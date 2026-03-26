Goldpreis Prognose: Fed-Druck, Hormuz-StörungDer Goldspot-Preis steht unter Druck, da höhere Inflationserwartungen, ein stärkerer US-Dollar und veränderte Fed-Zinserwartungen die Unterstützung aufwiegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Goldspot (XAU/USD) wird am 24. März 2026 um 9:46 Uhr UTC bei 4.418,77 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 4.130,23 $–4.498,09 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Kursentwicklung steht weiterhin unter dem Druck einer Kombination aus hawkishen Erwartungen an die Federal-Reserve-Politik und einem relativ festen US-Dollar, wobei der DXY zuletzt nahe 99,3 verzeichnet wurde, da die Schließung der Straße von Hormuz, die etwa 12 Millionen Barrel des täglichen Ölangebots entzog, den Nahostkonflikt eher als Inflationsschock denn als traditionelles Safe-Haven-Ereignis neu definiert hat (Reuters, 11. März 2026). Irans Dementi laufender Gespräche mit den USA, das am 23. März 2026 gemeldet wurde, verlängerte Golds Verlustserie auf eine zehnte aufeinanderfolgende Sitzung, während Gold-ETFs Nettoabflüsse verzeichneten, da institutionelle Teilnehmer den Zeitplan für Zinssenkungen neu bewerten (Investing.com, 24. März 2026). Der DXY gab am Montag leicht nach, nachdem Präsident Trump weitere Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur bis zu diplomatischen Gesprächen verschoben hatte, was Gold in der Nähe der Sitzungstiefs etwas Unterstützung bot, obwohl Analysten anmerken, dass Zins- und Dollardynamiken und nicht allein geopolitische Schlagzeilen voraussichtlich die primären Preisbestimmungsfaktoren auf kurze Sicht bleiben werden (CNBC, 23. März 2026).
Goldpreis-Prognose 2026-2030: Analystenziel-Ansicht
Zum 24. März 2026 spiegeln Goldprognosen von Drittanbietern eine deutliche Divergenz zwischen institutionellen Jahresendzielen, die zu Jahresbeginn festgelegt wurden, und der scharfen Korrektur wider, die auf den Ausbruch der US-Iran-Feindseligkeiten folgte. Die folgenden Ziele fassen die zuletzt veröffentlichten Ansichten zu XAU/USD zusammen.
FXStreet (technischer Ausblick nach Ausverkauf)
FXStreet berichtet, dass Gold am 19. März 2026 den kritischen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei 4.605 $/Unze verteidigte, weist jedoch darauf hin, dass eine bärische Tendenz nach dem stärksten Wochenrückgang des Metalls seit über einem Jahrzehnt weiterhin vorherrscht. Die Plattform kennzeichnet das Niveau von 4.605 $ als primäre kurzfristige Unterstützung, wobei ein nachhaltiger Schlusskurs unter dieser Schwelle den Weg zu 4.400 $–4.200 $ öffnen würde, inmitten anhaltender inflationsgetriebener Zinserhöhungsspekulationen (FXStreet, 20. März 2026).
Saxo Bank (Makro-Kurzanalyse)
Die Saxo Bank weist darauf hin, dass Gold zum 20. März 2026 auf dem Weg zu seinem größten Wochenverlust seit sechs Jahren ist, unter Druck durch steigende Inflationserwartungen, die Zinssenkungswetten reduzieren und langfristige Renditen nach oben treiben. Die Bank merkt an, dass sich die technische Long-Liquidation beschleunigte, nachdem die Preise unter 5.000 $/Unze fielen, und hebt aufkommende, wenn auch sekundäre Spekulationen hervor, dass Überschussökonomien im Nahen Osten möglicherweise Liquidität durch Vermögensverkäufe beschaffen müssen, die Goldbestände einschließen könnten (Saxo Bank, 20. März 2026).
