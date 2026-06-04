Silberpreis Prognose: Dollar-Schwäche und Waffenstillstandsentwicklungen

Silber (XAG) wird zum Stand von 10:30 Uhr UTC am 2. Juni 2026 bei 76,34 $ pro Feinunze gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 74,30–76,90 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Unterstützung für Silber scheint von der Schwäche des US-Dollars zu kommen, wobei der DXY am 2. Juni 2026 nahe 99 schwebt (Trading Economics, 2. Juni 2026), sowie von einer breiteren Risikobereitschaft, die durch laufende Entwicklungen beim US-Iran-Waffenstillstand geprägt ist. Silber-Futures für Juli eröffneten am 29. Mai bei 76,02 $, nachdem eine Verlängerung des Waffenstillstands gemeldet wurde, mit einem Gewinn von 4,6 % gegenüber der vorherigen Sitzung (Yahoo Finance, 29. Mai 2026). Die strukturelle industrielle Nachfrage bleibt ebenfalls im Fokus, da die Ausweitung der globalen Solar-PV-Kapazität weiterhin den Silberverbrauch untermauert, auch wenn Photovoltaik-Hersteller ihre Bemühungen beschleunigen, die Silberintensität angesichts erhöhter Preise zu reduzieren (PV Magazine, 15. April 2026). Silber hat laut am 2. Juni 2026 veröffentlichten Daten im vergangenen Jahr etwa 122 % zugelegt (Trading Economics, 2. Juni 2026).

Silber: US-Dollar und Waffenstillstandsgespräche prägen Prognosen von Drittanbietern

Zum Stand vom 2. Juni 2026 spiegeln Silberprognosen von Drittanbietern unterschiedliche Ansichten wider, die durch den Rückgang des Metalls von seinem Allzeithoch im Januar 2026 nahe 116 $/oz geprägt sind. Erwartungen bezüglich der Federal Reserve-Zinsen, Spannungen im Nahen Osten und strukturelle industrielle Nachfrage bleiben die am häufigsten genannten Einflussfaktoren.

UBS (überarbeitete Quartalsziele)

UBS senkte seine Silberpreisprognosen über alle wichtigen Zeiträume und prognostiziert Silber Ende Juni bei 85 $/oz, gegenüber einem früheren Ziel von 100 $/oz; Ende September bei 85 $/oz, von 95 $/oz; und Ende Dezember bei 80 $/oz, von 85 $/oz. Die Bank setzte auch ein Ziel für März 2027 von 75 $/oz, gegenüber 85 $/oz. UBS nennt gedämpfte Investmentnachfrage, schwächere industrielle Nutzung und steigende Minenversorgung als Hauptgründe für die Abwärtsrevisionen, wobei Silber Spot zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei etwa 73,80 $/oz gehandelt wurde (Economy Middle East, 1. Mai 2026).

Goldman Sachs (strategische Metallansicht)

Goldman Sachs hält an einem durchschnittlichen Jahresziel 2026 von 85–100 $/oz für Silber fest und betrachtet das Metall als primären strategischen Rohstoff der grünen Energiewende. Die Bank weist auf anhaltend knappe Silberbestände als wichtigen Volatilitätsverstärker hin und stellt fest, dass die Preise sehr empfindlich auf Flussverschiebungen bei begrenztem oberirdischem Angebot reagieren, wie Ende Mai 2026 von institutionellen Trackern berichtet (Kavout, 30. Mai 2026).

Ridgemont Metals (Juni-Spanne)

Deric Ned, Gründer und CEO von Ridgemont Metals, erwartet, dass Silber im Juni 2026 zwischen 72 $/oz und 88 $/oz gehandelt wird, mit einem Basisszenario von 80–85 $/oz. Ned merkt an, dass Silber 90 $/oz erneut testen könnte, wenn sich die Spannungen im Nahen Osten entspannen und der US-Dollar schwächer wird, während eine restriktive Kehrtwende der Federal Reserve 70 $/oz in Sicht bringen würde. Er fügt hinzu, dass die Nachfrage aus Solar- und KI-Infrastruktur einen strukturellen Boden bietet, obwohl dies eine Drittanbieteransicht und keine Gewissheit darstellt (CBS News, 28. Mai 2026).

