Goldpreis Prognose: FOMC- und Kharg-Insel-RisikenGold notiert nahe 5.000 US-Dollar, während die Märkte die FOMC-Aussichten, einen schwächeren US-Dollar und anhaltende Störungsrisiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Goldpreis-Ausblick: Capital.com-Analyse
Die Entwicklung von Gold Spot (XAU/USD) in den letzten zwei Jahren spiegelt eine bedeutende strukturelle Verschiebung wider, wie Investoren und Institutionen das Metall betrachten. Der Anstieg von rund 2.625 US-Dollar/Unze zu Beginn 2025 auf über 5.000 US-Dollar/Unze bis März 2026 wurde geprägt durch anhaltende Zentralbankakkumulation, Safe-Haven-Nachfrage im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen, einschließlich des US-iranischen Konflikts, und Erwartungen einer weicheren Haltung der Federal Reserve. Allerdings veranschaulichen die scharfen Intraday-Schwankungen Anfang Februar 2026, als der Kurs innerhalb weniger Tage von nahe 5.596 US-Dollar/Unze auf unter 4.404 US-Dollar/Unze fiel, wie schnell sich die Stimmung umkehren kann, insbesondere wenn geopolitische Risiken deeskalieren oder US-Inflationsdaten das Argument für Zinssenkungen untergraben.
Auf den aktuellen Niveaus steht Gold vor einer echten zweiseitigen Debatte. Einige Analysten verweisen auf strukturelle De-Dollarisierungstrends, anhaltende Zentralbanknachfrage und Realzins-Unsicherheit als Gründe für anhaltende Unterstützung. Andere argumentieren, dass die Preise bereits eine erhebliche Risikoprämie widerspiegeln, was das Metall anfällig für Gewinnmitnahmen oder eine stärker als erwartete US-Dollar-Erholung macht. Die 5.000-US-Dollar/Unze-Marke hat psychologisches Gewicht in beide Richtungen.
Capital.com-Kundenstimmung für Gold-CFDs
Zum 16. März 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Gold-Spot-CFDs bei 78,8 % Käufern gegenüber 21,2 % Verkäufern, womit Käufer um 57,6 Prozentpunkte vorne liegen und die Stimmung sich klar im Bereich starker Käufe und einseitig in Richtung Long-Positionen befindet. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich mit sich ändernden Marktbedingungen schnell verändern.
Zusammenfassung – Goldpreis 2026
- Gold Spot (XAU/USD) notiert am 16. März 2026 um 14:44 Uhr UTC bei 5.001,06 US-Dollar, innerhalb einer Sitzungsspanne von 4.970,38 bis 5.038,41 US-Dollar. Das Metall ist in den letzten zwei Jahren um etwa 91 % von rund 2.624 US-Dollar/Unze Ende 2024 gestiegen.
- Technisch gesehen liegt der Kurs unter dem kurzfristigen Cluster gleitender Durchschnitte, wobei die 20- und 50-Tage-SMAs nahe 5.115 bzw. 4.955 US-Dollar liegen, während der 14-Tage-RSI bei 46,8 in neutralem Terrain verbleibt und der ADX bei 12,6 ein schwaches Trendumfeld signalisiert.
- Die FOMC-Sitzung ist ein wichtiger kurzfristiger Fokus, wobei die Märkte die Möglichkeit einer revidierten PCE-Inflationsprognose abwägen. Ein hawkisheres Ergebnis könnte Gold unter Druck setzen, während ein dovisher Ton oder ein Zinssenkungssignal es wahrscheinlich stützen würde.
- Der US-iranische Konflikt stützt weiterhin die Safe-Haven-Nachfrage, obwohl jede Deeskalation die geopolitische Risikoprämie rückgängig machen könnte, die seit Februar dazu beigetragen hat, die Preise über 5.000 US-Dollar/Unze zu halten.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wie lautet die Goldpreis-Prognose?
Prognosen von Drittanbietern, auf die in diesem Artikel verwiesen wird, deuten darauf hin, dass Analysten für Gold im Jahr 2026 weitgehend konstruktiv bleiben, obwohl die Ziele stark variieren. Genannte Jahresdurchschnittsschätzungen reichen von etwa 5.190 US-Dollar/Unze bis 5.620 US-Dollar/Unze, während einige Jahresend- oder Spitzenprognosen höher liegen. Diese Prognosen basieren auf Faktoren wie Zentralbanknachfrage, geopolitischen Risiken und Erwartungen zur US-Geldpolitik. Prognosen können sich schnell ändern, daher sollten sie als Marktansichten und nicht als Gewissheiten behandelt werden.
Könnte der Goldpreis steigen oder fallen?
Der Goldpreis könnte sich in beide Richtungen bewegen, abhängig davon, wie sich makroökonomische und geopolitische Bedingungen entwickeln. Anhaltende Safe-Haven-Nachfrage, Zentralbankkäufe und ein schwächerer US-Dollar könnten die Preise weiter stützen. Gleichzeitig könnten stärkere US-Daten, eine hawkishere Federal Reserve oder nachlassende geopolitische Spannungen auf Gold lasten. Wie die jüngste Kursentwicklung zeigt, kann Gold auch scharfe Schwankungen erleben, sodass sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsszenarien möglich bleiben.
Sollte ich in Gold investieren?
Ob Gold für Sie geeignet ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Zeithorizont ab. Einige Marktteilnehmer nutzen Gold zur Diversifizierung oder um Phasen geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheit zu beobachten. Allerdings können Goldpreise volatil sein, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Dieser Artikel dient nur Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Es ist wichtig, eigene Recherchen durchzuführen und die Risiken zu berücksichtigen, bevor Sie eine Handels- oder Anlageentscheidung treffen.
Kann ich Gold-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Gold-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Rohstoff-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Contracts for Difference (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie der CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.