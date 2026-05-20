Gold (XAU/USD) wird am 18. Mai 2026 um 13:29 Uhr UTC bei 4.552,26 $ gehandelt, innerhalb einer Tagesspanne von 4.494,18–4.662,24 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck hat sich in die neue Woche fortgesetzt, da steigende US-Staatsanleiherenditen – die 10-jährige Benchmark liegt nahe einem Jahreshoch – weiterhin die Opportunitätskosten für das Halten von nicht verzinslichem Edelmetall erhöhen (CNBC, 15. Mai 2026). Ein festerer US-Dollar hat Gold auch für Käufer mit anderen Währungen teurer gemacht (Reuters, 15. Mai 2026). Anhaltende US-Iran-Spannungen im Nahen Osten haben die Inflationssorgen verstärkt, was die Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der Federal Reserve verringern und hawkishe Zinswetten im Fokus halten könnte (Modern Diplomacy, 12. Mai 2026). Die Nachfrage von Zentralbanken, einschließlich Nettokäufen von 244 Tonnen im ersten Quartal 2026 – ein Plus von 3 % im Jahresvergleich – bietet eine grundlegende Unterstützungsebene, war jedoch nicht ausreichend, um den kurzfristigen Druck durch Realzinsen und Dollarstärke auszugleichen (World Gold Council, 29. April 2026).

Goldprognose: Zinserwartungen prägen Prognosen Dritter

Zum 18. Mai 2026 zeigen Goldprognosen Dritter eine breite Spanne an Ansichten, die durch unterschiedliche Annahmen zur US-Geldpolitik, Zentralbanknachfrage, geopolitischen Risiken und Investorenpositionierung geprägt sind.

J.P. Morgan (Jahresdurchschnitt, nach unten revidiert)

J.P. Morgan senkte seine Prognose für den durchschnittlichen Goldpreis 2026 von 5.708 $/oz auf 5.243 $/oz und verwies auf schwächere kurzfristige Investorennachfrage, nachdem das Kundeninteresse „auf ein Rinnsal versiegt" sei. Die Bank erwartet dennoch, dass sich die Preise bis Jahresende in Richtung 6.000 $ erholen werden, wobei die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2026 aufgrund fortgesetzter Diversifizierung der Zentralbankreserven und verbesserter ETF-Zuflüsse wieder beschleunigt (Reuters, 2. Februar 2026).

ANZ (Jahresendziel, gekürzt)

ANZ kürzte sein Jahresendziel für den Goldpreis auf 5.600 $/oz und verschob sein vorheriges Ziel von 6.000 $ von Anfang 2027 auf Mitte 2027. Die Bank begründete die Revision mit anhaltenden Inflationserwartungen, erhöhten US-Staatsanleiherenditen und einem stärkeren Dollar, die Gold kurzfristig belasten, bevor strukturelle Nachfrage einflussreicher wird (MarketScreener, 18. Mai 2026).

International Business Times (Konsensüberblick)

IBTimes berichtete unter Bezugnahme auf die Reuters-Umfrage vom April 2026 unter 31 Analysten und den damals gültigen Prognosen großer Banken, dass die Median-Konsensprognose bei etwa 4.916 $/oz für den Jahresdurchschnitt 2026 liegt – unterhalb von J.P. Morgans Jahresendziel von 6.300 $ und Goldman Sachs' 5.400 $. Der Artikel weist darauf hin, dass die Lücke zwischen konservativen Konsensschätzungen und höheren Bankzielen unterschiedliche Annahmen über das Tempo der Zinssenkungen der Federal Reserve und die Dauerhaftigkeit der Zentralbankkäufe widerspiegelt (International Business Times, 13. Mai 2026).

Moneymagpie (Multi-Bank-Zusammenfassung)

Moneymagpies Übersicht über wichtige institutionelle Ansichten stellt fest, dass Goldman Sachs ein Jahresendziel 2026 von 5.400 $/oz vertritt, während UBS ein Basisszenario nahe 5.900 $ mit einem Aufwärtsszenario von 6.200 $ beibehält – beide verweisen auf ETF-Nachfrage, Zentralbankakkumulation und geopolitische Risiken als Haupttreiber. Vorsichtigere Konsensschätzungen im Bereich von 4.700–5.000 $ gehen davon aus, dass die Zinssätze relativ erhöht bleiben und die Investorennachfrage in der zweiten Jahreshälfte weniger aggressiv wird (Moneymagpie, 7. Mai 2026).

Über diese Mai-2026-Aktualisierungen hinweg gruppieren sich die Prognosen für den Jahresdurchschnitt 2026 nach einer Runde kurzfristiger Herabstufungen im Bereich von 4.900–5.600 $, wobei die direktionalen Jahresendziele großer Banken mit 5.400–6.300 $ höher bleiben und schwächere Investorennachfrage sowie steigende Realzinsen als gemeinsame Treiber hinter den jüngsten Revisionen genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gold-Spot: Wichtige makroökonomische Veröffentlichungen im Blick

Mehrere geplante Datenpunkte und Ereignisrisiken könnten Gold-Spot (XAU) in den kommenden Tagen beeinflussen, angesichts der Sensibilität des Metalls gegenüber US-Zinserwartungen, Dollar-Richtung und Safe-Haven-Nachfrage.

