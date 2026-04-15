Handel Regency Centers Reit - REG CFD
O firmie Regency Centers Reit
Regency Centers Corporation jest funduszem typu REIT (Real Estate Investment Trust). Spółka prowadzi wszystkie swoje operacje za pośrednictwem Regency Centers, L.P. (Spółka Operacyjna). Za pośrednictwem Spółki Operacyjnej zajmuje się przede wszystkim posiadaniem, zarządzaniem, wynajmem, nabywaniem oraz budową i przebudową centrów handlowych. Spółka jest właścicielem około 298 nieruchomości i posiada częściowe udziały w dodatkowych 104 nieruchomościach poprzez nieskonsolidowane inwestycje w spółki osobowe działające na rynku nieruchomości. Do nieruchomości Spółki należą m.in. Willa Springs, Dunwoody Hall, Alden Bridge, Hasley Canyon Village, Shiloh Springs, Bethany Park Place, Blossom Valley, Amerige Heights Town Center, Clayton Valley Shopping Center, French Valley Village Center, Warwick Square Shopping Center, Pleasant Hill Shopping Center, Black Rock, Snell & Branham Plaza, Applewood Shopping Center, Spring Valley Shopping Center, Bridgemill Market, Rivertowns Square i Point Royale Shopping Center.
Obecna cena akcji Regency Centers Reit wynosi 79.22 USD.
