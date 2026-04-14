O firmie Annaly Capital Management
Annaly Capital Management, Inc. jest firmą zarządzającą zdywersyfikowanym kapitałem, realizującą strategie inwestycyjne w zakresie finansowania hipotecznego oraz kredytowania przedsiębiorstw na średnim rynku. Spółka posiada portfel inwestycji związanych z nieruchomościami, w tym certyfikaty mortgage pass-through, collateralized mortgage obligations, papiery wartościowe przenoszące ryzyko kredytowe oraz inne papiery wartościowe. Spółka prowadzi trzy grupy inwestycyjne, w tym Annaly Agency Group, Annaly Residential Credit Group oraz Annaly Middle Market Lending Group. Grupa Annaly Agency Group inwestuje w agencyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (mortgage-backed securities, mbs) zabezpieczone mieszkaniowymi kredytami hipotecznymi. Annaly Residential Credit Group inwestuje w nieagenturalne aktywa hipoteczne na rynkach produktów sekurytyzowanych i całych kredytów. Annaly Middle Market Lending Group zapewnia finansowanie dla firm z rynku średniego wspieranych przez private equity, koncentrując się głównie na długu uprzywilejowanym w wybranych branżach.
Obecna cena akcji Annaly Capital Management wynosi 22.35 USD.
