Am 19. März 2026 um 16:05 Uhr UTC wird US Crude Oil (US Crude) bei 97,365 $ pro Barrel innerhalb einer Intraday-Spanne von 91,911–99,400 $ gehandelt. Brent Crude Oil (Brent Crude) steht bei 106,219 $ mit einer Spanne von 98,511–112,762 $ während der Sitzung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Rohölpreise bleiben erhöht inmitten anhaltender Störungen der Handelsströme durch die Straße von Hormus, eine Wasserstraße, die normalerweise etwa 20 % des weltweiten Öl- und LNG-Handels abwickelt, nach der US-israelischen Militärkampagne gegen den Iran (Reuters, 11. März 2026). Reuters berichtete, dass die Meerenge faktisch geschlossen wurde, wodurch die Exporte der Golfproduzenten eingeschränkt wurden, einschließlich eines Rückgangs der VAE-Produktion um mehr als 50 % (Reuters, 11. März 2026). Zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugte laut Barchart am 18. März die Ankündigung des Iran, weitere nahöstliche Energieinfrastruktur als Vergeltung für Angriffe auf eigene Anlagen ins Visier zu nehmen (Barchart, 19. März 2026). Die OPEC+ einigte sich am 1. März darauf, die kollektive Produktion ab April 2026 um 206.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, so die US Energy Information Administration, obwohl Analysten anmerken, dass diese Erhöhung möglicherweise nicht ausreicht, um die hormuz-bedingten Angebotsverluste auszugleichen, solange die Störung anhält (U.S. Energy Information Administration (EIA), 10. März 2026).

Rohölpreis-Prognose 2026-2030: Analysteneinschätzung zu Kurszielen

Am 19. März 2026 wurden die Rohölprognosen Dritter im März 2026 deutlich nach oben korrigiert, angetrieben durch die faktische Schließung der Straße von Hormus. Die folgenden Kursziele fassen führende institutionelle Prognosen zusammen, die zwischen dem 1. März und dem 19. März 2026 erfasst wurden.

HSBC (Revision des Jahresdurchschnitts 2026 – WTI und Brent)

HSBC erhöhte ihre durchschnittliche Brent-Rohölprognose für 2026 um 15 $ auf 80 $ pro Barrel und hob ihre durchschnittliche WTI-Prognose für 2026 um 14 $ auf 76 $ pro Barrel an. Die Bank nennt erhöhte Angebotsrisiken und Störungen der nahöstlichen Exportströme als Haupttreiber der Aufwärtsrevision für beide Benchmarks (Reuters, 11. März 2026).

Fitch Ratings (Jahresdurchschnitt 2026 – Brent)

Fitch Ratings erhöhte seine durchschnittliche Brent-Rohölprognose für 2026 auf 70 $ pro Barrel von 63 $, unter der Annahme, dass die Straße von Hormus etwa einen Monat lang faktisch geschlossen bleibt, bevor sich die Handelsströme erholen. Die Agentur weist auch auf ein negatives Szenario hin, in dem Brent auf 100 $ pro Barrel steigt und auf diesem Niveau verharrt, was nach Schätzung der Agentur das weltweite BIP nach vier Quartalen um 0,4 % reduzieren und die Inflation in Europa und den USA um 1,2–1,5 Prozentpunkte erhöhen würde (Fitch Ratings, 11. März 2026).

Goldman Sachs (Kurzfristige und Q4-Kursziele für Brent und WTI)

Goldman Sachs erwartet, dass Brent Crude im März 2026 durchschnittlich über 100 $ pro Barrel und im April 85 $ pro Barrel erreichen wird, was das Rohstoffteam der Bank als den größten Ölangebotsschock aller Zeiten bezeichnet. Die Bank setzt ihr Basisszenario für Q4 2026 bei 71 $ pro Barrel für Brent und 67 $ pro Barrel für WTI an, das in einem Risikoszenario, in dem sich die Hormus-Störung auf zwei Monate erstreckt, auf 93 $ pro Barrel für Brent steigt (TheStreet, 14. März 2026).

S&P Global (Preisdeck 2026 – WTI und Brent)

S&P Global erhöhte seine Preisdeck-Annahmen für 2026 um 15 $ pro Barrel für beide Benchmarks und setzte WTI bei 75 $ pro Barrel und Brent bei 80 $ pro Barrel an. Die Agentur erklärt, dass diese Revision ihre Ansicht widerspiegelt, dass die faktische Schließung der Straße von Hormus länger andauern wird als ursprünglich angenommen, wobei erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Zeitrahmens für die Normalisierung der Handelsströme besteht (S&P Global, 16. März 2026).

