Gold (XAU/USD) wird am 27. April 2026 um 15:12 Uhr UTC auf Capital.coms Kursfeed bei 4.692,71 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 4.659,54–4.728,64 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Rückgang spiegelt mehrere zusammenlaufende Belastungen wider. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nahmen wieder zu, nachdem Trump wichtige Beamte aus Friedensgesprächen in Islamabad abzog, was kurzzeitig die Safe-Haven-Nachfrage belastete, die die frühere Rally unterstützt hatte, während ein festerer US-Dollar-Index, der nahe 98,51 notiert wurde, jede scharfe Erholung begrenzt hat (Share Talk, 27. April 2026). Schwindende Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve haben einen weiteren Gegenwind hinzugefügt, wobei die Märkte nur eine begrenzte Wahrscheinlichkeit für eine Lockerung bei der Fed-Sitzung vom 28.–29. April einpreisen, angesichts hartnäckiger Inflation, die teilweise durch erhöhte Ölpreise im Zusammenhang mit der Hormuz-Blockade getrieben wird (Reuters, 24. April 2026). Unterstützung kam von anhaltender Zentralbanknachfrage: Die People's Bank of China meldete ihren 17. aufeinanderfolgenden monatlichen Goldkauf im März 2026 und fügte 5 Tonnen hinzu, um die Bestände auf 2.313 Tonnen zu bringen, was 9 % der gesamten Devisenreserven entspricht (World Gold Council, 14. April 2026).

Goldpreis-Ausblick: Fed-Zweifel wachsen, während Bankziele divergieren

Zum 27. April 2026 spiegeln Goldprognosen Dritter einen weitgehend konstruktiven institutionellen Konsens wider, der durch Zentralbankakkumulation, De-Dollarisierungstrends, ETF-Zuflüsse und anhaltende geopolitische Unsicherheit geprägt ist.

Morgan Stanley (überarbeitetes Ziel für H2 2026)

Morgan Stanley hat seine Goldpreis-Prognose für H2 2026 auf 5.200 $/oz revidiert, heruntergesetzt von einer früheren Schätzung von 5.700 $/oz, unter Verweis auf einen schwierigen sechswöchigen Rückgang, der die kurzfristige Marktdynamik neu gestaltete. Die Bank verweist auf drei Gegenwindfaktoren: eine Verlangsamung der Käufe des offiziellen Sektors, wobei Zentralbanken im Januar und Februar durchschnittlich etwa 31 Tonnen pro Monat kauften gegenüber 50 Tonnen pro Monat im gesamten Jahr 2025; eine Umkehr der ETF-Flüsse, wobei Fonds im März etwa 90 Tonnen verkauften, nachdem sie im Januar und Februar 150 Tonnen gekauft hatten; und einen technischen Durchbruch unter die 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitte, der systematische Verkäufe auslöste. Dennoch bleibt die strukturelle Unterstützung durch Zentralbanknachfrage, Währungsentwertungssorgen und Geopolitik intakt, wobei die Bank zwei 25-Basispunkt-Fed-Zinssenkungen im September und Dezember prognostiziert (TheStreet, 22. April 2026).

Reuters (vierteljährliche Analystenumfrage)

Die Reuters-Quartalsumfrage vom April 2026 unter 31 Analysten und Händlern ergab eine mittlere Jahresdurchschnittsprognose von 4.916 $/oz für 2026, gegenüber dem Median von 4.746,50 $ in der Februar-Umfrage und dem höchsten jährlichen Konsens in der Reuters-Umfragegeschichte seit 2012. Die Aufwärtsrevision spiegelt anhaltende Safe-Haven-Nachfrage im Zusammenhang mit dem laufenden US-Iran-Konflikt und fortgesetzte Akkumulation des offiziellen Sektors wider, wobei die Umfrage feststellt, dass die strukturellen Treiber von Gold trotz der scharfen März-Korrektur intakt bleiben (Reuters, 27. April 2026).

Goldman Sachs (Bestätigung Jahresende 2026)

Goldman Sachs bekräftigt sein Jahresendziel 2026 von 5.400 $/oz, das von den Analysten Daan Struyven und Lina Thomas im Januar festgelegt wurde, und lässt die Einschätzung unverändert, nachdem Gold im März um mehr als 10 % gefallen ist, dem stärksten monatlichen Rückgang seit Juni 2013. Die Bank stützt ihre Ansicht auf Zentralbankkäufe von etwa 60 Tonnen pro Monat, anhaltende westliche ETF-Zuflüsse von etwa 500 Tonnen seit Anfang 2025 und was sie als strukturellen „Entwertungshandel" unter langfristigen institutionellen Käufern bezeichnet, während sie feststellt, dass die Risiken nach oben tendieren (Investing.com, 31. März 2026).

