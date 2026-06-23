eToro IPO —— 如何交易 eToro 股票
eToro 何时进行 IPO？
eToro已于2025 年 5 月 14 日正式在纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market)挂牌交易，股票代码为 ETOR”。
公司此次共发行 1,192 万股 A 类普通股，发行价为每股 52 美元，高于此前预期的 46 至 50 美元定价区间，也超过了原计划的 1,000 万股。此次发行由 eToro 与现有股东各提供一半股份，合计募资约 6.2 亿美元。本次 IPO 获得多家知名承销商的强力支持，包括 Goldman Sachs、UBS、Citigroup 和 Jefferies。
ETOR 股票将在每周一至周五于美国股市的正常交易时段进行交易，具体交易时间如下：
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夏令时（3 月至 11 月）：协调世界时 (UTC) 下午 1:30 至晚上 8:00
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标准时间（11 月至次年 3 月）：协调世界时 (UTC) 下午 2:30 至晚上 9:00
投资者可通过差价合约 (CFD) 的方式交易 eToro (ETOR) 股票，这意味着无需实际持有股票，亦可根据其价格波动进行投机操作。
欢迎阅读我们的2025 年最值得关注的热门 IPO 指南，了解更多即将开启的 IPO 信息。
什么是 eToro？
eToro是一家总部位于以色列的金融科技公司，专注于社交交易与多资产投资。公司由 Yoni Assia、Ronen Assia 和 David Ring 于 2007 年共同创立，总部设于特拉维夫，并在英国、美国、澳大利亚、塞浦路斯、德国及阿联酋设有办事处。截至 2025 年，eToro 已在全球超过 75 个国家拥有逾 4,000 万注册用户。其核心功能包括复制交易 (Copy Trading) 和用户生成的投资组合，帮助散户投资者复制更具经验交易者的策略，从而优化自身的投资表现。
在 2021 年取消与特殊目的收购公司 (SPAC) 的合并上市计划后，eToro 转向私募融资，并于 2025 年 3 月提交 IPO 申请。但由于市场不确定性，该流程一度暂停。2025 年 5 月 14 日，eToro 股票正式在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，成功通过首次公开募股 (IPO) 募资约 6.2 亿美元。
eToro 的初始股价表现如何？
eToro（股票代码：ETOR）于 2025 年 5 月 14 日正式在纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market) 挂牌交易。股票首日开盘价为 69.69 美元，较 IPO 发行价 52 美元高出约 34%。在开盘后数小时内，股价攀升至盘中高点 74.28 美元。
不过，ETOR 当天也出现一定抛售压力，盘中一度下探至 65.06 美元，最终以 67.00 美元收盘，较发行价上涨 28.8%。
eToro 股价在首个交易日的走势显示出市场对其上市的高度关注，同时也反映出明显的波动性。
过往表现并非未来结果的可靠指标。
可能影响 eToro 实时股价的因素有哪些？
eToro（股票代码：ETOR）的实时股价可能受到多种公司层面因素与更广泛市场环境的共同影响。以下是主要值得关注的驱动因素：
财务表现
eToro 的盈利能力可能对 ETOR 股价构成直接影响。2024 年，公司录得 9.31 亿美元的佣金收入（即平台收取的所有费用）和 1.92 亿美元的净利润，均同比大幅增长。若季度业绩表现强劲、利润率改善或公司上调未来预期，可能提振投资者信心，支撑股价上涨；但若增长放缓、成本上升或未达成目标，则可能对股价构成下行压力。
用户指标与平台活跃度
eToro 拥有超过 4,000 万注册用户和 350 万个已存入资金账户，其用户规模是估值的重要组成部分。若用户数量持续增长、交易量增加或平台活跃度上升（尤其是在股票市场），均可能推动 ETOR 股价上扬；相反，若相关数据趋于平稳或出现下滑迹象，市场可能对其未来增长潜力产生疑问，从而对股价构成压力。
监管动态
eToro 的业务横跨多个司法辖区和资产类别，且始终处于积极的监管审查之下，尤其是在零售投资领域。若公司获得新牌照、进入尚未开发的市场，或全球监管环境趋于清晰透明，可能提升投资者信心；反之，若面临更严格的合规要求、监管加严或重要市场的新限制，运营成本可能上升，从而拖累整体表现。
行业趋势与市场情绪
更广泛的投资环境也可能影响 eToro 的估值。例如，金融科技行业的正向发展趋势、整体市场情绪改善，或散户投资者参与度提升，都有望形成利好推动力；而科技股波动加剧、同类企业表现疲软，或整体市场低迷，可能在基本面不变的情况下削弱市场对 eToro 股票的需求。
