CFD на валюты: что следует знать трейдерам?
Как торговля CFD соотносится с Форексом? Давайте рассмотрим основные сходства и различия, которые необходимо понимать между этими ключевыми торговыми терминами, от кредитного плеча до информации о классе активов и многого другого.
CFD и Форекс: как они соотносятся?
Торговлю CFD (контрактами на разницу) и Форекс часто сравнивают, хоть это и совершенно разные понятия. Оба этих инструмента позволяют трейдерам спекулировать на финансовых рынках, но различаются по масштабу и применению.Торговля CFD открывает доступ к различным рынкам, включая акции, сырьевые товары и индексы, тогда как Форекс ориентирован исключительно на торговлю по валютным парам.
У нас торговля на рынке Форекс осуществляется с использованием CFD. Это значит, что у вас будет доступ к мировым валютным рынкам наряду с другими классами активов – и все это с гибкими настройками и кредитным плечом, которые предоставляют CFD. Однако важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
Чтобы лучше понять различия между торговлей CFD и Форексом, предлагает вам определения каждого термина.
Что такое CFD-контракты?
CFD производные финансовые инструменты (деривативы), которые позволяют вам торговать на основе изменения цен на различные активы, такие как акции, сырьевые товары или валюты (Форекс), фактически не владея ими. Они гибки и не имеют фиксированной даты экспирации, так что вы можете держать свою позицию открытой столько, сколько захотите. Контракты на разницу цен (CFD) популярны для краткосрочной и среднесрочной торговли и позволяют использовать кредитное плечо (что также известно как маржинальная торговля). То есть вы можете открывать более крупные позиции с относительно небольшим собственным капиталом, хотя это также увеличивает потенциальные убытки (не только прибыль).
С CFD у вас есть выбор: открыть позицию по растущему в цене активу (длинная позиция) или же по падающему в цене активу (короткая позиция). Имейте в виду, что приведенные ниже иллюстрации показывают только потенциальную прибыль. Если бы цена двигалась в противоположном направлении в каждом сценарии, вы бы понесли убытки.
Подробнее об этом можно в нашей статье о том, что такое CFD-трейдинг и как он устроен.
Что такое Форекс?
Торговля на рынке Форекс ориентирована именно на обмен валют. Торгуя на Форексе, трейдеры стремятся получить прибыль от колебаний обменных курсов между валютными парами, такими как EUR/USD или GBP/JPY. Это можно делать путем открытия «длинных» или «коротких» позиций по этим парам в зависимости от того, куда, по вашему мнению, может двигаться цена.
Например, если вы торгуете парой EUR/USD и считаете, что евро укрепится по отношению к доллару США, то следует открывать длинную позицию (покупать). Если же вы считаете, что евро ослабнет по отношению к доллару США, то лучше открывать короткую позицию (продавать).
У нас торговля на рынке Форекс ведется как разновидность торговли CFD-контрактами. Мы комбинируем сосредоточенный характер торговли валютой с гибкостью и кредитным плечом, присущим CFD-торговле.Подробнее о торговле на рынке Форекс и о том, как это устроено.
Почему трейдеры предпочитают CFD?
Вот коротко о том, почему трейдерам стоит посмотреться к CFD-контрактам.
- Широкий доступ на рынки: торгуйте акциями, сырьевыми товарами, валютами и многим другим с единой платформы.
- Кредитное плечо (также известное как маржинальная торговля):позволяет открывать более крупные позиции при меньших инвестициях, увеличивая как потенциальную прибыль, так и риски.
- Гибкие сроки:нет фиксированных дат экспирации, а значит трейдеры могут закрывать позиции вручную по желанию.
- Диверсификация: без труда диверсифицируйте свой портфель активами разных классов в рамках одного аккаунта.
- Краткосрочная и среднесрочная торговля: отлично подходит для внутридневной торговли, где нужна быстрая реакция на текущие рыночные условия.