J.P. Morgan (beibehalten Jahresende 2026)

J.P. Morgan hält die bullischste Großbank-Prognose bei 6.300 $/oz zum Jahresende 2026 aufrecht, beibehalten seit ihrer Februar-Revision, zusammen mit einem langfristigen Gleichgewichtspreis von 4.500 $/oz und einem strukturellen Preisboden von 4.400–4.600 $/oz. Die Bank prognostiziert, dass Zentralbanken 2026 rund 800 Tonnen kaufen werden, wobei die strukturelle Nachfragethese auf fortgesetzter Akkumulation des offiziellen Sektors und von Investoren sowie weiteren ETF-Zuflüssen basiert, die als noch nicht erschöpft beschrieben werden (Reuters, 25. Februar 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die institutionellen Jahresendziele 2026 von 5.200 $ (Morgan Stanley, die konservativste nach einer Abwärtsrevision) bis 6.300 $ (J.P. Morgan), während die Reuters-Quartalsumfrage vom April einen mittleren Jahresdurchschnitt von 4.916 $/oz ergab. Gemeinsame Themen über die Prognosen hinweg sind Zentralbankakkumulation, De-Dollarisierung und ETF-Nachfrage, während gemeinsame Abwärtsrisiken eine hawkische Fed-Wende, Dollar-Stärke, langsamere Käufe des offiziellen Sektors und geopolitische Deeskalation umfassen.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Goldpreis: Technischer Überblick

Gold-Spot wird am 27. April 2026 um 15:12 Uhr UTC bei 4.692,71 $ gehandelt und liegt unter dem kurzfristigen einfachen gleitenden Durchschnittscluster, wobei die 20-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 4.729 $, 4.863 $ und 4.746 $ liegen. Das lässt den Preis unterhalb des Bandes, laut TradingView-Daten. Der 200-Tage-SMA bei 4.253 $ bleibt deutlich unter den aktuellen Niveaus und bietet eine längerfristige strukturelle Referenz.

Das Momentum ist gemischt bis schwach. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 45,3 und platziert ihn im neutralen Bereich mit einer leichten Abwärtstendenz, während der Average Directional Index bei 19,9 darauf hindeutet, dass dem vorherrschenden Trend starke Überzeugung in beide Richtungen fehlt (TradingView).

Auf der Oberseite markiert der klassische R1-Pivot bei 5.359 $ die nächste Aufwärtsreferenz, obwohl ein täglicher Schlusskurs über dem 4.729–4.746 $-SMA-Cluster erforderlich wäre, bevor dieses Niveau klarer in den Fokus rückt. Der klassische Pivot-Punkt liegt bei 4.729 $, weitgehend im Einklang mit dem Intraday-Sitzungshoch von 4.728,64 $ vom Capital.com-Feed, was als kurzfristiger Widerstand fungieren kann.

Auf der Unterseite liegt die anfängliche Unterstützung beim S1-Pivot nahe 4.038 $, wobei der 100-Tage-Exponential-Gleitende-Durchschnitt bei 4.660 $ vom 100-Tage-SMA um etwa 2 % abweicht und eine nähere dazwischenliegende Stufe bietet. Ein Abrutschen unter dieses Niveau könnte den Weg in Richtung S1 öffnen (TradingView, 27. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Goldpreisverlauf (2024–2026)

Der Gold-Spot-Preis beendete April 2024 nahe 2.336 $/oz, nachdem er bereits im ersten Quartal aufgrund von Zentralbanknachfrage und Erwartungen an US-Zinssenkungen stark zugelegt hatte. Das Metall bewegte sich dann über den Sommer weitgehend seitwärts, in einer Spanne zwischen etwa 2.294 $ und 2.531 $, bevor ein Anstieg im Oktober 2025 es erstmals über 4.000 $/oz trug, getrieben von Handelsspannungen zwischen den USA und China, Lockerungswetten der Geldpolitik und anhaltender Akkumulation des offiziellen Sektors.

Die Rally setzte sich stark ins neue Jahr fort. Gold erreichte am 28. Januar 2026 ein Allzeithoch von 5.589,38 $/oz, angetrieben von geopolitischer Unsicherheit, Safe-Haven-Zuflüssen und dem, was Reuters als historischen 64%igen Jahresgewinn 2025 beschrieb, die stärkste jährliche Performance des Metalls seit 1979. Die Bewegung kehrte sich dann scharf um: Der März 2026 brachte Golds steilsten monatlichen Rückgang seit 2013, wobei die Preise um etwa 12 % auf rund 4.098 $/oz auf ihrem Tief fielen, als ein stärkerer US-Dollar, steigende Treasury-Renditen, ETF-Abflüsse und Gewinnmitnahmen eine breite Liquidation von Positionen auslösten.

Gold hat sich seitdem teilweise erholt und schloss am 27. April 2026 bei 4.692,92 $, etwa 16,1 % unter dem Januar-Allzeithoch, aber etwa 100,3 % über seinem Niveau vom 28. April 2024 (2.336,23 $).