The Street (Wall-Street-Konsens-Zusammenfassung)
The Street fasst die vorherrschenden Wall-Street-Jahresziele für Ende 2026 zusammen: J.P. Morgan bei 6.300 $/Unze, UBS bei 6.200 $/Unze für jeweils März, Juni und September 2026, Deutsche Bank und Société Générale jeweils bei 6.000 $/Unze, Goldman Sachs bei 5.400 $/Unze und Bank of America bei 5.000 $/Unze. Der Artikel merkt an, dass diese Ziele größtenteils festgelegt wurden, bevor der Iran-Konflikt begann, Inflationsdruck zu erzeugen, und dass der aktuelle Spot-Preis von etwa 4.400 $–4.600 $ einen erheblichen Abschlag zu allen veröffentlichten institutionellen Jahresendschätzungen darstellt (The Street, 14. März 2026).
GoldSilver.com (Szenarioanalyse mehrerer Banken)
GoldSilver.com merkt an, dass große Institutionen einschließlich J.P. Morgan (6.300 $/Unze), Wells Fargo (6.100 $–6.300 $/Unze) und BNP Paribas (Spitze über 6.250 $/Unze) ihre Jahresziele für Ende 2026 beibehalten, obwohl Spot-Preise deutlich unter diesen Niveaus gehandelt werden. Die Übersicht unterstreicht, dass keine dieser Prognosen explizit eine vollständige Schließung der Straße von Hormuz oder eine nachhaltige Zinswende der US-Notenbank einbezog, was die strukturelle Lücke zwischen aktuellen Preisen und Jahresendzielen zur zentralen ungelösten Frage für den Rest von 2026 macht (GoldSilver.com, 17. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Goldpreis: Technischer Überblick
Goldspot wird am 24. März 2026 um 9:46 Uhr UTC bei 4.418,77 $ gehandelt und liegt unter jedem kurz- bis mittelfristigen gleitenden Durchschnitt, findet aber vorläufige Unterstützung nahe der 200-Tage-SMA-Marke. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs stapeln sich bei etwa 4.992 $ / 4.969 $ / 4.609 $ / 4.096 $, alle zeigen nominal nach oben, liegen aber alle deutlich über dem aktuellen Preis, was eine anhaltende bärische Ausrichtung über die gesamte Kurve bestätigt.
Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 27,6, tief im überverkauften Bereich, was historisch auf eine Erschöpfung der Verkaufsdynamik hinweist und nicht isoliert ein Richtungssignal darstellt. Der Average Directional Index (ADX) bei 25,2 zeigt an, dass ein etablierter Trend besteht, konsistent mit der Richtungskraft hinter dem Rückgang von den März-Höchstständen über 5.400 $.
Auf der Oberseite ist die erste Referenz der klassische R1-Pivot bei 5.572 $; ein überzeugender Tagesschlusskurs über diesem Niveau würde R2 nahe 5.866 $ in Sicht bringen. Zwischen dem aktuellen Preis und R1 stellt der 100-Tage-SMA bei 4.609 $ die unmittelbarste Widerstandsbarriere dar, wobei die breitere Zone von 4.609 $–4.633 $ (100-Tage-SMA und 100-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)) wahrscheinlich jeden kurzfristigen Erholungsversuch begrenzen wird.
Bei Rücksetzern fungiert der klassische Pivot-Punkt bei 4.987 $ angesichts des Ausmaßes des Ausverkaufs nun als Überkopf-Widerstand statt als Unterstützung, wodurch der 200-Tage-SMA nahe 4.096 $ als primäre Abwärtsreferenz bleibt. Das klassische S1-Unterstützungsniveau bei 4.694 $ liegt zwischen dem aktuellen Preis und dieser längerfristigen Marke; ein Tagesschlusskurs unter 4.418 $, der unteren Grenze der heutigen Intraday-Spanne, würde einen Test in Richtung S1 riskieren, und ein nachhaltiger Verlust von S1 würde den 200-Tage-SMA nahe 4.096 $ direkt ins Visier nehmen.
