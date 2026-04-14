Handel Sojitz Corporation - 2768 CFD
O firmie Sojitz Corporation
Sojitz Corp to japońska firma zajmująca się głównie działalnością handlową, inwestycyjną i finansową. Posiada dziewięć segmentów działalności. Segment samochodowy zajmuje się eksportem i sprzedażą samochodów. Segment projektów lotniczych i transportowych zajmuje się lotnictwem, transportem, infrastrukturą społeczną i eksploatacją statków. Segment maszyn i infrastruktury medycznej zajmuje się maszynami przemysłowymi, działalnością medyczną i inną. Segment Infrastruktury Socjalnej Energetyki zajmuje się infrastrukturą środowiskową, działalnością związaną z energetyką i innymi. Segment Metale i surowce dostarcza węgiel, aluminium, metale szlachetne. Segment chemiczny dostarcza chemikalia organiczne i nieorganiczne, chemikalia wysokowartościowe. Segment żywności i agrobiznesu dostarcza zboża, mąkę pszenną, tłuszcze i oleje. Segment Detalu i Materiałów Żywnościowych dostarcza tekstylia, odzież, mrożonki. Segment Infrastruktury Przemysłowej i Rozwoju Miast zajmuje się działalnością związaną z nieruchomościami. Zajmuje się także opracowywaniem ekologicznych produktów chemicznych i biopaliw.
Obecna cena akcji Sojitz Corporation wynosi 6267.8 JPY.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Sonoma Pharma, SITE Centers Corp., Gafisa S.A., United-Guardian, Hillman Solutions Corp. oraz MercadoLibre, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.