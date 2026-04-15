Handel SL Green Relty - SLG CFD
O firmie SL Green Relty
SL Green Realty Corp. jest samodzielnie zarządzanym funduszem powierniczym inwestującym w nieruchomości (REIT). Spółka zajmuje się nabywaniem, opracowywaniem, posiadaniem, zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, głównie biurowych, zlokalizowanych na obszarze metropolii nowojorskiej. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: nieruchomości oraz inwestycje dłużne i uprzywilejowane. Celem działalności Spółki jest maksymalizacja całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy poprzez zysk netto przypadający na akcjonariuszy zwykłych i środki z działalności operacyjnej (FFO) oraz poprzez wzrost wartości aktywów. Spółka posiada udziały w około 77 budynkach o łącznej powierzchni 35,3 mln stóp kwadratowych. Obejmuje to udziały w budynkach na Manhattanie o powierzchni 27,1 mln stóp kwadratowych oraz 7,4 mln stóp kwadratowych zabezpieczających inwestycje dłużne i uprzywilejowane. Firma zarządza również dwoma budynkami biurowymi należącymi do stron trzecich o powierzchni ok. 2,1 mln stóp kwadratowych.
Obecna cena akcji SL Green Relty wynosi 41.12 USD.
