CFD и Форекс: как они соотносятся?

Торговлю CFD (контрактами на разницу) и Форекс часто сравнивают, хоть это и совершенно разные понятия. Оба этих инструмента позволяют трейдерам спекулировать на финансовых рынках, но различаются по масштабу и применению.Торговля CFD открывает доступ к различным рынкам, включая акции, сырьевые товары и индексы, тогда как Форекс ориентирован исключительно на торговлю по валютным парам.

У нас торговля на рынке Форекс осуществляется с использованием CFD. Это значит, что у вас будет доступ к мировым валютным рынкам наряду с другими классами активов – и все это с гибкими настройками и кредитным плечом, которые предоставляют CFD. Однако важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.

Чтобы лучше понять различия между торговлей CFD и Форексом, предлагает вам определения каждого термина.