Der Hull Moving Average (9-Perioden) bei 4.325 $ verläuft unter dem aktuellen Preis und registriert ein Kaufsignal, was zusammen mit dem überverkauften RSI darauf hindeutet, dass sich das Tempo des Rückgangs möglicherweise verlangsamt, obwohl die breitere gleitende Durchschnittsstruktur entschieden bärisch bleibt, solange der Preis unter der 4.609 $–4.633 $-Marke gehandelt wird (TradingView, 24. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Goldpreis-Verlauf (2024–2026)
Der Goldspot-Preis eröffnete im März 2024 bei etwa 2.173 $ und stieg dann das Jahr über stetig, schloss 2024 bei 2.624,69 $, da Zentralbankkäufe, Erwartungen einer lockeren Geldpolitik und geopolitische Unsicherheit eine konstante Nachfrage antrieben.
Die Rallye beschleunigte sich durch 2025 deutlich. Gold schloss 2025 bei 4.319,14 $, was einem Gewinn von etwa 64,6 % über das Kalenderjahr entspricht, da anhaltende Safe-Haven-Nachfrage, ein schwächerer US-Dollar und robuste ETF-Zuflüsse die Preise Quartal für Quartal auf Rekordniveau trieben. Das Metall erreichte am 2. März 2026 kurzzeitig ein Rekordhoch von 5.419,79 $, nachdem US-Iran-Feindseligkeiten ausgebrochen waren und die Straße von Hormuz geschlossen wurde, was zu einem Anstieg der Safe-Haven-Positionierung führte.
Dieser Höhepunkt erwies sich als kurzlebig. Gold gab seine Gewinne im März 2026 stark ab, da die Märkte die Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve als Reaktion auf steigende Inflation durch die Energieversorgungsstörung niedriger bewerteten, wobei die Preise vom Hoch am 2. März um etwa 18,4 % auf den Bereich von 4.400 $ fielen.
XAU/USD schloss am 24. März 2026 bei 4.420,55 $, etwa 2,3 % höher seit Jahresbeginn, aber 18,4 % unter dem Allzeithoch von 5.419,79 $, das Anfang des Monats erreicht wurde, und 46,9 % höher im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Goldpreis-Ausblick: Capital.com-Analyse
Die Goldspot-Preisentwicklung 2025–2026 wurde durch zwei unterschiedliche Phasen definiert: eine anhaltende, strukturell getriebene Rallye, die XAU/USD von etwa 2.624 $ zu Beginn von 2025 auf ein Rekordhoch von 5.419,79 $ am 2. März 2026 brachte, und eine scharfe Korrekturphase, die seitdem etwa 18 % dieser Gewinne rückgängig gemacht hat. Der frühere Anstieg spiegelte eine Kombination aus Zentralbankakkumulation, einem schwächeren US-Dollar und wachsender Investorennachfrage nach nicht renditetragenden Vermögenswerten inmitten fiskalischer Unsicherheit wider, Faktoren, die viele Marktbeobachter immer noch als intakte Grundlagen betrachten. Der Ausbruch der US-Iran-Feindseligkeiten und die anschließende Schließung der Straße von Hormuz schufen jedoch ein Paradoxon: Während geopolitischer Stress typischerweise die Safe-Haven-Nachfrage unterstützen würde, hat der damit verbundene Ölpreisschock die Inflationserwartungen erhöht und die Märkte veranlasst, Zinssenkungen der Federal Reserve auszupreisen und den Dollar zu stärken, was historisch auf Gold gelastet hat.
Zum 24. März 2026 wird Gold bei 4.418,77 $ gehandelt und ist zwischen zwei konkurrierenden Kräften gefangen. Das strukturelle Argument, einschließlich Zentralbankdiversifizierung, De-Dollarisierungstrends und anhaltendem geopolitischem Risiko, bietet weiterhin einen Boden, wobei mehrere große Institutionen Jahresziele deutlich über den aktuellen Niveaus beibehalten. Das Gegenargument ist, dass erhöhte Realzinsen die Opportunitätskosten für das Halten eines nicht renditetragenden Vermögenswerts erhöhen, und jede weitere hawkische Fed-Signalisierung die Korrektur verlängern könnte, selbst wenn breitere Unsicherheit bestehen bleibt. Beide Dynamiken bleiben im Spiel, und das Gleichgewicht zwischen ihnen wird voraussichtlich die nächste Richtungsbewegung antreiben.
