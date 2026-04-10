Handel Ashland Global - ASH CFD
O firmie Ashland Global
Ashland Global Holdings Inc. jest firmą działającą w branży dodatków specjalnych i materiałów. Spółka obsługuje klientów na wielu rynkach konsumenckich i przemysłowych, w tym w branży klejów, powłok architektonicznych, budownictwa, energii, żywności i napojów, nutraceutyków, środków higieny osobistej i farmaceutyków. Segmenty Spółki to: Life Sciences, Personal Care, Specialty Additives i Intermediates. Segment Life Sciences obejmuje farmaceutyki, odżywki, nutraceutyki, chemię rolniczą, materiały zaawansowane i chemię wysokowartościową. Pielęgnacja ciała obejmuje biofunkcjonały, środki konserwujące, środki do pielęgnacji skóry, środki do opalania, środki do higieny jamy ustnej, środki do pielęgnacji włosów i środki czystości. Dodatki specjalne obejmują dodatki reologiczne i poprawiające wydajność, stosowane w przemyśle powłokowym, budowlanym, energetycznym, samochodowym i innych gałęziach przemysłu. Produkty pośrednie obejmują produkcję butanodiolu (BDO) i pochodnych, w tym n-metylopirolidonu.
Obecna cena akcji Ashland Global wynosi 56.17 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Bank of Montreal, Southside, Sasol Limited, Blue Apron Holdings, Inc. Class, Gecina Reit oraz Cerus. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.