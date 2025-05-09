StartseiteMarktanalyseAusblick DAX und Wall Street: Iran-Konflikt weiter im Fokus – Anleger hoffen wieder

Ausblick DAX und Wall Street: Iran-Konflikt weiter im Fokus – Anleger hoffen wieder

In der neuen Handelswoche könnte der Nahostkonflikt nach wie vor die bestimmende Thematik bleiben.
Von Timo Emden
Dax- Frankfurt, Germany
Photo: Shutterstock.com

Die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Weltwirtschaft dürfte Anleger zudem immer wieder Kopfzerbrechen bereiten. Nachdem sich die USA und der Iran auf eine Waffenruhe geeinigt hatten, bleibt die Unsicherheit über die geopolitischen Entwicklungen weiterhin bestehen. So soll es am Samstag (11.04.2026) in Pakistan erste Gespräche zwischen Washington und Teheran geben. Trump hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass ein dauerhaftes Abkommen erzielt und eingehalten werden könne.

Auch aus Sicht des Wirtschaftskalenders könnte es immer wieder Impulse geben, auch wenn besagter Kalender vergleichsweise überschaubar ausfallen dürfte.

US-Erzeugerpreise und chinesische Konjunkturdaten im Fokus

Am Dienstag werden etwa die US-Erzeugerpreise erwartet (14:30 Uhr).

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04:00 Uhr) stehen wichtige chinesische Konjunkturdaten auf der Agenda. Erwartet wird die Rate für das Bruttoinlandsprodukt, Werte zur Industrieproduktion als auch zu den Einzelhandelsumsätzen.

US-Geldpolitik könnte wieder verstärkt in den Fokus rücken

Neben den Entwicklungen im Iran-Konflikt könnten sich Anleger auch wieder immer wieder den geldpolitischen Entwicklungen in den USA widmen.

Am 29. April will die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) laut Plan über das zukünftige Leitzinsniveau entscheiden. Zuletzt (09.04.2026) signalisierte das Fed-Watch-Tool der CME Group, dass 99,5 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Zinspause rechnen und lediglich 0,5 Prozent, dass es zu einer Zinserhöhung in Höhe eines Viertelprozentpunkts kommt. Das Zinsband selbst liegt derzeit bei 3,50 bis 3,75 Prozent.

Unklar bleibt, wie der US-amerikanische Währungshüter auf die durch den Iran-Krieg möglichen Inflationsrisiken reagieren wird. Dabei dürfte Investoren nach wie vor insbesondere verstärkt die Frage beschäftigen, ob die für die Schifffahrt bedeutende Straße von Hormus nachhaltig bzw. dauerhaft für den globalen Schiffsverkehr wieder geöffnet wird. Vor Ausbruch der militärischen Eskalation verlief durch die strategische Meerenge ca. ein Fünftel der globalen Öl- und Flüssiggastransporte.

Last but not least rückt am Freitagabend eine Rede durch Thomas Barkin von dem Fed-Notenbankableger aus Richmond in den Blickpunkt, welche geldpolitische Impulse hervorbringen (18:15 Uhr) könnte. Anleger sollten besagte Rede nach entsprechenden Hinweisen abklopfen.

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