Почему трейдеры предпочитают Форекс?
Вот коротко о том, почему трейдерам стоит посмотреться к Форексу.
- Высокая ликвидность: рынок со значительным объемом торгов, что позволит быстро открывать и закрывать позиции.
- Продленные часы торгов: возможность торговать в режиме 24/5 позволяет трейдерам своевременно реагировать на глобальные события.
- Кредитное плечо:позволяет открывать более крупные позиции при меньших инвестициях, увеличивая как потенциальную прибыль, так и риски.
- Фокус на валютные пары: спекулируйте на глобальных экономических трендах, отслеживая изменения в стоимости валют.
- Динамичная рыночная среда: работайте на быстро меняющемся рынке. Он отражает глобальную экономическую активность, но требует тщательного управления рисками.
Чем отличается торговля CFD от торговли на рынке Форекс?
Хотя и CFD, и Форекс предполагают спекуляцию на движении цен без владения базовыми активами, они различаются по масштабу и структуре. CFD охватывают широкий спектр активов, включая акции, индексы, сырьевые товары и валютные пары, открывая трейдерам доступ к различным рынкам с единой платформы. Как упоминалось ранее, у нас можно торговать на рынке Форекс посредством CFD-контрактов. Такой подход сочетает в себе торговлю валютой и гибкость CFD. Как минимум, вы сможете контролировать сроки позиций.
Торговля на рынке Форекс, в свою очередь, сосредоточена исключительно на валютных парах, с помощью которых трейдеры могут получать прибыль за счет прогнозирования изменения котировок между валютами в парах. В отличие от CFD на другие активы, торговля на рынке Форекс связана исключительно с колебаниями валютных курсов, и рынок Форекс работает практически круглосуточно, предоставляя непрерывные торговые возможности.
По сути CFD-контракты предлагают более широкий ассортимент рынков, в то время как Форекс – это узкий высоколиквидный рынок, ориентированный на валютные пары. Каждый из этих подходов наделен уникальными торговыми стратегиями и аспектами.
Вот еще несколько примеров сравнения между Форексом и CFD.
Чем похожи торговля CFD и Форекс?
Торговля CFD-контрактами и на Форексе имеют ряд общих характеристик, что привлекает трейдеров, которым важна гибкость. Оба формата предлагают кредитное плечо, которое позволяет открывать более крупные позиции при меньших инвестициях. Важно помнить, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
Они оба также предполагают уплату спреда, хотя сумма может варьироваться в зависимости от валютной пары и CFD. В случае с CFD на валютные пары и другими CFD применяется финансирование овернайт, если вы хотите продержать позицию больше одного дня. Однако в зависимости от класса активов стоимость высчитывается по-разному.
Оба рынка позволяют спекулировать на движении цен, не владея базовыми активами. Это значит, что трейдеры могут открывать как длинные позиции (покупать), так и короткие (продавать). Они также обеспечивают низкий порог входа, доступные платформы и минимальные требования к депозиту.
Эти общие черты делают CFD и Форекс популярными среди трейдеров, предлагая доступную торговлю с использованием кредитного плеча. При этом у каждого формата есть свои уникальные риски и возможности.
Как происходит торговля на Форексе посредством CFD?
Когда валютные пары торгуются посредством CFD-контрактов, трейдеры спекулируют на колебаниях котировок между валютными парами, не владея фактическими валютами. CFD на Форекс отражает изменения цен на валютную пару (например, EUR/USD), позволяя трейдерам получать прибыль от колебаний цен в обоих направлениях.
Благодаря торговле CFD на валюты трейдеры могут использовать кредитное плечо. То есть для открытия крупной позиции им нужно иметь лишь часть от полной суммы сделки. Это позволяет получить потенциально бóльшую прибыль. Но при этом увеличивает и риски. Кроме того, CFD на валюты позволяют как открывать длинные позиции (если ожидается рост валюты), так и короткие (если ожидается снижение).
