Silber (XAG) wird zum Zeitpunkt 21. April 2026, 11:25 Uhr UTC bei 78,87 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 78,60–80,39 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Dollar-Schwäche und anhaltende strukturelle Angebotssorgen stützen weiterhin das Metall. Der US-Dollar stand Mitte bis Ende April 2026 durchweg unter Druck und unterstützte die Nachfrage nach auf Dollar lautenden Rohstoffen wie Silber (Moneta Markets, 16. April 2026). Das Silver Institute und Metals Focus bestätigten in ihrer am 15. April 2026 veröffentlichten World Silver Survey, dass für den globalen Silbermarkt ein sechstes aufeinanderfolgendes jährliches Angebotsdefizit prognostiziert wird, wobei das Defizit für 2026 auf 46,3 Millionen Feinunzen geschätzt wird, ein Anstieg von 15 % gegenüber 40,3 Millionen Unzen im Jahr 2025 (Silver Institute / Metals Focus, 10. Februar 2026). Silbers doppelte Rolle sowohl als sicherer Hafen als auch als Industriemetall, wobei der industrielle Verbrauch aus Solar-, EV- und Halbleitersektoren als strukturelle Nachfragebasis genannt wird, hat das Anlegerinteresse angesichts anhaltender Unsicherheit über die US-Handelspolitik hoch gehalten (European Business Magazine, 25. Februar 2026).

Silberpreis-Prognose 2026-2030: Analystenansicht zu Kurszielen

Zum Stand 21. April 2026 spiegeln Silber-Prognosen Dritter stark divergierende Ansichten wider, die durch ein strukturelles Angebotsdefizit im sechsten aufeinanderfolgenden Jahr, erhöhte Volatilität nach Januar und Unsicherheit darüber geprägt sind, ob industrielle Nachfragezerstörung bei hohen Preisen weitere Gewinne begrenzen wird.

Bloomberg Intelligence (seitwärtsgerichteter Ausblick)

Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, erklärt in seiner Metallanalyse vom April 2026, dass die Silberpreise wahrscheinlich jahrelang zwischen 50 und 100 $ schwanken werden. Er argumentiert, dass der Anstieg des Metalls im Januar 2026 auf 121,65 $/Unze einen generationenübergreifenden Höchststand darstellen könnte, wobei die Nachfragezerstörung durch preissensible Industrienutzer als strukturelle Obergrenze wirke. McGlone weist darauf hin, dass Silbers Allzeithoch vom September 2011 mehr als ein Jahrzehnt lang nicht überschritten wurde, und warnt, dass eine Wiederholung des langanhaltenden seitwärtsgerichteten Handels angesichts nachlassender spekulativer Positionierung ein plausibles Ergebnis sei (Kitco News, 16. April 2026).

Silver Institute / Metals Focus (World Silver Survey 2026)

Die World Silver Survey 2026 veröffentlicht kein formelles Spot-Preisziel, prognostiziert aber, dass sich das globale Silber-Angebotsdefizit 2026 auf 46,3 Millionen Unzen ausweiten wird, ein Anstieg von 15 % gegenüber 40,3 Millionen Unzen im Jahr 2025, wobei anhaltende Abflüsse aus oberirdischen COMEX- und Londoner Tresorbeständen als wichtiger Preisunterstützungsmechanismus genannt werden. Die Umfrage charakterisiert das aktuelle Umfeld als Preisfindungsphase, wobei die Spanne von 70 – 80 $/Unze als Bereich beschrieben wird, in dem nach dem Januar-Ausverkauf starke physische Unterstützung etabliert wurde (Silver Institute / Metals Focus, 10. Februar 2026).

J.P. Morgan (Jahresdurchschnittsprognose)

J.P. Morgan hält an seiner Prognose für den durchschnittlichen Silberpreis 2026 von 81 $/Unze fest, mit Quartalsprognosen zwischen 84 $/Unze im Q1 und 85 $/Unze im Q4, wobei knappes physisches Angebot und strukturelle industrielle Nachfrage als Hauptstützen genannt werden, während darauf hingewiesen wird, dass das Metall bei starken Anlegerzuflüssen über das Ziel hinausschießen kann. Die Bank räumt ein, dass diese Zahlen einen Jahresdurchschnitt darstellen, kein Jahresendziel, und dass spekulative Positionierung ein wesentliches Risiko bleibt, sollten die Fundamentaldaten nicht mit den Preisniveaus Schritt halten (TheStreet, 20. Februar 2026).

Goldman Sachs (Grüne-Transformation-These)

Goldman Sachs prognostiziert, dass Silber 2026 durchschnittlich 85 – 100 $/Unze erreichen wird, und beschreibt das Metall als primäres strategisches Metall der grünen Transformation angesichts steigender Nachfrage aus Solarmodulen, KI-bezogener Hardware und Elektrofahrzeugen, wobei dünne Tresorbestände in London als potenzieller Verstärker kapitalflussgetriebener Preisspitzen genannt werden. Die Firma argumentiert, dass das strukturelle Angebotsdefizit anhaltende Bewegungen unter 70 $/Unze zunehmend erschwert, veröffentlicht jedoch keinen einzelnen Jahresendpreispunkt (Finance Magnates, 7. April 2026).