Bank of America (Jahresdurchschnitt 2026 – Brent, mit Szenarien)

Bank of America hob ihre durchschnittliche Brent-Prognose für 2026 auf 77,50 $ pro Barrel von zuvor 61 $ an, wobei Q2 2026 durchschnittlich 80 $ pro Barrel erreichen soll. Die Bank skizziert zwei gleich wahrscheinliche Szenarien: eine Rückkehr zu normalen Hormus-Handelsströmen bis April, was einen Brent-Durchschnitt nahe 70 $ pro Barrel ergibt, oder einen sich bis ins Q2 erstreckenden Konflikt, der den Durchschnitt in Richtung 85 $ pro Barrel treibt. In einem Extremfall könnte eine sich bis ins H2 2026 erstreckende Störung den Jahresdurchschnitt auf etwa 130 $ pro Barrel anheben (Investing.com, 16. März 2026).

Standard Chartered (Vierteljährlicher Brent-Verlauf)

Standard Chartered erhöhte seine durchschnittliche Brent-Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf 85,50 $ pro Barrel von 70 $, mit einem vierteljährlichen Verlauf von 78 $ in Q1, 98 $ in Q2, 85 $ in Q3 und 80,50 $ in Q4. Die Bank weist auf asymmetrisches Aufwärtsrisiko hin, falls sich die Feindseligkeiten auf weitere regionale Produzenten ausweiten, und merkt an, dass Kapazitätsengpässe und die Konzentration wichtiger Transitrouten die Angebotsperspektive hochsensibel für weitere Eskalationen machen (OilPrice.com, 17. März 2026).

Fazit: Die durchschnittlichen Brent-Prognosen für 2026 der sechs oben genannten Institutionen reichen von 70 $ (Fitch) bis 85,50 $ (Standard Chartered) pro Barrel, wobei WTI einen konstanten Abschlag von 4–5 $ aufweist. Kurzfristige Schätzungen für März 2026 erreichen bei mehreren Banken über 100 $ pro Barrel, während alle Prognostiker die Normalisierung der Handelsströme durch die Straße von Hormus als die wichtigste Variable für den Rest des Jahres identifizieren.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Rohölpreise: Technischer Überblick

US Crude Oil (WTI)

US Crude wird am 19. März 2026 um 16:05 Uhr UTC bei 97,365 $ gehandelt und liegt damit deutlich über seinem täglichen Moving-Average-Stack. Laut TradingView-Daten verlaufen die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 82 $ / 70 $ / 64 $ / 64 $, wobei eine 20-über-50-Ausrichtung intakt ist, was den kurzfristigen Trend deutlich konstruktiv hält. Der 14-Tage-RSI liegt bei 70,73, in überkauftem Territorium, was auf eine starke Dynamik hinweist, aber auch Aufmerksamkeit erfordert, sollte der Kurs stagnieren. Der ADX bei 57,98 bestätigt einen gut etablierten Trend, so die TradingView-Daten.

Nach oben liegt der nächste klassische Pivot-Widerstand bei R1 bei 69,53 $, der bereits unter dem aktuellen Kurs liegt. R2 bei 72,03 $ und R3 bei 78,74 $ wurden ebenfalls überschritten. Der Kurs läuft daher über allen standardmäßigen klassischen Pivot-Widerständen, wodurch das Intraday-Hoch von 99,40 $ als nächste Referenzmarke über dem aktuellen Kurs verbleibt. Sollte der Kurs nachhaltig über dieses Niveau steigen, würde der Bereich um 100 $ zu einer weiteren runden Referenzmarke werden.

Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot bei 65,32 $ die erste strukturelle Unterstützung bei einer tieferen Korrektur dar, wobei der 100-Tage-SMA nahe 64 $ als breitere Moving-Average-Unterstützung darunter fungiert. Ein Rückgang unter diesen Bereich könnte S1 bei 62,82 $ als niedrigere Referenzmarke ins Spiel bringen (TradingView, 19. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Brent Crude Oil

Brent Crude wird am 19. März 2026 um 16:05 Uhr UTC bei 106,219 $ gehandelt, über seinem vollständigen Moving-Average-Stack. Laut TradingView-Indikatoren verlaufen die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 88 $ / 75 $ / 69 $ / 68 $, wobei eine 20-über-50-Ausrichtung intakt ist und der aktuelle Kurs über allen vier gleitenden Durchschnitten bleibt. Der 14-Tage-RSI liegt bei 77,17, deutlich in überkauftem Territorium, während der ADX bei 63,41 auf eine der stärksten Trendmessungen beider Benchmarks hinweist und eine anhaltende Richtungsdynamik unterstreicht.