Торгуя на рынке Форекс посредством CFD, трейдеры могут воспользоваться преимуществом в виде ликвидности и круглосуточного доступа к рынку Форекс, а также гибких позиций и отсутствия фиксированных сроков экспирации.
Если торговать по деривативам, то лучше CFD или Форекс?
Если вы торгуете производными финансовыми инструментами (деривативами), выбор между CFD или Форексом будет зависеть от конкретно ваших целей торговли и предпочтений в рынках. CFD предлагают более широкий доступ к рынку, охватывая различные типы активов (акции, сырьевые товары, индексы и сами валютные пары), что позволяет сохранять диверсификацию в рамках одного аккаунта. Такая гибкость может принести пользу желающим поспекулировать на нескольких рынках, каждый из которых обладает уникальными факторами и возможностями.
Торговля на рынке Форекс, с другой стороны, сосредоточена исключительно на валютных парах. При этом она гарантирует высокую ликвидность и торговлю в режиме 24/5. Для трейдеров, которые в первую очередь интересуются мировыми валютами и экономическими тенденциями, Форекс предлагает узкоспециализированный рынок с меньшим количеством переменных по сравнению с CFD.
Имейте в виду, что валютами можно торговать и посредством CFD-контрактов. Это позволяет трейдерам спекулировать на изменениях цены валют, при этом фактически не владея ими.Зачастую для этого используется одинаковый подход с фундаментальным и техническим анализом
Вкратце, CFD идеально подходят трейдерам, которые ценят разнообразие и гибкость рынка. В то время как Форекс больше подойдет тем, кто предпочитает сфокусированный и ликвидный рынок, ориентированный ценовые движения валют. Каждый из подходов обладает уникальными преимуществами (и недостатками), поэтому выбор во многом зависит от стратегии трейдера и предпочтительных активов.
При торговле CFD и валютами, вы можете спекулировать как на длинных, так и на коротких позициях на самых разных рынках. Чтобы подготовиться, ознакомьтесь с основами торговли и закрепите навык актуальными заголовками и аналитикой. Не забудьте достаточно тщательно продумать стратегию управления рисками. Это позволит подготовиться к потенциальной волатильности, развить психологию трейдинга и максимально повысить вашу уверенность в рынках.
Часто задаваемые вопросы
Считается ли Форекс CFD-торговлей?
Не совсем. Форекс и CFD – это две формы торговли деривативами, но это не одно и то же. Торговля на Форексе – это прямая торговля валютными парами, в то время как торговля CFD на валюты – это возможность спекулировать на колебаниях цен на валюты, не владея фактическими валютами. При торговле CFD на валюты вы используете CFD для отражения движения цен на рынке Форекс.
Что такое CFD на валюты?
CFD (контракт на разницу) на Форексе позволяет вам торговать валютными парами, фактически не владея самими валютами. Это контракт между вами и брокером на обмен разницы в цене валютной пары с момента открытия сделки и на момент ее закрытия. Такой подход позволяет вам открывать длинные или короткие позиции по валютным парам и торговать с использованием кредитного плеча.
Можно ли торговать на Форексе без CFD?
Да, вы можете торговать на Форексе напрямую, не используя CFD. Это подразумевает покупку и продажу реальных валютных пар на рынке Форекс. Многие брокеры предлагают аккаунты для прямой торговли валютами, при этом сборы и требования к марже могут отличаться от того, что вы получаете при торговле CFD.
В чем разница между CFD и Форексом?
Основное отличие заключается в том, что CFD – это контракты, которые позволяют вам торговать на изменении цен по различным типам активов, включая валюты, акции, сырьевые товары и индексы. Торговля на Форексе сосредоточена исключительно на валютных парах. Вы можете торговать на рынке Форекс напрямую или же посредством CFD. Однако CFD при этом позволяют торговать и на других рынках, что делает их более широким торговым инструментом.