Bank of America (Verhältnis-Kompressionsszenario)

Michael Widmer, Leiter der Metallforschung bei Bank of America, hält an einer Jahresendzielspanne 2026 von 135 – 309 $/Unze fest, die aus zwei Gold-Silber-Verhältnis-Kompressionsszenarien abgeleitet wird: 135 $/Unze wendet das 2011er-Verhältnistief von 32:1 bei Gold nahe 5.000 $/Unze an, während 309 $/Unze das extreme 1980er-Hunt-Brothers-Verhältnis von 14:1 anwendet. Widmer räumt ein, dass beide Szenarien eher historisch fundiert als Basisfall-Projektionen sind, wobei COMEX-Bestandsabflüsse und physische Verknappung als Hauptvoraussetzungen für das Erreichen beider Niveaus genannt werden (TheStreet, 16. April 2026).

Im April 2026 veröffentlichte Ziele umfassen eine breite Spanne, von McGlones mehrjähriger Handelsspanne von 50 – 100 $/Unze über Goldman Sachs' Durchschnitt von 85 – 100 $/Unze, J.P. Morgans Jahresdurchschnitt von 81 $/Unze bis zu Bank of Americas verhältnisbasiertem Bullenszenario von 135 – 309 $/Unze, wobei ein sechstes aufeinanderfolgendes Angebotsdefizit und Dollar-Schwäche die am häufigsten genannten Treiber über alle Quellen hinweg sind.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Silberpreis: Technischer Überblick

Silber Spot wird zum Stand 21. April 2026, 11:25 Uhr UTC bei 78,87 $ gehandelt, oberhalb seines klassischen Pivot-Punkts bei 77,52 $ und innerhalb einer weitgehend konstruktiven gleitenden Durchschnittskonfiguration.

Im Tageschart liegt der Silber-Futures-Preis über den 20/50/100-Tage-SMAs bei etwa 74,83 $ / 79 $ / 77,81 $, wobei der 200-Tage-SMA deutlich darunter bei etwa 60,69 $ liegt. Der 50-Tage-SMA bei 79 $ ist die nächstgelegene Overhead-Referenz innerhalb des Clusters und liegt geringfügig über dem letzten Schlusskurs. Der Hull Moving Average (9) bei 80,44 $ liegt über dem aktuellen Preis, was darauf hindeutet, dass sich das kurzfristige Momentum von seinem jüngsten Tempo zurückgezogen hat.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 53,74, was ihn im oberen neutralen Bereich platziert und darauf hinweist, dass die Bedingungen weder überdehnt sind noch Anzeichen von Verteilung zeigen, während der Average Directional Index bei 17,57 auf einen Trend von moderater statt etablierter Stärke hinweist.

Nach oben stellt das klassische R1 bei 94,02 $ die nächste Pivot-Referenz dar; ein anhaltender Tagesschluss über 79 $, der mit dem 50-Tage-SMA übereinstimmt, müsste zunächst etabliert werden, bevor dieses Niveau in Sicht kommt. Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 77,52 $ einen ersten Referenzpunkt, wobei der 100-Tage-SMA nahe 77,81 $ einen nahegelegenen Unterstützungsbereich bildet; eine Bewegung unter diesen Bereich würde S1 bei 58,64 $ ins breitere Bild bringen (TradingView, 21. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Silberpreis-Historie (2024–2026)

Der Silber-Spot-Preis schloss 2024 bei 28,91 $ und verbrachte einen Großteil des Jahres in einer Konsolidierung im Bereich der hohen 20er- bis niedrigen 30er-Dollar. Das Metall begann Ende 2024 an Momentum zu gewinnen, und zu Beginn des Jahres 2026 waren die Preise bereits auf 72,70 $ am 1. Januar gestiegen, fast eine Verdopplung gegenüber dem Dezember-2024-Schlusskurs, angetrieben durch eine Kombination aus Dollar-Schwäche, Safe-Haven-Nachfrage und einem sich ausweitenden physischen Angebotsdefizit.

Die dramatischste Bewegung erfolgte Ende Januar 2026, als XAG auf ein Intraday-Hoch von 121,69 $ am 29. Januar anstieg, bevor es stark zurückging. Bis zum 5. Februar waren die Preise auf 67,27 $ gefallen, als sich der anfängliche Anstieg zurückbildete. Silber erholte sich dann teilweise und erreichte am 1. März 2026 95,82 $, bevor es Ende März erneut ausverkauft wurde, wobei das Metall am 23. März Tiefs nahe 61,06 $ berührte, inmitten erneuter Volatilität.

Silber Spot schloss am 21. April 2026 bei 79,02 $, was etwa 8,7 % seit Jahresbeginn und 141,2 % im Jahresvergleich entspricht.