Handel Fraport AG - FRA CFD
O firmie Fraport AG
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide jest mającą siedzibę w Niemczech firmą świadczącą usługi lotniskowe oraz właścicielem i zarządcą portów lotniczych. Spółka prowadzi działalność w czterech segmentach: Lotnictwo, Handel detaliczny i nieruchomości, Obsługa naziemna oraz Działalność zewnętrzna i usługi. Segment Lotnictwa zajmuje się zarządzaniem strefą operacyjną lotniska i terminalami, usługami bezpieczeństwa i ochrony oraz zarządzaniem ochroną lotniska; segment Handlu Detalicznego i Nieruchomości oferuje powierzchnie handlowe i nieruchomości; segment Obsługi Naziemnej oferuje szeroki zakres usług naziemnych, a segment Działalności Zewnętrznej i Usług zapewnia globalne inwestycje i zarządzanie, zintegrowane zarządzanie obiektami, usługi informacyjne i telekomunikacyjne oraz zarządzanie infrastrukturą korporacyjną.
Obecna cena akcji Fraport AG wynosi 75.77 EUR. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Okuma Corporation, The9 Limited, SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENT, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, Xperi Holding Corporation oraz Hengan International Group Company Limited. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.