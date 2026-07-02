Handel Vornado Realty Trust - VNO
O firmie Vornado Realty Trust
Vornado Realty Trust jest funduszem powierniczym zajmującym się inwestycjami w nieruchomości. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem Vornado Realty L.P (Spółka Operacyjna), a jej udziały w nieruchomościach są w posiadaniu Vornado Realty L.P (Spółka Operacyjna). Firma posiada i zarządza nieruchomościami biurowymi i handlowymi, koncentrując się na obszarze metropolitalnym Nowego Jorku. Jej segmenty obejmują Nowy Jork i Pozostałe. Spółka posiada ponad 32,4% udziałów w Alexander's, Inc, która jest właścicielem sześciu nieruchomości w aglomeracji nowojorskiej, a także udziały w innych nieruchomościach i powiązanych inwestycjach. Segment Nowy Jork obejmuje około 27,3 mln stóp kwadratowych w 73 nieruchomościach, na co składa się 20,6 mln stóp kwadratowych powierzchni biurowej na Manhattanie i 2,7 mln stóp kwadratowych powierzchni handlowej na ulicach Manhattanu. Pozostałe nieruchomości i inwestycje obejmują około 3,7 mln stóp kwadratowych powierzchni TheMART w Chicago oraz 70% udziałów kontrolnych w 555 California Street, kompleksie biurowym składającym się z trzech budynków, położonym w dzielnicy finansowej San Francisco.
Obecna cena akcji Vornado Realty Trust wynosi 40.35 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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