Czym jest Daimler?

Daimler AG to międzynarodowa firma inżynierii motoryzacyjnej z siedzibą w Stuttgarcie w Niemczech. Poprzez globalną sieć spółek zależnych specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji samochodów osobowych, ciężarowych, vanów i autobusów. Daimler to kluczowy gracz w branży – w 2017 roku sprzedał 3,3 miliona pojazdów. Pod względem sprzedaży jednostek Daimler jest 13. największym producentem samochodów na świecie. Jest jednocześnie największym producentem ciężarówek ze wszystkich.



Działalność firmy podzielona jest na pięć segmentów: Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, Daimler Trucks, Daimler Buses oraz Daimler Financial Services. Segment Mercedes-Benz Cars produkuje pojazdy premium i obejmuje luksusowe marki takie jak Mercedes-Benz, AMG i Maybach.



Daimler twierdzi, że obecnie koncentruje się na czterech strategicznych obszarach działania. Po pierwsze, dąży do rozszerzenia swojej bazy ekonomicznej poprzez rentowny wzrost w podstawowej działalności. Po drugie, stara się być liderem w dziedzinie łączności, jazdy autonomicznej, elastycznego użytkowania i elektrycznych systemów napędowych. Po trzecie, Daimler transformuje swoją kulturę korporacyjną, aby wspierać tę przemianę. Po czwarte wreszcie, firma chce maksymalnie wykorzystać możliwości rynkowe.



Kim są kluczowe osoby w Daimlerze?



Dr Dieter Zetsche pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Daimler AG od stycznia 2006 roku. Jest również szefem działu Mercedes-Benz Cars. Kolejną kluczową postacią jest Martin Daum, który kieruje działami Daimler Trucks i Daimler Buses. Bodo Uebber jest członkiem zarządu od grudnia 2003 roku i odpowiada za finanse i kontroling oraz dział Daimler Financial Services.



Jaka jest współczesna historia Daimlera?



Historia Daimlera sięga 1890 roku, kiedy to Gottlieb Daimler założył Daimler Motoren Gesellschaft. W 1926 roku firma ta połączyła się z Benz & Cie, tworząc Daimler-Benz AG. W 1998 roku Daimler-Benz i Chrysler Corporation ogłosiły największą w historii transakcję transgraniczną, po której nazwa firmy zmieniła się na DaimlerChrysler AG. Dziewięć lat później grupa Chrysler została sprzedana Cerberus Capital Management, a nazwa firmy ponownie uległa zmianie – tym razem na Daimler AG.



Jakie są najnowsze wydarzenia w Daimlerze?



W 2017 roku Daimler po raz kolejny udało się pobić rekord z poprzedniego roku, sprzedając więcej pojazdów niż kiedykolwiek wcześniej. Przychody osiągnęły poziom 164,3 miliarda euro (wzrost o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem), a EBIT wzrósł o 14% do 14,7 miliarda euro. Zysk netto wyniósł 10,9 miliarda euro.



W lutym 2018 roku Geely Group Co. Ltd nabyła 9,69% udziałów w spółce za około 9 miliardów dolarów, stając się tym samym największym pojedynczym akcjonariuszem Daimler AG.



Li Shufu, prezes Zhejiang Geely Holding Group, opisał Daimlera jako "wybitną firmę z pierwszorzędnym zarządzaniem".



Od połowy 2015 roku kurs akcji Daimlera oscylował między około 55 a 85 euro. W styczniu 2018 roku akcje osiągnęły 2-letnie maksimum na poziomie 75 euro, choć w kolejnych miesiącach straciły na wartości.



Gdzie działa Daimler?



Firma z siedzibą w Stuttgarcie zarządza zakładami produkcyjnymi w ponad 20 krajach i ponad 8500 punktami sprzedaży na całym świecie. Oprócz szerokiej obecności w całej Europie i Ameryce Północnej, Daimler posiada lokalizacje w Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia i Kolumbia), regionie Azji i Pacyfiku (Chiny, Indie, Japonia, Australia, Nowa Zelandia itp.) oraz w Afryce (Egipt, Kenia, Republika Południowej Afryki).



Gdzie odbywa się handel akcjami Daimlera?



Akcje Daimlera są notowane na giełdach we Frankfurcie i Stuttgarcie oraz stanowią składnik zarówno indeksów DAX 30, jak i Euro Stoxx 50.