APMEX (Juni-Spanne)

Brett Elliott, Marketingdirektor bei APMEX, setzt die Juni-2026-Silberspanne bei 60–100 $/oz an, wobei der Großteil der Preisbewegung zwischen 70 $/oz und 90 $/oz erwartet wird. Elliott stellt fest, dass Silber in entgegengesetzte Richtungen gezogen wird, wobei abkühlende Investmentnachfrage auf den Preis drückt, während ein anhaltendes, wenn auch schrumpfendes Angebotsdefizit weiterhin Unterstützung bietet (CBS News, 28. Mai 2026).

DailyForex (technische Spannenansicht)

Die technische Analyse von DailyForex identifiziert eine kurzfristige Handelsspanne von 70–80 $/oz für Silber, wobei der 50-Tage-EMA als Overhead-Widerstand fungiert und möglicherweise Erholungsversuche begrenzt. Die Analyse stellt fest, dass eine breitere Konsolidierungszone zwischen 70 $/oz und 90 $/oz intakt bleibt, da erhöhte US-Zinsen und Risikofaktoren im Nahen Osten die Richtungsdynamik begrenzen (DailyForex, 28. Mai 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konzentrieren sich kurzfristige Prognosen von Drittanbietern für Silber im Juni 2026 auf die Spanne von 72–88 $/oz bei spezialisierten und institutionellen Quellen. UBS zielt auf 85 $/oz für Ende Juni, Ridgemont Metals setzt sein Basisszenario bei 80–85 $/oz an, und APMEX kennzeichnet 70–90 $/oz als wahrscheinlichste Bandbreite. Goldman Sachs liegt am oberen Ende mit einem Jahresdurchschnitt von 85–100 $/oz, während technische Analysten 70–80 $/oz als unmittelbare Spanne sehen, solange der 50-Tage-EMA als Widerstand hält.

Vorhersagen und Prognosen von Drittanbietern sind grundsätzlich unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Silber Spot: wichtige Makroereignisse und Daten

Die makroökonomischen Bedingungen Anfang Juni 2026 bleiben ein primärer Einflussfaktor auf die Silber-Spot-Preisbildung, wobei die US-Geldpolitik, Dollar-Dynamik und geopolitische Entwicklungen die aktivsten kurzfristigen Treiber sind.

Der US-Dollar-Index (DXY) schwebt zum Stand vom 2. Juni 2026 nahe 99, nachdem er geringfügig vom Schlusskurs der vorherigen Sitzung bei 99,06 nachgegeben hat (Trading Economics, 2. Juni 2026). Diese Bewegung hat die Aufmerksamkeit auf auf Dollar lautende Rohstoffe einschließlich Silber gelenkt. Die Politik der Federal Reserve bleibt im Fokus, nachdem der US-Fertigungs-PMI im Mai um 1,3 Punkte auf 54,0 gestiegen ist und damit die Erwartungen eines Anstiegs um 0,3 Punkte auf 53,0 übertroffen hat (Barchart, 26. Mai 2026). Diese Ablesung unterstützte eine vorsichtige Fed-Haltung und belastete die Zinssenkungserwartungen zum Juni hin.

Geopolitische Entwicklungen interagieren weiterhin mit Silbers Safe-Haven- und industrieller Preisdynamik. Silber-Futures eröffneten am 29. Mai 2026 deutlich höher mit einem Gewinn von 4,6 % gegenüber der Donnerstagseröffnung auf 76,02 $/oz, nachdem Nachrichten über eine Verlängerung des US-Iran-Waffenstillstands Tail-Risk-Bedenken reduzierten (Yahoo Finance, 29. Mai 2026). Die Bewegung zeigte, wie schnell geopolitische Schlagzeilen die kurzfristige Positionierung im Silbermarkt beeinflussen können. Auf der industriellen Seite wird prognostiziert, dass die Silbernachfrage aus dem Photovoltaik-Sektor (PV) 2026 um etwa 19 % auf rund 151 Millionen Unzen fallen wird, da Solarpanel-Hersteller ihre Bemühungen beschleunigen, die Silberpastenintensität angesichts erhöhter Preise zu reduzieren (PV Magazine, 15. April 2026). Analysten bemerken, dass diese strukturelle Verschiebung mittelfristig einen der größten Endverbrauchsnachfragekanäle für Silber belasten könnte.