Capital.com-Kundenstimmung für Gold-CFDs
Zum 24. März 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Goldspot-CFDs 73 % Käufer und 27 % Verkäufer, was die Stimmung fest in einer stark kaufenden, einseitig-zu-Longs-Position platziert. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen bei Capital.com wider und kann sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.
Zusammenfassung – Goldpreis 2026
- Goldspot (XAU/USD) wird am 24. März 2026 um 9:46 Uhr UTC bei 4.418,77 $ gehandelt, etwa 18 % unter dem Rekordhoch vom 2. März von 5.419,79 $.
- Technische Indikatoren sind weitgehend bärisch, wobei der Preis unter allen kurz- bis mittelfristigen gleitenden Durchschnitten gehandelt wird; der 14-Tage-RSI bei 27,6 signalisiert überverkaufte Bedingungen.
- Der 100-Tage-SMA nahe 4.609 $ stellt den wichtigsten Überkopf-Widerstand dar, während der klassische Pivot-Punkt und 200-Tage-SMA nahe 4.096 $ die primären Abwärtsreferenzniveaus markieren.
- Der US-Iran-Konflikt und die Schließung der Straße von Hormuz haben einen ölgetriebenen Inflationsschock ausgelöst, der die Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve reduziert und Gold trotz erhöhtem geopolitischem Risiko unter Druck setzt.
- Ein festerer US-Dollar und steigende Realrenditen haben die Opportunitätskosten für das Halten von Gold erhöht und den Preis belastet, obwohl Zentralbanknachfrage und strukturelle Safe-Haven-Attraktivität intakt bleiben.
- Irans Dementi von US-Gesprächen am 23. März verlängerte Golds Verlustserie auf eine zehnte aufeinanderfolgende Sitzung, während diplomatische Signale aus Washington die Preise nahe den Sitzungstiefs kurzzeitig stabilisierten.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wie lautet die Goldpreis-Prognose?
Goldpreis-Prognosen bleiben gemischt. Im aktuellen Artikelkontext liegen institutionelle Jahresziele für Ende 2026 über dem letzten Spot-Preis, während kurzfristigere technische Kommentare auf schwächere Dynamik und nahe Unterstützungsniveaus unter Druck hinweisen. Diese Lücke spiegelt das Gleichgewicht zwischen längerfristiger struktureller Unterstützung, wie Zentralbanknachfrage und geopolitischer Unsicherheit, und kurzfristigen Gegenwind, einschließlich höherer Realrenditen, einem festeren US-Dollar und sich ändernden Federal-Reserve-Erwartungen wider. Prognosen sind Schätzungen, keine Gewissheiten, und können sich ändern, wenn sich die Bedingungen entwickeln.
Könnte der Goldpreis steigen oder fallen?
Ja, der Goldpreis könnte sich in beide Richtungen bewegen, abhängig davon, wie sich die Haupttreiber entwickeln. Die Preise können Unterstützung finden, wenn das geopolitische Risiko erhöht bleibt oder wenn sich die Nachfrage nach defensiven Vermögenswerten verbessert. Gleichzeitig kann Gold unter Druck bleiben, wenn die Inflation die Zinserwartungen hoch hält, der US-Dollar fest bleibt oder die Realrenditen weiter steigen. Technische Indikatoren können mögliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche hervorheben, sagen aber in schnelllebigen Märkten keine Ergebnisse mit Sicherheit voraus.
Kann ich Gold-CFDs bei Capital.com handeln?
Ob eine Investition in Gold sinnvoll ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikotoleranz ab. Gold kann für einige Marktteilnehmer als Diversifizierungsinstrument oder als Exposure zu makroökonomischen Themen attraktiv sein, kann aber auch starke Preisschwankungen erleben, wenn sich die geldpolitischen Erwartungen verschieben. Das bedeutet, dass es möglicherweise nicht für jeden Ansatz oder jedes Portfolio geeignet ist. Jede Entscheidung sollte auf Ihren eigenen Umständen und Recherchen basieren und nicht allein auf Prognosen, und sollte nicht als garantiertes Ergebnis behandelt werden.