Gold (XAU/USD) wird zum Stand von 21. April 2026, 11:01 Uhr UTC, bei 4.785,23 $ gehandelt, innerhalb einer Sitzungsspanne von 4.752,33–4.827,80 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Nachfrage nach sicheren Häfen stützt weiterhin das Edelmetall inmitten einer ungelösten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, wobei die von Pakistan vermittelte zweiwöchige Waffenruhe am 22. April ausläuft (AP News, 21. April 2026). Der Iran hat öffentlich begrenzte Aussichten auf eine Einigung vor einer weiteren Gesprächsrunde unter Leitung von US-Vizepräsident JD Vance signalisiert, nachdem eine erste Runde von 21-stündigen Verhandlungen in Islamabad ohne Abkommen endete (Al Jazeera, 12. April 2026). Der US-Dollar-Index (DXY) wird nahe 98,13 gehandelt und bietet nur begrenzte Entlastung für auf Dollar lautende Metalle (Investing.com, 21. April 2026). Währenddessen belasten anhaltende Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Federal Reserve, nachdem das Justizministerium unter der Trump-Regierung Vorladungen an die Fed ausgestellt hat, weiterhin den Greenback und stützen Kapitalflüsse in den sicheren Hafen Gold (Investopedia, 12. Januar 2026). Fed-Vertreter befinden sich in ihrer Kommunikationssperre vor der FOMC-Sitzung am 28.–29. April, wobei die Märkte weitgehend mit einem unveränderten Zinssatz rechnen, da die implizite Wahrscheinlichkeit bei Polymarket für keine Änderung bei nahezu 99% liegt (Polymarket, 21. April 2026). Die Federal Reserve hat ihren Zielzinssatz seit ihrer Sitzung im März 2026 in der Spanne von 3,50%–3,75% gehalten, wobei die geldpolitischen Entscheidungsträger eine Zinssenkung für das Jahr projizierten (Reuters, 18. März 2026).

Goldpreis-Prognose 2026-2030: Analystenmeinungen zu Kurszielen

Zum Stand vom 21. April 2026 spiegeln Goldprognosen von Drittanbietern eine breite Konvergenz institutioneller Einschätzungen wider, die von Zentralbankkäufen, Zinserwartungen der Federal Reserve, fiskalischen Risiken in den USA und anhaltender geopolitischer Unsicherheit geprägt sind.

Goldman Sachs (Jahresendziel, bestätigt)

Goldman Sachs hält an seinem Goldpreisziel für Ende 2026 von 5.400 $/oz fest, einem Niveau, das erstmals im Januar 2026 festgelegt und trotz der scharfen Korrektur im März bestätigt wurde. Die Analysten Daan Struyven und Lina Thomas verweisen auf Zentralbankkäufe von etwa 60 Tonnen pro Monat und Erwartungen von zwei weiteren US-Zinssenkungen. Die Bank beschreibt die mittelfristige Perspektive als intakt, mit asymmetrischem Risiko nach oben, während sie einen Bear-Case-Boden von 3.800 $/oz nennt, sollte sich der Energieversorgungsschock durch den Iran-Konflikt verschärfen (Canadian Mining Report, 17. April 2026).

State Street Global Advisors (Basis-, Bull- und Bear-Case-Spanne)

Das Gold Strategy Team von State Street Global Advisors gibt eine Basis-Jahresendzielspanne von 4.750–5.500 $/oz mit 50% Wahrscheinlichkeit, eine Bull-Case-Spanne von 5.500–6.250 $/oz mit 30% Wahrscheinlichkeit und einen Bear-Case-Boden von 4.000–4.100 $/oz mit 20% Wahrscheinlichkeit gemäß seinem Monthly Gold Monitor vom April 2026 an. Das Team bezeichnet Q1 2026 als 'down but not out' und merkt an, dass sich Gold in der Mitte eines strukturellen Bullenzyklus befinde, wobei der Ölpreisschock als vorübergehender Gegenwind und nicht als Umkehr struktureller Rückenwinde betrachtet wird (State Street Global Advisors, 1. April 2026).

