US Crude Oil ist ein CFD, der den Preis von WTI-Rohöl abbildet, während Brent Crude Oil ein CFD ist, der den Preis von Brent-Rohöl abbildet. CFDs werden auf Margin gehandelt, Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken.

US Crude Oil (US Crude) wurde am 21. April 2026 um 10:39 Uhr UTC im Feed von Capital.com bei 86,767 $ gehandelt und bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 85,832 $ und 88,462 $, während Brent Crude Oil (Brent Crude) bei 91,48 $ notierte, innerhalb einer Spanne von 90,184–93,160 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Ölpreise fielen am Dienstag im frühen europäischen Handel inmitten der Erwartungen, dass die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in dieser Woche fortgesetzt werden, was die Aussicht auf weniger Versorgungsunterbrechungen durch die Straße von Hormuz erhöht, wo die Schiffstransits seit der Schließung am 4. März 2026 deutlich unter dem historischen Durchschnitt von 138 täglichen Durchfahrten liegen (CNBC, 20. April 2026). Der zweiwöchige Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran läuft am Mittwoch aus, wobei ein hochrangiger iranischer Beamter Berichten zufolge eine Teilnahme an einer neuen Verhandlungsrunde in Pakistan erwägt, was die Versorgungsrisikoprämie dämpft, die die Rallye am Montag antrieb (Reuters, 20. April 2026).

Rohölpreis-Prognose 2026-2030: Analysten-Kurszielansicht

Zum Stand vom 21. April 2026 wurden die Rohölprognosen von Drittanbietern angepasst, da die anhaltenden Versorgungsunterbrechungen in der Straße von Hormuz weiterhin Aufwärtsrevisionen an den Research-Desks der Banken erzwingen.

WTI-Prognosen

Goldman Sachs (Q2- und Q4-2026-revidierter Ausblick)

Goldman Sachs setzt seinen WTI-Durchschnitt für April 2026 bei etwa 79 $/Barrel an, was mit seiner Ende März veröffentlichten Gesamtjahresprognose für WTI von 79 $/Barrel übereinstimmt, während die Bank für Q4 2026 ein Basisszenario von 67 $/Barrel für WTI prognostiziert, da sich die Versorgungsunterbrechungen in der zweiten Jahreshälfte abschwächen. Die Bank beschreibt die Hormuz-Schließung als den größten jemals auf dem globalen Rohölmarkt verzeichneten Versorgungsschock, wobei Q2 2026 die höchste Preisauswirkung trägt, bevor Umleitung und Normalisierung den Ausfall teilweise ausgleichen (The Street, 14. März 2026).

Morgan Stanley (mittelfristige WTI-Ansicht, beibehalten April 2026)

Morgan Stanley belässt seine mittelfristige WTI-Preisannahme bei 70 $/Barrel, angehoben von 65 $/Barrel nach einer 44%igen Aufwärtsrevision seiner WTI-Preisprognose für 2026 am 25. März. Die Bank geht davon aus, dass die Hormuz-Exporte bis April gedämpft bleiben, im Zeitraum Mai–Juli etwa 70 % des Rückgangs wieder aufholen und erst bis Oktober 2026 auf stabilere Niveaus zurückkehren, was WTI kurzfristig im Vergleich zur mittelfristigen Marke erhöht hält (Sahm Capital, 13. April 2026).

Citi (3-Monats-WTI-Ziel)

Citigroup setzt in ihrer Research-Note vom März 2026 ein Drei-Monats-Kursziel für WTI-Rohöl bei etwa 104 $/Barrel an, zusammen mit einer kurzfristigen Brent-Basislinie von 110–120 $/Barrel. Die Bank erwartet, dass sich der Konflikt im Nahen Osten Mitte bis Ende April 2026 zu beruhigen beginnt, wobei WTI und Brent dann bis Ende 2026 in ihrem Basisszenario in Richtung 70–80 $/Barrel zurückfallen (TradingKey, 18. März 2026).