竞争格局与创新能力
eToro 若能持续扩展产品体系、推出新功能，或达成战略合作，有望提升其竞争优势并提振股价表现。但同时，来自低费率券商或具备相似社交交易功能的新兴平台的竞争压力，也可能令市场担忧其市占率和未来增长空间。
宏观经济状况
作为一家全球性公司，eToro 的业绩亦受到更广泛的宏观经济因素影响，包括利率、汇率变动和投资者信心。若宏观环境整体利好，例如市场稳定、利率维持低位、散户投资活跃，可能推动交易量增长并提升平台收入；相反，若经济放缓、地缘政治风险上升或美元走强，则可能削弱平台使用率并压缩盈利能力。
如需进一步了解科技股等股票的交易方式，欢迎阅读我们的股票交易指南。
如何交易 eToro 股票
eToro 股票已于 2025 年 5 月 14 日在纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market) 正式上市，股票代码为 ETOR。您可以选择直接买卖 eToro 股票，或通过差价合约 (CFD) 进行价格投机，无需实际持有股票。
- 选择券商选择一家支持美股与差价合约交易，并提供 eToro 股票的交易平台或券商。例如，我们的平台支持差价合约 (CFD) 交易，您可根据判断选择做多或做空。
- 开设交易账户在所选平台上完成注册。根据监管要求，您需提交个人信息并完成身份验证。
- 账户存款通过您偏好的支付方式向您的账户存入资金。在开始交易前，请确保已满足最低存款与保证金要求。
- 查找 eToro (ETOR) 股票在券商平台中搜索“eToro 股票”或输入股票代码“ETOR”。
- 追踪 ETOR 的实时股价持续关注我们的 ETOR 实时价格图表（eToro 股价）、财务报告、市场分析与平台更新，掌握最新动态。影响其股价的重要因素可能包括用户增长、营收表现以及行业情绪。
- 执行交易（下单）根据您的市场判断，决定买入或卖出。设定交易规模，若看涨则选择买入（做多），若预期下跌则选择卖出（做空）。
- 监控并管理风险持续关注持仓变动。通过设置止损与止盈单来管理风险，同时留意有关 eToro 及金融科技行业的最新消息。
使用虚拟资金进行模拟交易 – 开设模拟账户。
目前可交易哪些金融科技股票？
想立即投资金融科技板块？除了 eToro，还有多家值得关注的金融科技公司，其股票同样可供交易。以下为简要介绍：
PayPal (PYPL)
PayPal 运营着一家全球领先的数字支付平台，服务覆盖 200 多个市场，面向个人用户与商户。其产品包括点对点转账（通过 Venmo 完成）、商户结账工具以及加密货币交易功能。PayPal 的股价受交易量、抽佣率以及数字钱包领域的市场竞争影响。
Robinhood (HOOD)
Robinhood 是一家总部位于美国的交易平台，以免佣金股票交易著称。其主要面向散户投资者，收入来源包括订单流支付和客户余额利息。投资者可持续关注 Robinhood 股价、财报数据、用户增长和相关监管动态，以捕捉潜在交易机会。
Block (SQ)
Block前身为 Square，业务涵盖数字支付、POS 终端设备与零售投资 App——Cash App。公司还通过比特币相关业务涉足加密货币领域。Block 的股价可能受到零售支出趋势、Cash App 普及程度，以及支付和加密行业整体情绪的影响。
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi 是一家总部位于美国的在线个人金融平台，提供贷款、投资、银行与信用服务，并持有银行牌照。SoFi 的股价受净利息收入、放贷规模及其一站式金融平台的用户采用情况影响。
还无法交易 eToro？立即通过差价合约交易金融科技股票！
常见问题
eToro 已经上市了吗？
是的 —— eToro 已于 2025 年 5 月 14 日在纳斯达克全球精选市场 (Nasdaq Global Select Market) 挂牌上市，股票代码为 ETOR。公司及部分现有股东共计出售了 1,192 万股 A 类股票，筹资约 6.2 亿美元。
eToro 的 IPO 启动日期是？
eToro 的 IPO 于 2025 年 5 月 14 日正式启动。目前，其股票已在美股标准交易时段内以代码 ETOR 进行交易。ETOR 股票在纳斯达克全球精选市场按照美国股市标准时间进行交易。
eToro 的估值是多少？
以每股 52 美元的发行价计算，eToro 的 IPO 估值约为 56.4 亿美元。
eToro 成立于何时？
eToro 成立于 2007 年，由 Yoni Assia、Ronen Assia 和 David Ring 联合创办。其最初的定位为一款交易可视化工具，如今已发展为全球领先的社交投资平台，用户总数超过 4,000 万。
eToro 是一个理想的投资标的吗？
eToro 股票适合关注金融科技领域、散户交易和社交投资趋势的投资者。尽管 IPO 市场反应积极，但 ETOR 的股票价格在早期交易阶段仍呈现出一定的波动性。建议重点关注的因素包括用户增长、营收表现及监管动态。对于For 差价合约交易者而言，价格波动与市场情绪将是重要参考指标。
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