Handel Boston Scientific - BSX CFD
O firmie Boston Scientific
Boston Scientific Corporation zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą urządzeń medycznych. Segmenty działalności firmy obejmują MedSurg, Rhythm and Neuro oraz Cardiovascular. Segment MedSurg obejmuje Endoskopię oraz Urologię i Zdrowie Miednicy. Dział Endoskopii opracowuje i produkuje urządzenia do diagnostyki i leczenia wielu schorzeń żołądkowo-jelitowych i płucnych. Dział Urologii i Zdrowia Miednicy opracowuje i produkuje urządzenia do leczenia różnych schorzeń urologicznych i miednicy. Segment Rhythm and Neuro obejmuje segmenty Cardiac Rhythm Management (CRM) i Electrophysiology (elektrofizjologia). W ramach segmentu CRM opracowuje się i produkuje różne urządzenia do implantacji, które monitorują pracę serca i dostarczają energię elektryczną w celu leczenia zaburzeń pracy serca. Segment sercowo-naczyniowy obejmuje kardiologię interwencyjną i interwencje obwodowe. W ramach segmentu Kardiologii Interwencyjnej opracowywane i produkowane są technologie służące do diagnozowania i leczenia choroby wieńcowej oraz strukturalnych chorób serca.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
