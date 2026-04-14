Handel Kyocera Corporation - 6971 CFD
O firmie Kyocera Corporation
KYOCERA CORPORATION zajmuje się głównie opracowywaniem, produkcją i sprzedażą części samochodowych, części związanych z półprzewodnikami oraz części elektronicznych. Firma działa w sześciu segmentach biznesowych. Segment części przemysłowych i motoryzacyjnych zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą drobnych części ceramicznych, części samochodowych, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i obrabiarek. Segment części związanych z półprzewodnikami zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą pakietów ceramicznych oraz wielowarstwowych pakietów i płytek organicznych. Segment urządzeń elektronicznych opracowuje, produkuje i sprzedaje kondensatory, części kryształowe, złącza i inne. Segment Komunikacja opracowuje, produkuje i sprzedaje telefony komórkowe i moduły komunikacyjne, a także świadczy usługi informacyjne i komunikacyjne. Segment rozwiązań dla dokumentów zajmuje się drukarkami, maszynami składającymi, rozwiązaniami dla dokumentów oraz produktami zaopatrzeniowymi. Segment Life & Environment zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą systemów energii słonecznej, sprzętu medycznego, biżuterii i noży ceramicznych.
Obecna cena akcji Kyocera Corporation wynosi 2573.62 JPY.