Silberpreis: technischer Überblick

Silber-CFDs werden zum Stand von 10:30 Uhr UTC am 2. Juni 2026 bei 76,34 $ gehandelt und liegen unter ihren einfachen gleitenden Durchschnitten für 20/50/100/200 Tage bei etwa 78 $, 76 $, 81 $ und 66 $. Der 20-Tage-SMA bei 78,06 $ liegt über dem 50-Tage-SMA bei 75,90 $, wodurch die 20-über-50-Ausrichtung nominell intakt bleibt, obwohl der Preis derzeit unter beiden Niveaus liegt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 48,85, einem neutralen Wert, der weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen widerspiegelt. Der Average Directional Index (ADX) bei 15,06 liegt knapp über der Schwelle, die üblicherweise mit einem schwachen oder nicht trendenden Umfeld verbunden ist, laut TradingView-Daten.

Nach oben stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 78,82 $ die erste Referenz über dem aktuellen Preis dar. Ein Tagesschluss durch dieses Niveau würde R1 bei 85,83 $ in Sicht bringen, während R2 bei 96,39 $ eine entferntere Referenz bleibt.

Nach unten ist der klassische S1-Pivot bei 68,26 $ das nächste strukturierte Unterstützungsniveau unter dem aktuellen Preis. Der 200-Tage-SMA bei 66,35 $ stellt die tiefere MA-Ebene dar, während der 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 67,63 $ in der Nähe liegt. Zusammen bilden sie ein Cluster im Bereich von 66–68 $, das als breitere Unterstützungszone fungieren könnte, wenn der Preis weiter fallen sollte (TradingView, 2. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Silberpreisverlauf (2024–2026)

Der Silber-Spot-Preis eröffnete im Juni 2024 nahe 30,75 $/oz und konsolidierte nach einer starken Frühjahrsrallye. Die Preise drifteten über den Sommer niedriger und fielen am 5. August 2024 inmitten eines scharfen globalen Aktienverkaufs auf etwa 26,52 $/oz, bevor sie sich erholten und das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 28,91 $/oz schlossen.

2025 war ein Jahr stetiger Akkumulation. Silber verbrachte die erste Jahreshälfte in einer Spanne zwischen 29 $/oz und 34 $/oz, wobei ein US-China-Handelswaffenstillstand im Mai half, die Stimmung zu heben und die Preise bis Ende Mai in Richtung 33,50 $/oz zu drücken. Das Metall schloss 2025 am 31. Dezember bei etwa 71,64 $/oz, nachdem es in den letzten Monaten des Jahres inmitten wachsender Angebotsdefizitbedenken und eines schwächeren US-Dollars stark beschleunigt hatte.

Die Bewegung setzte sich Anfang 2026 dramatisch fort. Silber erreichte am 29. Januar 2026 ein nominelles Allzeithoch von 121,69 $/oz, getrieben von knappen LBMA-Bestandsniveaus, industrieller Nachfrage aus dem Solar- und KI-Infrastrukturausbau sowie einem Anstieg spekulativer Positionierung. Der Preis fiel dann innerhalb von 24 Stunden um etwa 30 % und schloss am 30. Januar bei 85,29 $/oz, als Gewinnmitnahmen und Margin Calls eine ungeordnete Abwicklung auslösten. Silber versuchte im März 2026, 90 $/oz zurückzuerobern, erreichte am 10. März einen Höchststand nahe 90,06 $/oz, bevor es im April und Mai wieder auf die mittleren 70er-$ zurückfiel.

Silber Spot (XAG) schloss am 2. Juni 2026 bei 76,35 $/oz, etwa 5,0 % im Plus seit Jahresbeginn und 119,8 % im Plus gegenüber dem Vorjahr.