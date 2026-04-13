Handel Boyd Gaming Corporation - BYD CFD
O firmie Boyd Gaming Corporation
Boyd Gaming Corporation jest firmą działającą w wielu jurysdykcjach zajmującą się grami hazardowymi. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: Las Vegas Locals, Downtown Las Vegas oraz Midwest & South. Segment Lokalne Las Vegas składa się z ośmiu kasyn, w tym Gold Coast Hotel and Casino, The Orleans Hotel and Casino, Sam's Town Hotel and Gambling Hall, Suncoast Hotel and Casino, Eastside Cannery Casino and Hotel, Aliante Casino + Hotel + Spa, Cannery Casino Hotel oraz Jokers Wild Casino. Segment Downtown Las Vegas składa się z trzech nieruchomości, do których należą California Hotel and Casino, Fremont Hotel and Casino oraz Main Street Station Casino, Brewery and Hotel. Segment Midwest & South składa się z Par-A-Dice Hotel Casino, Belterra Casino Resort, Blue Chip Casino, Hotel & Spa, Diamond Jo Dubuque, Diamond Jo Worth, Kansas Star Casino, Amelia Belle Casino, Delta Downs Racetrack Casino & Hotel, Evangeline Downs Racetrack and Casino, Sam's Town Hotel and Casino oraz Treasure Chest Casino.
Obecna cena akcji Boyd Gaming Corporation wynosi 85.08 USD.
