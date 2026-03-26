Goldspot (XAU/USD) wird am 24. März 2026 um 9:46 Uhr UTC bei 4.418,77 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 4.130,23 $–4.498,09 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung steht weiterhin unter dem Druck einer Kombination aus hawkishen Erwartungen an die Federal-Reserve-Politik und einem relativ festen US-Dollar, wobei der DXY zuletzt nahe 99,3 verzeichnet wurde, da die Schließung der Straße von Hormuz, die etwa 12 Millionen Barrel des täglichen Ölangebots entzog, den Nahostkonflikt eher als Inflationsschock denn als traditionelles Safe-Haven-Ereignis neu definiert hat (Reuters, 11. März 2026). Irans Dementi laufender Gespräche mit den USA, das am 23. März 2026 gemeldet wurde, verlängerte Golds Verlustserie auf eine zehnte aufeinanderfolgende Sitzung, während Gold-ETFs Nettoabflüsse verzeichneten, da institutionelle Teilnehmer den Zeitplan für Zinssenkungen neu bewerten (Investing.com, 24. März 2026). Der DXY gab am Montag leicht nach, nachdem Präsident Trump weitere Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur bis zu diplomatischen Gesprächen verschoben hatte, was Gold in der Nähe der Sitzungstiefs etwas Unterstützung bot, obwohl Analysten anmerken, dass Zins- und Dollardynamiken und nicht allein geopolitische Schlagzeilen voraussichtlich die primären Preisbestimmungsfaktoren auf kurze Sicht bleiben werden (CNBC, 23. März 2026).

Goldpreis-Prognose 2026-2030: Analystenziel-Ansicht

Zum 24. März 2026 spiegeln Goldprognosen von Drittanbietern eine deutliche Divergenz zwischen institutionellen Jahresendzielen, die zu Jahresbeginn festgelegt wurden, und der scharfen Korrektur wider, die auf den Ausbruch der US-Iran-Feindseligkeiten folgte. Die folgenden Ziele fassen die zuletzt veröffentlichten Ansichten zu XAU/USD zusammen.

FXStreet (technischer Ausblick nach Ausverkauf)

FXStreet berichtet, dass Gold am 19. März 2026 den kritischen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei 4.605 $/Unze verteidigte, weist jedoch darauf hin, dass eine bärische Tendenz nach dem stärksten Wochenrückgang des Metalls seit über einem Jahrzehnt weiterhin vorherrscht. Die Plattform kennzeichnet das Niveau von 4.605 $ als primäre kurzfristige Unterstützung, wobei ein nachhaltiger Schlusskurs unter dieser Schwelle den Weg zu 4.400 $–4.200 $ öffnen würde, inmitten anhaltender inflationsgetriebener Zinserhöhungsspekulationen (FXStreet, 20. März 2026).

Saxo Bank (Makro-Kurzanalyse)

Die Saxo Bank weist darauf hin, dass Gold zum 20. März 2026 auf dem Weg zu seinem größten Wochenverlust seit sechs Jahren ist, unter Druck durch steigende Inflationserwartungen, die Zinssenkungswetten reduzieren und langfristige Renditen nach oben treiben. Die Bank merkt an, dass sich die technische Long-Liquidation beschleunigte, nachdem die Preise unter 5.000 $/Unze fielen, und hebt aufkommende, wenn auch sekundäre Spekulationen hervor, dass Überschussökonomien im Nahen Osten möglicherweise Liquidität durch Vermögensverkäufe beschaffen müssen, die Goldbestände einschließen könnten (Saxo Bank, 20. März 2026).

The Street (Wall-Street-Konsens-Zusammenfassung)

The Street fasst die vorherrschenden Wall-Street-Jahresziele für Ende 2026 zusammen: J.P. Morgan bei 6.300 $/Unze, UBS bei 6.200 $/Unze für jeweils März, Juni und September 2026, Deutsche Bank und Société Générale jeweils bei 6.000 $/Unze, Goldman Sachs bei 5.400 $/Unze und Bank of America bei 5.000 $/Unze. Der Artikel merkt an, dass diese Ziele größtenteils festgelegt wurden, bevor der Iran-Konflikt begann, Inflationsdruck zu erzeugen, und dass der aktuelle Spot-Preis von etwa 4.400 $–4.600 $ einen erheblichen Abschlag zu allen veröffentlichten institutionellen Jahresendschätzungen darstellt (The Street, 14. März 2026).