GoldSilver.com (institutioneller Konsensüberblick)

Die Umfrage von GoldSilver.com zu institutionellen Prognosen vom April 2026 zeigt, dass die Jahresendziele 2026 der großen Banken von 5.400 $/oz (Goldman Sachs) bis 6.300 $/oz (J.P. Morgan) reichen, wobei Gold zum Stand vom 17. April nach der Erholung von der März-Korrektur bei etwa 4.867 $/oz gehandelt wurde. Der Bericht stellt fest, dass alle prognostizierenden Institutionen ihre Ziele seit Anfang 2025 deutlich nach oben korrigiert haben, wobei strukturelle Nachfrage von Zentralbanken, De-Dollarisierungsströme des Privatsektors und anhaltende geopolitische Risiken als gemeinsame Begründung des Konsenses genannt werden (GoldSilver.com, 16. April 2026).

UBP (Jahresendziel, bestätigt)

Die Schweizer Privatbank UBP (Union Bancaire Privée), die etwa 233 Milliarden $ an Kundenvermögen verwaltet, bestätigte am 13. April ihr Goldpreisziel für Ende 2026 von 6.000 $/oz. Gupta vom Discretionary Portfolio for Asia erklärte, dass die strukturelle Nachfrage durch Zentralbankkäufe, Bedenken hinsichtlich des Haushaltsdefizits und geopolitische Unsicherheit robust bleibe. UBP baut aktiv Goldallokationen in diskretionären Kundenportfolios wieder auf, nachdem während des mit dem Iran-Konflikt verbundenen März-Ausverkaufs Positionen reduziert wurden, wobei die Allokation von etwa 3% zurück in Richtung 6% erhöht wurde (TheStreet, 14. April 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen die institutionellen Jahresendziele 2026 für Gold von einem Median-Konsens nahe 4.750 $/oz bis zu einem Hoch von 6.300 $/oz, wobei Zentralbanknachfrage, US-Zinserwartungen und geopolitisches Risiko durchgängig als primäre strukturelle Treiber genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Goldpreis: Technischer Überblick

Gold-Spotpreise werden im frühen europäischen Handel zum Stand vom 21. April 2026, 11:01 Uhr UTC, bei 4.785,23 $ gehandelt, knapp über dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) bei 4.785,31 $ und weitgehend im Einklang mit dem einfachen gleitenden 30-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 4.750,31 $, laut TradingView-Daten. Die 100- und 200-Tage-SMAs bei 4.726,02 $ bzw. 4.225,29 $ liegen weiter darunter und bilden einen breiteren langfristigen Boden. Der Hull Moving Average (9) bei 4.820,96 $ liegt moderat über dem letzten Preis, während der 20-Tage-SMA bei 4.682,75 $ darunter verläuft, was ein gemischtes kurzfristiges Bild hinterlässt.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 50,62, einem neutralen Mittelbereichswert, der zum jetzigen Zeitpunkt der Sitzung weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen widerspiegelt.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 5.358,65 $ die nächste Referenz in einem TradingView-Pivot-Framework dar; ein Tagesschluss in Richtung des R1-Bereichs würde R2 bei 6.049,42 $ in die breitere Perspektive rücken. Auf der Unterseite dient der klassische Pivot (P) bei 4.728,89 $ als anfängliche Unterstützung, wobei der 100-Tage-SMA nahe 4.726,02 $ eine eng ausgerichtete Stufe knapp darunter bildet. Ein Rückgang unter dieses Cluster würde S1 bei 4.038,11 $ als nächste bedeutsame Referenz in Betracht ziehen (TradingView, 21. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Goldpreisverlauf (2024–2026)

Der Gold-Spotpreis eröffnete 2025 nahe 2.624 $/oz und stieg im Jahresverlauf stetig an, überschritt im März 2025 erstmals die Marke von 3.000 $/oz, bevor er sich in den Sommermonaten in der Spanne von 3.260–3.450 $ konsolidierte.

Das Tempo der Gewinne beschleunigte sich stark bis Ende 2025 und Anfang 2026. Gold überschritt im Oktober 2025 die Marke von 4.000 $/oz und stieg bis Januar 2026 in Richtung 4.500 $/oz, bevor es am 29. Januar 2026 ein Intraday-Hoch von 5.595,75 $ erreichte, was den höchsten Punkt im Datensatz markierte. Es folgte eine Korrektur, wobei die Preise im Februar und März 2026 zurückfielen und am 23. März Tiefs nahe 4.098 $ erreichten, bevor sie sich erholten.

Gold-Spot schloss am 21. April 2026 bei 4.785,67 $, was einem Anstieg von etwa 82,3% im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs von 2.624,01 $ am 1. Januar 2025 entspricht und ungefähr 10,5% unter dem Spitzenhoch vom Januar 2026 von 5.595,75 $ liegt.