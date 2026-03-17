Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Goldpreis-Ausblick: Capital.com-Analyse

Die Entwicklung von Gold Spot (XAU/USD) in den letzten zwei Jahren spiegelt eine bedeutende strukturelle Verschiebung wider, wie Investoren und Institutionen das Metall betrachten. Der Anstieg von rund 2.625 US-Dollar/Unze zu Beginn 2025 auf über 5.000 US-Dollar/Unze bis März 2026 wurde geprägt durch anhaltende Zentralbankakkumulation, Safe-Haven-Nachfrage im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen, einschließlich des US-iranischen Konflikts, und Erwartungen einer weicheren Haltung der Federal Reserve. Allerdings veranschaulichen die scharfen Intraday-Schwankungen Anfang Februar 2026, als der Kurs innerhalb weniger Tage von nahe 5.596 US-Dollar/Unze auf unter 4.404 US-Dollar/Unze fiel, wie schnell sich die Stimmung umkehren kann, insbesondere wenn geopolitische Risiken deeskalieren oder US-Inflationsdaten das Argument für Zinssenkungen untergraben.

Auf den aktuellen Niveaus steht Gold vor einer echten zweiseitigen Debatte. Einige Analysten verweisen auf strukturelle De-Dollarisierungstrends, anhaltende Zentralbanknachfrage und Realzins-Unsicherheit als Gründe für anhaltende Unterstützung. Andere argumentieren, dass die Preise bereits eine erhebliche Risikoprämie widerspiegeln, was das Metall anfällig für Gewinnmitnahmen oder eine stärker als erwartete US-Dollar-Erholung macht. Die 5.000-US-Dollar/Unze-Marke hat psychologisches Gewicht in beide Richtungen.

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Capital.com-Kundenstimmung für Gold-CFDs

Zum 16. März 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Gold-Spot-CFDs bei 78,8 % Käufern gegenüber 21,2 % Verkäufern, womit Käufer um 57,6 Prozentpunkte vorne liegen und die Stimmung sich klar im Bereich starker Käufe und einseitig in Richtung Long-Positionen befindet. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich mit sich ändernden Marktbedingungen schnell verändern.

Zusammenfassung – Goldpreis 2026

Gold Spot (XAU/USD) notiert am 16. März 2026 um 14:44 Uhr UTC bei 5.001,06 US-Dollar, innerhalb einer Sitzungsspanne von 4.970,38 bis 5.038,41 US-Dollar. Das Metall ist in den letzten zwei Jahren um etwa 91 % von rund 2.624 US-Dollar/Unze Ende 2024 gestiegen.

Technisch gesehen liegt der Kurs unter dem kurzfristigen Cluster gleitender Durchschnitte, wobei die 20- und 50-Tage-SMAs nahe 5.115 bzw. 4.955 US-Dollar liegen, während der 14-Tage-RSI bei 46,8 in neutralem Terrain verbleibt und der ADX bei 12,6 ein schwaches Trendumfeld signalisiert.

Die FOMC-Sitzung ist ein wichtiger kurzfristiger Fokus, wobei die Märkte die Möglichkeit einer revidierten PCE-Inflationsprognose abwägen. Ein hawkisheres Ergebnis könnte Gold unter Druck setzen, während ein dovisher Ton oder ein Zinssenkungssignal es wahrscheinlich stützen würde.

Der US-iranische Konflikt stützt weiterhin die Safe-Haven-Nachfrage, obwohl jede Deeskalation die geopolitische Risikoprämie rückgängig machen könnte, die seit Februar dazu beigetragen hat, die Preise über 5.000 US-Dollar/Unze zu halten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

FAQ