. Die einfachen gleitenden 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte liegen bei etwa 4.228 $, 4.454 $, 4.674 $ bzw. 4.476 $. Der Preis notiert unterhalb der gesamten SMA-Struktur und spiegelt die breitere Korrekturbewegung wider, die sich im Juni 2026 entwickelt hat. Der Hull Moving Average (9) bei 4.011,62 $ liegt knapp unterhalb des Intraday-Tiefs von 3.990,29 $ und könnte als kurzfristiger Referenzpunkt dienen.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 36,31 und platziert ihn in der unteren neutralen Zone, aber nicht bei überverkauften Extremen. Der Average Directional Index bei 41,65 deutet auf ein etabliertes Trendumfeld hin, nicht auf eine Range. Der Stochastic RSI fast (3, 3, 14, 14) bei 57,04 hat sich von jüngsten Tiefs nach oben gedreht, obwohl das breitere Oszillatorbild negativ verzerrt bleibt, mit dem MACD-Level bei -118,41 und Bull Bear Power bei -190,36.

Nach oben ist der klassische Pivot R1 bei 4.346,65 $ die erste bedeutende Widerstandsreferenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 4.967,46 $ in breitere Sicht bringen. Nach unten ist der Bereich um den Hull Moving Average nahe 4.011,62–3.990,29 $ die erste kurzfristige Referenz. Eine nachhaltige Bewegung unter diese Zone würde das S3-Level nahe 3.745,42 $ in den Fokus rücken. Der klassische Pivot-Point bei 4.560,11 $ liegt nun oberhalb und kann als ehemaliger Unterstützungsbereich betrachtet werden, der zum Widerstand wurde, abhängig von der Kursentwicklung (TradingView, 29. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Goldpreis-Historie (2024–2026)

Der Gold-Spot-Preis eröffnete 2025 nahe 2.625 $/oz und bewegte sich in der ersten Jahreshälfte stetig höher. Er notierte in einer relativ engen Spanne von 2.750–3.090 $ im Februar und März, da Zentralbankkäufe und Safe-Haven-Nachfrage die Preise stützten. Die Rallye verstärkte sich im Frühjahr, wobei Spot im März 2025 erstmals über 3.000 $/oz überschritt, teilweise zusammenfallend mit erneuter Zollunsicherheit unter Präsident Trumps zweiter Amtszeit und Dollarschwäche.

Bis Ende Juni 2025 war Gold von diesen Höchstständen zurückgefallen und schloss am 29. Juni 2025 bei 3.264,02 $. Es setzte dann seinen Aufstieg in der zweiten Jahreshälfte fort und schloss 2025 am 31. Dezember bei 4.319,14 $.

Das Tempo der Gewinne beschleunigte sich Anfang 2026. Gold erreichte am 29. Januar 2026 ein Allzeit-Intraday-Hoch von 5.598,39 $, getrieben durch eine Kombination aus geopolitischen Spannungen, Dollarschwäche und starken ETF-Zuflüssen. Es kehrte dann scharf um und fiel bis zum 30. Januar zurück in Richtung 4.686 $.

Ein zweiter Rallye-Versuch brachte Spot Anfang bis Mitte März 2026 wieder über 5.000 $/oz, aber Verkäufer kehrten ab Mitte März zurück. Die Bewegung fiel mit einer Neubewertung der Federal-Reserve-Politik zusammen, da Zinssenkungserwartungen Zinserhöhungswetten wichen. Diese Verschiebung drückte Gold zusammen mit einem festeren Dollar und nachlassenden geopolitischen Risikoprämien im Mai und Juni nach unten. Spot erreichte am 24. Juni 2026 ein Intraday-Tief von 3.959,33 $, das schwächste Niveau seit November 2025.

Gold Spot (XAU) schloss am 29. Juni 2026 bei 4.062,84 $, etwa 6,1 % niedriger seit Jahresbeginn gegenüber der Eröffnung am 1. Januar 2026 nahe 4.327 $, aber 24,5 % höher im Jahresvergleich.

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