Nach oben liegen alle klassischen Pivot-Widerstände bis R3 bei 87,23 $ bereits unter dem aktuellen Kurs, wodurch das Intraday-Sitzungshoch von 112,762 $ als nächste Referenzmarke über dem aktuellen Kurs verbleibt. Sollte der Kurs nachhaltig über diese Marke steigen, könnte der Bereich um 115 $ zu einer weiteren runden Referenzmarke werden.

Bei Rücksetzern liegt der klassische Pivot bei 70,53 $ deutlich unter dem aktuellen Niveau, was bedeutet, dass der 100-Tage-SMA nahe 69 $ die bedeutendere längerfristige Moving-Average-Unterstützung im Falle einer scharfen Umkehr darstellt. Ein Rückgang unter diese Unterstützung könnte S1 bei 67,53 $ als niedrigere Referenzmarke ins Spiel bringen (TradingView, 19. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Rohölpreis-Historie (2024–2026)

US Crude Oil (WTI)

Der US Crude Kurs (WTI) eröffnete 2024 im niedrigen 70-$-Bereich und stieg im April in Richtung 87 $, als das geopolitische Risiko im Nahen Osten aufflammte, mit einem kurzen Anstieg auf 87,149 $ am 12. April 2024 inmitten der Iran-Israel-Spannungen, bevor er sich wieder abschwächte. Die Preise drifteten durch H2 2024 nach unten und schlossen das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 71,694 $, unter dem Frühjahrshoch, aber über das Jahr hinweg weitgehend in einer Spanne.

2025 erwies sich als schwieriger für die Bullen. WTI erreichte früh am 15. Januar einen Höchststand von 79,607 $ und fiel dann im Laufe des Jahres stetig, da Nachfragebedenken und OPEC+-Produktionsentscheidungen auf die Stimmung drückten, wobei die Preise durch Q4 in die Spanne von 57–63 $ drifteten. WTI schloss 2025 bei 57,350 $, ein Rückgang von etwa 20 % im Jahresvergleich.

2026 war deutlich anders. Nach der Eröffnung im Januar nahe 57 $ sanken die Preise weiter, bevor eine außergewöhnliche Bewegung Anfang März erfolgte: Nachrichten über die faktische Störung der Straße von Hormus ließen WTI vom 2. März bei 70,741 $ auf ein Intraday-Hoch von 115,781 $ am 9. März 2026 schießen, eine der größten Einwochenbewegungen seit Jahren, bevor eine Konsolidierung einsetzte. WTI schloss am 19. März 2026 bei 97,530 $, etwa 69,9 % im bisherigen Jahresverlauf und 45,3 % im Jahresvergleich gestiegen.

Brent Crude Oil

Brent Crude Preise folgten durch 2024 einem ähnlichen Pfad und stiegen von Mitte der 70-$-Marke im Januar auf einen Höchststand über 87 $ im April, bevor sie allmählich zurückgingen. Der Benchmark schloss 2024 am 31. Dezember bei 74,815 $, weitgehend flach im Jahresvergleich und mit seiner typischen Prämie gegenüber WTI.

Während 2025 verlor Brent stetig an Boden zusammen mit WTI, wobei die Preise von 81,755 $ Mitte Januar auf eine längere Spanne im niedrigen bis mittleren 60-$-Bereich zum Jahresende sanken. Brent schloss 2025 am 31. Dezember bei 60,916 $, etwa 18,6 % niedriger für das Jahr, da schwächere globale Nachfrageaussichten und Angebotsflexibilität die Preise deckelte.

Die scharfe Umkehr kam im März 2026. Brent schoss vom 2. März bei 77,793 $ auf ein Intraday-Hoch von 116,286 $ am 9. März 2026, dem gleichen Hormus-Schock folgend, der WTI antrieb, bevor er sich zurückzog und über 100 $ konsolidierte. Brent schloss am 19. März 2026 bei 106,502 $, etwa 75,3 % im bisherigen Jahresverlauf gestiegen.