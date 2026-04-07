В этом руководстве мы рассмотрим, что такое свечи Хейкин-Аши и как их можно включить в торговую стратегию.

Что такое свечи Хейкин-Аши?

Свечи являются одной из самых старых форм технических индикаторов, которые трейдеры могут использовать в своем анализе цен активов. Свечной график — это тип диаграммы, используемой для визуализации ценовых движений и выявления паттернов, при этом каждая свеча представляет одну торговую сессию.

Особым видом свечного графика является Хейкин-Аши, что в переводе с японского означает средний (“heikin” или “heiken”) и бар (“ashi”). Свечи на этих графиках отличаются от традиционных японских свечных графиков, поскольку они включают некоторые данные из предыдущей сессии, чтобы показать, как меняются средние значения с течением времени.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Формула Хейкин-Аши использует комбинацию четырех средних значений — открытие, максимум, минимум и закрытие — из текущей и предыдущей торговых сессий. Это отличается от традиционных свечей, которые используют фактические цены открытия и закрытия для формирования тела свечи, а максимумы и минимумы — как тени (фитили). В результате каждая свеча Хейкин-Аши выравнивается по середине предыдущего бара, а не по уровню закрытия предыдущей свечи.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Цена открытия, используемая в свече Хейкин-Аши, основана на среднем значении открытия и закрытия предыдущей свечи. Закрытие — это среднее значение открытия, максимума, минимума и закрытия текущего периода, а не просто цена закрытия. Максимум фитиля — это наибольшее значение среди цены открытия, внутридневного максимума или закрытия. Минимум фитиля — это наименьшее значение среди внутридневного минимума, цены открытия или закрытия.

Таким образом, расчет Хейкин-Аши создает более сглаженный свечной график, который делает его удобным для идентификации и отслеживания ценовых трендов.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Более сглаженный график особенно полезен для анализа разорванных или волатильных ценовых движений.