GoldSilver.com (Szenarioanalyse mehrerer Banken)

GoldSilver.com merkt an, dass große Institutionen einschließlich J.P. Morgan (6.300 $/Unze), Wells Fargo (6.100 $–6.300 $/Unze) und BNP Paribas (Spitze über 6.250 $/Unze) ihre Jahresziele für Ende 2026 beibehalten, obwohl Spot-Preise deutlich unter diesen Niveaus gehandelt werden. Die Übersicht unterstreicht, dass keine dieser Prognosen explizit eine vollständige Schließung der Straße von Hormuz oder eine nachhaltige Zinswende der US-Notenbank einbezog, was die strukturelle Lücke zwischen aktuellen Preisen und Jahresendzielen zur zentralen ungelösten Frage für den Rest von 2026 macht (GoldSilver.com, 17. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg zeigen Goldpreis-Prognosen von Drittanbietern institutionelle Jahresziele für Ende 2026 im Bereich von 5.000 $–6.300 $/Unze, während sich kurzfristige technische und makroökonomische Kommentare auf 4.090 $–4.605 $ als wichtige Unterstützungszone konzentrieren. Der gemeinsame Nenner ist, dass Fed-Zinserwartungen und energiegetriebene Inflation und nicht allein geopolitisches Risiko nun die primären Richtungsbestimmungsfaktoren sind.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Goldpreis: Technischer Überblick

Goldspot wird am 24. März 2026 um 9:46 Uhr UTC bei 4.418,77 $ gehandelt und liegt unter jedem kurz- bis mittelfristigen gleitenden Durchschnitt, findet aber vorläufige Unterstützung nahe der 200-Tage-SMA-Marke. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs stapeln sich bei etwa 4.992 $ / 4.969 $ / 4.609 $ / 4.096 $, alle zeigen nominal nach oben, liegen aber alle deutlich über dem aktuellen Preis, was eine anhaltende bärische Ausrichtung über die gesamte Kurve bestätigt.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 27,6, tief im überverkauften Bereich, was historisch auf eine Erschöpfung der Verkaufsdynamik hinweist und nicht isoliert ein Richtungssignal darstellt. Der Average Directional Index (ADX) bei 25,2 zeigt an, dass ein etablierter Trend besteht, konsistent mit der Richtungskraft hinter dem Rückgang von den März-Höchstständen über 5.400 $.

Auf der Oberseite ist die erste Referenz der klassische R1-Pivot bei 5.572 $; ein überzeugender Tagesschlusskurs über diesem Niveau würde R2 nahe 5.866 $ in Sicht bringen. Zwischen dem aktuellen Preis und R1 stellt der 100-Tage-SMA bei 4.609 $ die unmittelbarste Widerstandsbarriere dar, wobei die breitere Zone von 4.609 $–4.633 $ (100-Tage-SMA und 100-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)) wahrscheinlich jeden kurzfristigen Erholungsversuch begrenzen wird.

Bei Rücksetzern fungiert der klassische Pivot-Punkt bei 4.987 $ angesichts des Ausmaßes des Ausverkaufs nun als Überkopf-Widerstand statt als Unterstützung, wodurch der 200-Tage-SMA nahe 4.096 $ als primäre Abwärtsreferenz bleibt. Das klassische S1-Unterstützungsniveau bei 4.694 $ liegt zwischen dem aktuellen Preis und dieser längerfristigen Marke; ein Tagesschlusskurs unter 4.418 $, der unteren Grenze der heutigen Intraday-Spanne, würde einen Test in Richtung S1 riskieren, und ein nachhaltiger Verlust von S1 würde den 200-Tage-SMA nahe 4.096 $ direkt ins Visier nehmen.

Der Hull Moving Average (9-Perioden) bei 4.325 $ verläuft unter dem aktuellen Preis und registriert ein Kaufsignal, was zusammen mit dem überverkauften RSI darauf hindeutet, dass sich das Tempo des Rückgangs möglicherweise verlangsamt, obwohl die breitere gleitende Durchschnittsstruktur entschieden bärisch bleibt, solange der Preis unter der 4.609 $–4.633 $-Marke gehandelt wird (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Goldpreis-Verlauf (2024–2026)

Der Goldspot-Preis eröffnete im März 2024 bei etwa 2.173 $ und stieg dann das Jahr über stetig, schloss 2024 bei 2.624,69 $, da Zentralbankkäufe, Erwartungen einer lockeren Geldpolitik und geopolitische Unsicherheit eine konstante Nachfrage antrieben.

Die Rallye beschleunigte sich durch 2025 deutlich. Gold schloss 2025 bei 4.319,14 $, was einem Gewinn von etwa 64,6 % über das Kalenderjahr entspricht, da anhaltende Safe-Haven-Nachfrage, ein schwächerer US-Dollar und robuste ETF-Zuflüsse die Preise Quartal für Quartal auf Rekordniveau trieben. Das Metall erreichte am 2. März 2026 kurzzeitig ein Rekordhoch von 5.419,79 $, nachdem US-Iran-Feindseligkeiten ausgebrochen waren und die Straße von Hormuz geschlossen wurde, was zu einem Anstieg der Safe-Haven-Positionierung führte.

Dieser Höhepunkt erwies sich als kurzlebig. Gold gab seine Gewinne im März 2026 stark ab, da die Märkte die Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve als Reaktion auf steigende Inflation durch die Energieversorgungsstörung niedriger bewerteten, wobei die Preise vom Hoch am 2. März um etwa 18,4 % auf den Bereich von 4.400 $ fielen.

XAU/USD schloss am 24. März 2026 bei 4.420,55 $, etwa 2,3 % höher seit Jahresbeginn, aber 18,4 % unter dem Allzeithoch von 5.419,79 $, das Anfang des Monats erreicht wurde, und 46,9 % höher im Jahresvergleich.