Brent-Prognosen

Barclays (Brent-Gesamtjahr 2026, risikogewichtet)

Barclays hält an einer Brent-Prognose für das Gesamtjahr 2026 von 85 $/Barrel fest und merkt an, dass diese Zahl mit einer schnellen Normalisierung der Hormuz-Durchflüsse übereinstimmt, während sie darauf hinweist, dass Verzögerungen oder weitere Eskalationen den Durchschnitt wesentlich höher treiben würden. Analyst Amarpreet Singh stellt fest, dass die Hormuz-Transitflüsse trotz des Waffenstillstands gedämpft geblieben sind, wobei die Versorgungsunterbrechungen auf geschätzte 13–14 Millionen Barrel pro Tag laufen, was das Risiko nach oben verschiebt (OE Digital Energy News, 9. April 2026).

Morgan Stanley (Q2 und Q3 2026 Brent, beibehalten)

Morgan Stanley belässt seine Brent-Prognose unverändert bei 110 $/Barrel für Q2 2026 und 100 $/Barrel für Q3 2026, bevor sie 2027 auf etwa 80 $/Barrel zurückgeht. Die Bank erwartet, dass die Ölversorgungsketten Monate brauchen werden, um sich zu normalisieren, selbst wenn eine Wiedereröffnung von Hormuz erreicht wird, was die kurzfristige Preisprämie bis weit in das dritte Quartal hinein intakt hält (Sahm Capital, 13. April 2026).

Citi (Q2 2026 Brent-Basisszenario und Bull-Szenario)

Citigroup prognostiziert für Q2 2026 einen durchschnittlichen Brent-Preis von 95 $/Barrel in ihrem Basisszenario und 130 $/Barrel in einem bullischen Szenario, wie am 1. April 2026 berichtet. Citi weist darauf hin, dass das globale Ölangebot einem Defizit von etwa 4,4 Millionen Barrel pro Tag gegenüberstehen könnte, das auf 8 Millionen Barrel pro Tag ansteigt, wenn mehrere Golfstaaten sich weigern, Irans vorgeschlagene Hormuz-Transitvereinbarungen zu akzeptieren, wodurch sich die Spanne zwischen dem Basis- und dem Bull-Case-Ergebnis erheblich vergrößert (Binance News, 1. April 2026).

Fazit: WTI-Prognosen reichen je nach Zeitrahmen und Szenario von 67–104 $/Barrel, während Brent-Schätzungen von 85 $/Barrel (Barclays Jahresdurchschnitt, Normalisierung angenommen) bis 130 $/Barrel (Citi Bull-Case, Q2 2026) reichen. Der gemeinsame Nenner bei allen sechs Banken ist, dass die Dauer und das Tempo der Erholung der Hormuz-Durchflüsse die dominierenden Variablen bleiben, die den Preisverlauf bis zum Jahresende prägen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Rohölpreise: Technischer Überblick

US Crude Oil (WTI)

Der US-Crude-Preis wird zum Stand vom 21. April 2026 um 10:39 Uhr UTC bei 86,767 $ gehandelt und befindet sich in einer technisch gespaltenen Position: Der Preis liegt über den längerfristigen 50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 85 / 72 / 68 $, die zusammen als strukturelles Unterstützungsniveau fungieren, während er unter dem kürzeren 20-Tage-SMA bei etwa 97 $ liegt. Die 20-über-50-SMA-Ausrichtung ist nicht intakt, wobei der 20-Tage-SMA deutlich über dem aktuellen Preis liegt und das kurzfristige Cluster allesamt Verkaufssignale registriert, was die jüngste Korrekturbewegung von den jüngsten Hochs widerspiegelt. Der 14-Tage-RSI liegt bei 45,12, was sich in einer neutralen Zone befindet, während der ADX bei 33,32 darauf hindeutet, dass ein etablierter Trend vorliegt, was darauf hindeutet, dass die vorherrschende Bewegung richtungsweisende Überzeugung trägt und nicht nur Rauschen ist.