FOMC-Protokoll (21. Mai 2026): Das Protokoll der Mai-Sitzung ist für den 21. Mai 2026 fällig. Die Märkte werden sich auf die Formulierungen zur Inflationspersistenz und zum Timing von Zinssenkungen konzentrieren; ein hawkisher Ton könnte den Realzinsdruck verstärken, der Gold Mitte Mai belastet hat, wobei die 10-jährige US-Staatsanleiherendite am 15. Mai 2026 bei 4,59 % schloss – dem höchsten Stand seit Monaten – während eine dovische Lesart die Opportunitätskosten für das Halten von nicht verzinslichem Edelmetall verringern könnte (US Treasury, 15. Mai 2026).

UK-VPI (21. Mai 2026): Das Office for National Statistics veröffentlicht am 21. Mai 2026 die April-Inflationsdaten. Eine deutlich erhöhte Ablesung könnte globale Inflationsnarrative verstärken und Golds Rolle als Inflationsschutz in Multi-Währungs-Portfolios unterstützen (Reuters, 15. Mai 2026).

US-Flash-PMI und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (22. Mai 2026): S&P Globals vorläufiger zusammengesetzter PMI für Mai und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden beide am 22. Mai 2026 erwartet; schwächere Werte bei beiden Kennzahlen würden typischerweise in die Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve einfließen, die eine wichtige kurzfristige Variable für die Goldpreisbildung bleiben, wobei die jüngsten Antragszahlen für die Woche zum 2. Mai 2026 bei 200.000 Erstanträgen lagen (The Washington Post, 7. Mai 2026).

Geopolitisches Risiko: US-Iran-Atomverhandlungen und breitere Waffenstillstandsentwicklungen im Nahen Osten haben keinen festen Zeitplan, bleiben aber aktive Ereignisrisiken; jeder Zusammenbruch der Gespräche hat, wie im April und Anfang Mai 2026 beobachtet, sofortige Safe-Haven-Nachfrage nach Gold ausgelöst (Modern Diplomacy, 12. Mai 2026).

Goldpreis: Technischer Überblick

Gold-Spot-Preise werden am 18. Mai 2026 um 13:29 Uhr UTC bei 4.552,26 $ gehandelt und liegen unter allen vier wichtigen gleitenden Tagesdurchschnitten. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs gruppieren sich zwischen 4.649–4.794 $ und bilden einen potenziellen Bereich von Overhead-Widerstand. Der Preis liegt auch unter der Ichimoku-Basislinie bei 4.685,98 $ und dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt bei 4.646 $, was mit schwächeren kurzfristigen Momentum-Bedingungen übereinstimmt, die im Moving-Average-Panel von TradingView sichtbar sind.

Momentum-Indikatoren zeigen in eine ähnliche Richtung. Der 14-Tage-RSI liegt bei 40,62, eine niedriger-neutrale Ablesung, die schwächeres Momentum widerspiegelt, aber noch keine überverkauften Bedingungen anzeigt. Der MACD-Level (12, 26) liegt bei −31,59, unter seiner Signallinie. Der Hull Moving Average (9) bei 4.571,60 $ hat sich ebenfalls nach unten gedreht, was mit kurzfristigem Verkaufsdruck übereinstimmt.

Auf der Oberseite ist der klassische Pivot-Punkt bei 4.674,57 $ die nächste Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Level würde R1 bei 4.839,04 $ in Sichtweite bringen, mit R2 nahe 5.056,01 $ als nächstem breiterem Level. Bei Rücksetzern ist S1 bei 4.457,59 $ die erste klassische Unterstützungsreferenz, wobei der 200-Tage-SMA bei 4.348,29 $ das tiefere Moving-Average-Niveau darstellt. Eine nachhaltige Bewegung unter S1 würde einen Test dieses längerfristigen Levels riskieren (TradingView, 18. Mai 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Goldpreisverlauf (2024–2026)

Der Gold-Spot-Preis wurde im Mai 2024 nahe 2.420 $ gehandelt und konsolidierte nach einem kurzen Anstieg auf 2.450 $ am 20. Mai inmitten schwächerer US-Dollar-Bedingungen. Die Preise bewegten sich dann im Sommer 2024 in einer relativ engen Spanne von 2.290–2.480 $, bevor sie im Herbst anstiegen, wobei eine Bewegung über 2.700 $ im Oktober mit der Safe-Haven-Nachfrage vor den US-Wahlen zusammenfiel.

Gold schloss 2024 nahe 2.625 $ und baute 2025 auf dieser Basis auf. Ein stetiger Anstieg führte die Preise erstmals im März 2025 über 3.000 $, bevor ein April-Ausverkauf – der mit breiterer Marktvolatilität und Zollunsicherheit zusammenfiel – das Metall am 9. April kurzzeitig in Richtung 2.972 $ zog. Der Preis erholte sich später, wobei Gold bis zum Spätsommer und Herbst in der Spanne von 3.400–3.800 $ gehandelt wurde, da die Zentralbanknachfrage und geopolitische Risiken weiterhin Haven-Zuflüsse unterstützten.

Die größten Bewegungen kamen Anfang 2026. Gold erreichte am 28. Januar ein Rekordhoch von 5.598 $, getrieben von institutionellen Zuflüssen und Safe-Haven-Positionierung, bevor eine bedeutende Korrektur die Preise zurückzog. Eine teilweise Erholung bis April verblasste im Mai inmitten steigender Realzinsen und Dollarstärke.

Gold-Spot (XAU) schloss am 18. Mai 2026 bei 4.550,45 $ – etwa 18,8 % unter dem Rekordhoch vom Januar 2026, aber rund 40,8 % höher im Jahresvergleich.