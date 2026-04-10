O firmie AMG Advanced Metallurgical Group N.V.
AMG Advanced Metallurgical Group NV ma siedzibę w Holandii i zajmuje się produkcją metali specjalnych, produktów mineralnych i powiązanych systemów pieców próżniowych. Spółka dostarcza rozwiązania w zakresie redukcji dwutlenku węgla (CO2) dla różnych gałęzi przemysłu i prowadzi działalność w dwóch segmentach: Critical Materials i Engineering. Segment Critical Materials koncentruje się na produkcji specjalistycznych metali, stopów i materiałów o wysokiej wydajności, w tym stopów i proszków aluminium, stopów i powłok tytanu, chromu metalicznego, żelazo-wanadu, antymonu, tantalu, niobu, metalu krzemowego i grafitu naturalnego. Segment Inżynieryjny prowadzi zakłady próżniowej obróbki cieplnej i zajmuje się projektowaniem i produkcją systemów pieców próżniowych, w tym do przetapiania próżniowego, słonecznego topienia i krystalizacji krzemu, indukcyjnego topienia próżniowego, próżniowej obróbki cieplnej i hartowania gazowego pod wysokim ciśnieniem, powlekania i spiekania łopatek turbin. Firma jest obecna m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Chinach.
Obecna cena akcji AMG Advanced Metallurgical Group N.V. wynosi 33.2 EUR.