Auf der Oberseite ist der klassische Pivot bei 96,69 $ die erste Referenz zur Rückeroberung; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 nahe 124,17 $ als nächstes bedeutendes Niveau in den Blick rücken. Die Marke von 100 $ liegt zwischen P und R1 und würde wahrscheinlich als Zwischentest fungieren, bevor ein nachhaltiger Anstieg in Richtung R1 erfolgt.

Bei Rücksetzern bietet der 50-Tage-SMA nahe 85 $ das nächste strukturelle Niveau, wobei das Intraday-Tief von 85,832 $ diesen Bereich am 21. April bereits getestet hat. Ein Schluss unter diesem Niveau würde das Risiko eines Rückgangs in Richtung S1 bei 73,89 $ erhöhen, wo die klassischen und Fibonacci-Pivot-Bänder konvergieren (TradingView, 21. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Brent Crude Oil

Der Brent-Crude-Preis wird zum Stand vom 21. April 2026 um 10:39 Uhr UTC bei 91,48 $ gehandelt und zeigt ein ähnliches strukturelles Bild wie WTI: Der Preis liegt über den 50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 90 / 77 / 72 $, bleibt aber unter den 20/30-Tage-SMAs nahe 100–101 $, wo das verkaufsausgerichtete kurzfristige Cluster jüngste Rallyes begrenzt hat. Der 50-Tage-SMA bei 90,34 $ ist die nächste dynamische Referenz und entspricht weitgehend dem Sitzungstief von 90,184 $, was seine unmittelbare Relevanz unterstreicht. Der 14-Tage-RSI bei 48,46 befindet sich in neutralem Territorium, und der ADX bei 28,51 deutet auf einen etablierten Trend hin, was darauf hinweist, dass die aktuelle Bewegung ausreichend Momentum hat, um fortzubestehen, anstatt ohne Richtung zu driften.

Auf der Oberseite ist der klassische Pivot bei 99,74 $ das erste zu beobachtende Niveau; ein Tagesschluss über dieser Marke würde den Bereich 100–100,24 $ öffnen, wo sich der 20-Tage-SMA und der Woodie-Pivot bündeln, bevor R1 nahe 123,73 $ in Reichweite kommt. Die 100-$-Marke ist der psychologisch bedeutsamere kurzfristige Test.

Auf der Unterseite ist der 50-Tage-SMA nahe 90 $ die erste bedeutende Unterstützung, da der Intraday-Preis bei etwa 91,48 $ liegt. Der Verlust dieses Niveaus auf Schlussbasis würde die Aufmerksamkeit auf S1 bei 79,98 $ lenken, wobei der Fibonacci-Pivot bei 83,03 $ auf dem Weg nach unten eine Zwischenreferenz bietet (TradingView, 21. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Rohölpreis-Historie (2024–2026)

US Crude Oil (WTI)

Der US-Crude-Preis wurde im April 2024 bei etwa 82–84 $/Barrel gehandelt und stieg kurzzeitig auf ein Intraday-Hoch von 84,07 $ am 5. Juli 2024, bevor ein anhaltender Ausverkauf einsetzte. Die Preise fielen in der zweiten Jahreshälfte 2024 stark, wobei WTI das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 57,35 $ abschloss, etwa 30 % unter dem Juli-Höchststand. Der Rückgang setzte sich Anfang 2025 fort und erreichte am 9. April 2025 ein Tief nahe 54,86 $.

WTI stabilisierte sich und wurde den größten Teil des Jahres 2025 in einer relativ engen Spanne von 57–79 $ gehandelt und schloss das Jahr am 31. Dezember bei etwa 57,35 $. Das Bild änderte sich dramatisch Anfang 2026: Die Schließung der Straße von Hormuz am 4. März 2026 trieb WTI auf ein Intraday-Hoch von 115,78 $ am 9. März, den höchsten Stand im Datensatz. Die Preise zogen dann scharf zurück, als Waffenstillstandshoffnungen aufkamen, und fielen bis Mitte April auf die hohen 80er $ zurück.

WTI schloss am 21. April 2026 bei 86,75 $, etwa 51,1 % höher seit Jahresbeginn und 37,7 % höher im Jahresvergleich.