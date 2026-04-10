Handel Cranswick PLC - CWKgb CFD
O firmie Cranswick PLC
Cranswick plc jest firmą produkującą żywność. Spółka produkuje i dostarcza żywność dla detalistów spożywczych, sektora usług gastronomicznych oraz globalnych producentów żywności. Spółka prowadzi działalność w ramach segmentu Foods, który zajmuje się produkcją i dostawą produktów spożywczych dla brytyjskich detalistów spożywczych, sektora usług gastronomicznych oraz innych producentów żywności. Spółka dostarcza wieprzowinę, kiełbasy dla smakoszy, bekon i baleron, kurczaki gotowane, mięsa gotowane, żywność kontynentalną oraz ciastka dla smakoszy poprzez kanały sprzedaży detalicznej, gastronomiczne, internetowe, food-to-go, eksportowe i produkcyjne. Spółka posiada około 16 zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, a także jest właścicielem hodowli świń i chowu. Jest także właścicielem sieci dostaw kurczaków, w tym wytwórni pasz, wylęgarni i ferm brojlerów.
Obecna cena akcji Cranswick PLC wynosi 54.04 GBP.
