Handel Synchrony Financial - SYF CFD
O firmie Synchrony Financial
Synchrony Financial jest firmą świadczącą usługi finansowe dla konsumentów. Spółka oferuje szereg produktów kredytowych w ramach programów ustanowionych z grupą krajowych i regionalnych detalistów, lokalnych sprzedawców, producentów, grup nabywców, stowarzyszeń branżowych i dostawców usług zdrowotnych. Działalność dochodowa Spółki zarządzana jest za pośrednictwem trzech platform sprzedażowych: Retail Card, Payment Solutions oraz CareCredit. Spółka oferuje swoje produkty kredytowe za pośrednictwem swojej spółki zależnej, Synchrony Bank (Bank). Za pośrednictwem Banku oferuje szereg produktów depozytowych ubezpieczonych przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), w tym certyfikaty depozytowe, indywidualne konta emerytalne (IRA), rachunki rynku pieniężnego oraz rachunki oszczędnościowe. Spółka oferuje trzy rodzaje produktów kredytowych: karty kredytowe, kredyty komercyjne oraz konsumenckie kredyty ratalne. Spółka oferuje również produkt umożliwiający anulowanie zadłużenia. Oferuje dwa rodzaje kart kredytowych: karty kredytowe marki własnej oraz karty podwójne.
Obecna cena akcji Synchrony Financial wynosi 76.18 USD.
